الاضطراباتُ البروتينيَّة المسبِّبة لاضطرابات الأوعيَة الدَّمَوية

تحدث متلازمةُ فرط اللزوجة عندما يكون لدى الأشخاص كمِّيةٌ كبيرة جدًّا من بعض بروتينات الدَّم (الغلوبولينات المناعيَّة)، لاسيَّما بسبب سرطانات الدَّم مثل وُجود الغلوبولين الكِبرَويِّ بالدَّم أو الورم النقوي المتعدّد.يؤدِّي فرطُ الغلوبولينات المناعيَّة إلى زيادة سماكة الدَّم (لزوجته)، ممَّا يسبِّب بطئًا في حركة الدَّم عبرَ الأوعية الدمويَّة.تؤدِّي متلازمةُ فرط اللزوجة إلى الحدِّ من جريان الدَّم إلى الجلد وأصابع اليدين والقدمين والأنف والدِّماغ؛فتمتلئ الأوعيةُ الدمويَّة بالدم بشكلٍ مفرِط، وقد يتسرَّب منها، ممَّا يؤدِّي إلى تغيُّرٍ في لون الجلد.

يُعَدُّ الرُّعافُ (نزف الأنف) والنزفُ من اللثة من أكثر الأَعرَاض شيوعًا، لكنَّ فشلَ القلب أو السَّكتة يحدثان أحيانًا عندما يصبح الدَّم مُتَثخِّنًا أو لَزِجًا كثيرًا.قد يطلب الأطبَّاءُ إجراءَ اختباراتٍ دمويَّة، بما في ذلك اختبار لقياس لزوجة الدم.

ويُعالَج المرضى المصابون بأعراضٍ ناجمة عن فرط اللزوجة بفصادة البلازما.فَصَادَةُ البلازْما plasmapheresis هي عملية يجري فيها أخذ الدَّم من الشخص ووضعه في جهازٍ يفصل خلايا الدَّم عن الجزء السائل منه (البلازما).يجري التخلّصُ من البلازما التي تحتوي على البروتينات المُسبِّبة للمرض، وتُعاد خلايا الدَّم إلى الشخص.

كما يمكن أن تكونَ المعالجةُ الكيميائيَّة ضروريَّةً لمعالجة سرطان الدَّم الكامِن.