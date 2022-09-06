فرطٌ حِمل الحَديد الثَّانوي

يحدث فرط حِمل الحديد الثانوي عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعيق إنتاجَ خلايا الدَّم الحمراء، مثل

في هذه الاضطرابات، يزيد الجسمُ من كمِّية امتصاص الحديد في بعض الأحيان؛ولكنَّه يمكن ألَّا يستخدم كلَّ الحديد دائمًا، بسبب صعوبة إنتاج خلايا الدَّم الحمر الجَديدة.وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يحدث فرط حِمل الحديد.

كما أنَّ الحديدَ يمكن أن يتراكمَ في الجسم أيضًا عندما يتناول المَرضَى الكثيرَ من الحديد من:

المعالجة المديدة أو الزائدة بالحديد

عمليَّات نقل الدَّم المتكرِّرة

لا يحتاج الرجالُ والنساء بعدَ سن اليأس إلى أخذ مكمِّلات الحديد عادة.وإذا تناولوا المكمِّلات، فقد يزداد الحديدُ كثيرًا في الجسم، على الرغم من أنَّ ذلك لا يكون قد وصل إلى مستويات خطرة عادة.