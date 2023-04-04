كثرةُ اللمفاوياَّت

كثرة اللمفاوياَّت lymphocytic leukocytosis هي زيادة غير طبيعيَّة في الخَلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) (نوع من خلايا الدَّم البيضاء) في الدم.

الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) هي نوعٌ من الكريَّات البيض التي تمارس العديدَ من الأدوار في الجهاز المناعي، بما في ذلك الحمايةُ ضد البكتيريا والفيروسات والفطريَّات والطفيليات.

هناك ثلاثةُ أنواع من الخلايا اللِّمفَاوية أو اللِّمفَاويَّات

الخلايا البائيَّة B (الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائيَّة B)

الخلايا التائية (اللمفاويات التائية) T cells

الخَلايا القاتلة الطبيعية Natural killer cells

يمكن أن تزدادَ جميعُ الأنواع الثلاثة استجابةً للعدوى أو السَّرطان.ولكن، في بعض الحالات يزداد نوعٌ معيَّن من الخلايا اللِّمفَاوية فقط.

والسببُ الأكثر شُيُوعًا لزيادة عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) هو:

العدوى الفيروسية (مثل كثرة الوحيدات mononucleosis)

كما أنَّ بعضَ حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة، مثل السل، قد تزيد من العدد أيضًا.قد تؤدِّي أنواع معيَّنة من السرطان، مثل الأورام اللمفاوية وابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحادّ أو المزمن، إلى زيادة في عدد الخلايا اللِّمفَاوية، وذلك بسبب إطلاق الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) غير الناضجة (الأرومات اللِّمفَاوية) أو خلايا سرطان العُقَد اللِّمفِية في مجرى الدم.كما قد يؤدِّي داء غريفز وداء كرون أيضًا إلى زيادة في عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في مجرى الدم.

لا تسبِّب زيادة عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) أَعرَاضًا عادة.ولكن، في الأشخاص الذين يعانون من سرطان العُقَد اللِّمفِية (اللمفومَة) وبعض حالات ابيِضَاض الدَّم، فإنَّ الزيادةَ في الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) قد تسبِّب الحمَّى والتعرُّق الليلي ونَقص الوَزن.كما قد تنشأ الأَعرَاض أيضًا من العدوى أو مرض آخر يتسبَّب في زيادة عدد الخلايا اللِّمفَاوية، وليسَ من الزيادة في الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في حدِّ ذاتها.

وعندَ الاشتباه في العدوى، يمكن للأطباء القيام باختبارات للدم.عندما يكتشف الأطباءُ زيادةَ عدد من الخلايا اللِّمفَاوية، يَجرِي فحص عَيِّنَة من الدَّم تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في الدَّم تبدو منشَّطة (كما يحدث استجابةً للعدوى الفيروسية)، أم كانت غير ناضجة أو غير طبيعية (كما يحدث في بعض حالات ابيِضَاض الدَّم أو الأورام اللمفاوية).كما يمكن أن تحدِّدَ اختبارات الدَّم أيضًا النوعَ المعيَّن من الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) (الخلايا التائية، الخلايا البائية، الخلايا القاتلة الطبيعية) الذي ازداد مستواه، للمساعدة على تحديد المشكلة الكامنة.

يعتمد علاج كثرة الكريات البيض اللمفاوية على السبب.