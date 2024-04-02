فقرُ الدَّم بعوز الفيتامين

الاختبارات الدموية

عندما تُظهِر اختباراتُ الدَّم أنَّ الشخصَ مصاب بفقر الدم، تُجرى اختباراتٌ لتحديد ما إذا كان السببُ هو عوز الفيتامين B12 أو حمض الفوليك.ويُشتبَه بأنَّ فقرَ الدَّم ناجمٌ عن عوز B12 أو نقص الفولات عندما تُشاهَد كريات دم حمراء كبيرة الحجم وعدِلات (من أنواع الكريات البيض) مُتعدِّدة الفُصوص (مُتعدِّدة النوى)، في عينة من الدَّم جرى تفحصها تحت المجهر.كما يمكن أن يحدثَ نقصٌ في كريَّات الدَّم البيضاء والصُّفيحات أيضًا، لاسيَّما عندما يكون الأشخاص مصابين بفقر الدَّم بعوز الفيتامين منذ فترةٍ طويلة.

تقاسُ المستوياتُ الدمويَّة للفيتامين B12 والفولات، كما قد تُجرى اختباراتٍ أخرى لتحديد السبب في عوز الفيتامين B12.