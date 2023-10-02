كيف يتجلَّط الدَّم

تعدُّ العلاقةُ بين الأدوية وقدرة الجسم على السيطرة على النزف (الإرقاء) معقَّدةً.فقدرةُ الجسم على تشكيل جلطاتٍ دمويَّة أمرٌ حيويّ في الإرقاء، لكنَّ فرطَ التجلُّط يزيد من خطر النوبة القلبيَّة أو السكتة أو الانصمام الرئويّ.تؤثر العديد من الأدوية، سواءٌ المأخوذة بقصدٍ أم من دون قصد، في قدرة الجسم على تشكيل جلطاتٍ دمويَّة.

يتعرَّض بعضُ الأشخاص لزيادةٍ في خطر تشكيل جلطاتٍ دمويَّة، وهم يُعطَون بشكلٍ مقصود أدويةً تقلِّل من هذا الخطر.والأدويةُ التي قد تُعطى تقلِّل من التصاق الصفيحات، وبذلك فلا تَلتصِق ببعضها بعضًا، وهذا ضروريّ لإغلاق الوعاء الدمويّ.ومن الأمثلة على الأدوية التي تعيق عملَ الصفيحات نذكر الأسبرين، وتيكلوبيدين ticlopidine، وكلوبيدوغريل clopidogrel، وبراسغريل ، وأبسيزكيماب abciximab، وتيروفيبان tirofiban.

وهناك أشخاص آخرون معرَّضون لخطر تشكيل جلطاتٍ دمويَّة يمكن أن يُعطَوا أحد مضادَّات التخثُّر، وهي أدويةٌ تثبِّط تأثيرَ بروتينات تُدعى عوامل التجلُّط.ومع أنَّ مضادَّاتِ التخثُّر تُدعى "مرقِّقات أو مميِّعات الدَّم blood thinners" غالبًا، لكنَّها في الواقع لا ترقِّق الدم.ويعدُّ الوارفرين warfarin من مضادَّاتِ التخثُّر الشائعة الاستخدام، وهو يُعطَى عن طريق الفم؛ وكذلك الهيبارين الذي يُعطى حقنًا.تُثبط مضادَّات التخثُّر الفمويَّة المباشرة (DOACs) الثرومبين أو العامل X المُفعَّل مباشرةً، وهي بروتينات قويَّة ضرورية لحدوث التخثُّر.وتشتمل الأمثلة على هذه المضادَّات على دابيغاتران dabigatran وأبيكزابان apixaban وإيدوكزابان edoxaban وريفاروكزابان rivaroxaban.

يجب أن يخضع الأشخاصُ الذين يستعملون الوارفارين أو الهيبارين إلى إشراف طبي دقيق.يقوم الأطبَّاءُ بمراقبة تأثيراتِ هذه الأدوية من خلال إجراء اختباراتٍ دمويَّة تقيس الزمنَ الذي يستغرقه تشكُّلُ الجلطة، ويُعدِّلون الجرعةَ حسب نتائج الاختبار؛فالجرعاتُ المنخفضة جدًّا قد لا تَقِي من الجلطات، في حين أنَّ الجرعاتِ الزائدةَ كثيرًا قد تؤدِّي إلى نزفٍ شديد.لا تتطلب الأنواع الأخرى من مضادات التخثر، مثل زمرة الأدوية التي تسمى الهيبارينات منخفضة الوزن الجزيئي (مثل دالتيبارين، وإينوكسابارين، وتينزابارين)، نفس القدر من الإشراف.لا يحتاج المرضى الذين يتناولون مضادَّات التخثُّر الفمويَّة المباشرة إلى إجراء اختبارات مخبرية متكررة للتجلط.

إذا كان الشخصُ أُصيبَ حديثًا بجلطةٍ دمويَّة، يمكن أن يُعطى دواءً حالًّا للخثرة (حالًّا للفِبرين fibrinolytic)، للمساعدة على إذابة الجلطة.وفي بعض الأحيان، تُستعمَل الأدويةُ الحالَّة للخثرة، التي تشتمل على الستربتوكيناز ومنشطِّات البلازمينوجين النَّسيجي، في معالجة النوبات القلبيَّة والسَّكتات الناجمة عن الجُلطات الدمويَّة.وقد تُنقِذ هذه الأدويةُ الأرواح، لكنَّها يمكن أن تعرِّض الشخصَ لخطر النزف الشديد.الهيبارين ، وهو دواء يُعطى لتقليل خطر تكوين الجلطة ، له أحيانًا تأثير تنشيط غير مقصود ومفارقة على الصفائح الدموية مما يزيد من خطر التجلط (الهيبارين المستحثة قلة الصفيحات - الجلطة)

يمكن أن يكونَ لـ الإستروجين، وحدَه أو في موانع الحمل الفمويَّة، تأثيرٌ غير مقصود مسبِّب لفرط تشكُّل الجلطات.كما أنَّ بعضَ العقاقير المستعمَلة لمعالجة السرطان(عقاقير المعالجة الكيميائيَّة)، مثل أَسباراجيناز، قد تزيد مناحتمال التجلُّط أيضًا.