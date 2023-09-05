اضطراباتُ التخثُّر الناجِمَة عن مضادَّات التخثُّر في الدَّوران

في بعض الأحيان، يؤدِّي خللُ وظيفة جهاز المناعة في الجسم إلى تصنيع أضدادٍ (أجسام مضادَّة) تهاجِم النسجَ الخاصَّة بالشخص (الأضداد الذاتيَّة autoantibodies - الاضطرابات المناعيَّة الذاتية) بدلًا من مهاجمة الموادّ الغريبة أو الخطيرة.وتسمَّى هذه الاضطرابات اضطرابات المناعة الذاتية.

تعدُّ مضادَّاتُ التخثُّر في الدوران أضدادًا ذاتيَّة عادةً، تَظهَر بشكلٍ عفويّ (تلقائيًا ومن دون سببٍ واضح)، وتقلِّل من نشاط أحد عوامل التخثُّر النوعيَّة (بروتينات تساعد على تجلُّط الدم)، ولذلك تؤدِّي إلى نزفٍ شديد (انظر لمحة عن اضطرابات تخثّر الدم أيضًا)؛فمثلًا، يمكن أن يؤدِّي جهازُ المناعة إلى إنتاج ضدّ ذاتيّ مضادّ لعامل التخثُّر الثامن أو الخامس.وتُدعى هذه الأضدادُ مضادَّات التخثُّر في الدوران، لأنَّها تسير أو تجول في مجرى الدم.

تسبِّب مضادَّات التخثُّر في الدوران نزفًا شديدًا عادة.ولكنَّ بعضَ الأشخاص الذين لديهم أنواعٌ معيَّنة من مُضادَّات التخثُّر يُصابون بجلطاتٍ دمويَّة ضمنَ أحد الشرايين أو الأوردة بدلًا من النزف.ويمكن أن تسبِّبَ هذه الجلطاتُ الدمويَّة انقطاعَ الجريان الدمويّ، ممَّا يقود إلى احمرار وتورُّم، فضلًا على تضرُّر النسيج المروَّى بذلك الوعاء الدمويّ.

يشتبه بمضادات التخثر في الدوران الدموي عند المرضى الذين يعانون من فرط النزف بالتزامن مع نتائج اختبار تخثر دموي غير طبيعية.

قد تنطوي المُعالَجة على أدويةٍ لتثبيط إنتاج الأجسام المضادة الذاتية عند المرضى غير المصابين بالناعور.