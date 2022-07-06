في فقر الدَّم المصحوب بالأمراض المزمنة anemia of chronic disease، تؤدِّي بعضُ الاضطرابات المزمنة إلى بطء في إنتاج كريَّات الدَّم الحمر، كما تُنقِص من عمر هذه الكريَّات أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن فقر الدَّم).

المرضُ المزمن هو المرضُ الذي يستمرُّ 3 أشهر أو أكثر.في جميع أنحاء العالم، يعدُّ فقرُ الدَّم المصحوب بالأمراض المزمنة النوعَ الثاني الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

غالبًا ما تسبِّب الأمراضُ المزمنة فقرَ الدَّم، لاسيَّما في كبار السنِّ.غالبًا ما تسبِّب حالات مثل العدوى واضطرابات المناعة الذاتية (خصوصًا التهاب المفاصل الرُّوماتويدي)، واضطرابات الكلى، والسرطان فقرَ الدم المصحوب بالأمراض المزمنة.هناك ثلاثُ طرائق يمكن للمرض المزمن أن يسبِّب من خلالها فقر الدم:

تثبيط إنتاجَ كريَّات الدَّم الحمراء في نقي العظم

النقص في عمر كريَّات الدَّم الحمراء

مشاكل في كيفيَّة استخدام الجسم للحديد

تثبيط إنتاجَ كريَّات الدَّم الحمراء يكون غير شديد عادة، لذلك يظهر فقرُ الدَّم ببطء، ولا يتضح إلَّا بعدَ فترة من الزمن.

عندما يكون هناك مشكلةٌ في كيفية استخدام الجسم للحديد، لا يكون نقِي العِظام قادرًا على استعمال الحديد المخزَّن لتوليد كريَّات دم حمراء جديدة.

بما أنَّ فقرَ الدَّم المصحوب بالأمراض المزمنة يظهر ببطء، ويكون خفيفًا بشكلٍ عام، لذلك فهو يؤدِّي إلى أعراض قليلة أو لا يؤدِّي إلى أعراض عادةً.وعندما تحدث الأَعرَاضُ (مثل الإرهاق، أو الضعف، أو الشحوب)، فإنها تنجم عن المرض المسبِّب لفقر الدَّم أكثر من فقر الدَّم نفسه عادةً.

تشخيص فقرُ الدَّم المصحوب بالأمراض المزمنة الاختبارات الدموية لا توجد اختباراتٌ مختبرية محدَّدة، لذلك يَجرِي التَّشخيص عادة من خلال استبعاد الأسباب الأخرى لفقر الدم.في الأشخاص الذين جرى تشخيص فقر الدم لديهم بمرض مزمن، قد يقوم الأطباَّء باختبارات دمويَّة لتشخيص االاضطراب المسبِّب لفقر الدم.