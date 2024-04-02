فقرُ الدَّم بعوز الفيتامين

ينجم فقرُ الدَّم بعوز الفيتامين عن نقص أو نضوب مستويات الفيتامين B12 أو الفولات (حمض الفوليك folic acid).
قد يشعر المرضى بالضعف وضيق النفُّس، ويبدون شاحبين.
كما قد يحدث اضطرابٌ في الوظيفة العصبية.
يمكن أن تكشفَ الاختباراتُ الدمويَّة الخلايا الشاذَّة التي تشير إلى فقرِ الدَّم بعوز الفيتامين.
يجب تعويضُ نقص الفيتامين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن فقر الدَّم).
يؤدِّي عوزُ الفيتامين B12 وعوزُ الفولات (حمض الفوليك) إلى فقر الدَّم الضخم الأرومات (megaloblastic anemia).ففي هذه الحالة، يُنتِج نقي العظم كريّات دم حمراء كبيرة وغير طبيعيَّة (أرومات ضخمة megaloblasts).
أكثر ما ينجم عوزُ الفيتامين B12 أو عوز حمض الفوليك عن نقص هذين الفيتامينين في النظام الغذائي، أو عن عدم القدرة على امتصاصهما من القناة الهضميَّة.فقر الدَّم الوبيل (pernicious anemia) هو نوعٌ من عوز الفيتامين B12 ينجُم عن اضطراب مناعي ذاتي يؤثِّر في امتصاص فيتامين B12.كما يمكن أن ينجمَ نقصُ الفولات في بعض الأحيان عن الأدوية المستعمَلَة في معالجة السرطان أو قد يكون مرتبطًا باستهلاك الكحول بكميات كبيرة.
أعراض فقر الدَّم بعوز الفيتامين
تظهر أعراضُ فقر الدَّم الناجم عن عوز الفيتامين B12 أو الفولات ببطء، وهي تشبه الأَعرَاضَ الناجمة عن الأنواع الأخرى من فقرالدم، مثل التعب والضعف والشحوب.كما يمكن أن يؤدِّي عوزُ الفيتامين B12 إلى خلل وظيفة الأعصاب، ممَّا يسبِّب النخز ونقص الحسّ والضعف.وقد يؤدِّي عوزُ الفيتامين B12 الشديد إلى التخليط الذهني.وعند البالغين الأكبر سنًا، قد يلتبس فقرُ الدَّم الناجم عن نقص فيتامين B12 مع الخرف، بسبب هذا العرض.
تشخيص فقر الدَّم بعوز الفيتامين
الاختبارات الدموية
عندما تُظهِر اختباراتُ الدَّم أنَّ الشخصَ مصاب بفقر الدم، تُجرى اختباراتٌ لتحديد ما إذا كان السببُ هو عوز الفيتامين B12 أو حمض الفوليك.ويُشتبَه بأنَّ فقرَ الدَّم ناجمٌ عن عوز B12 أو نقص الفولات عندما تُشاهَد كريات دم حمراء كبيرة الحجم وعدِلات (من أنواع الكريات البيض) مُتعدِّدة الفُصوص (مُتعدِّدة النوى)، في عينة من الدَّم جرى تفحصها تحت المجهر.كما يمكن أن يحدثَ نقصٌ في كريَّات الدَّم البيضاء والصُّفيحات أيضًا، لاسيَّما عندما يكون الأشخاص مصابين بفقر الدَّم بعوز الفيتامين منذ فترةٍ طويلة.
تقاسُ المستوياتُ الدمويَّة للفيتامين B12 والفولات، كما قد تُجرى اختباراتٍ أخرى لتحديد السبب في عوز الفيتامين B12.
علاج فقر الدَّم بعوز الفيتامين
استبD فيتامين B12 أو حمض الفوليك
تقوم معالجةُ فقر الدَّم الناجم عن عوز الفيتامين B12 أو الفولات على تعويض الفيتامين الناقِص.
يُعطى الفيتامين B12 عن طريق الحقن عادةً، لاسيَّما عندما يكون العوزُ شديدًا أو ناجمًا عن عدم القدرة على امتصاص الفيتامين من القناة الهضميَّة.في البداية، تُعطى حُقَنُ الفيتامين B12 يوميًا أو أسبوعيًا على مدى عدَّة أسابيع إلى أن تعودَ المستوياتُ الدمويَّة للفيتامين إلى طبيعتها؛ثمَّ تُعطى الحُقَنُ مرَّةً في الشهر.كما يمكن أخذُ الفيتامين B12 يوميًا بشكل بخَّة أنفية أو قرص يُوضَع تحتَ اللسان أو يُؤخَذ ابتلاعًا عن طريق الفم.قد يحتاج المصابون بفقر الدَّم الناجم عن عوز الفيتامين B12 إلى استعمال مكملات فيتامين B12 طوالَ الحياة.
ويمكن أخذُ حمض الفوليك بشكل قرصٍ يوميًا.