اضطراباتُ اليُوزينيَّات أو الحَمضات

تشتمل الأسبابُ الأكثر شيوعًا لزيادة عدد الحَمضات (أو ما يُسمَّى فرط الحَمضات أو فرط اليُوزينيَّات) على:

اضطرابات الحساسيَّة

حالات العَدوَى بالطفيليات

بعض أنواع السَّرطان

غالبًا ما تزيد اضطرابات الحساسية من عدد الحمضات، بما في ذلك التحسُّس الدوائي، والربوُ (بما في ذلك الربو اليوزيني)، والتهاب الأنف التحسُّسي، والتهاب الجلد التأتُّبي، والإكزيمَة.تسبِّب الكثير من الطفيَّليات، وخاصة تلك التي تغزو الأنسجة، فرطَ الحمضات.وتشتمل السرطاناتُ التي تسبِّب فرط الحمضات أو اليُوزينيَّات على لِمفومَة هُودجكِين، وابيِضَاض الدَّم، وبعض الأورام التكاثرية النقوية.

إذا كان عددُ الحَمضات مرتفعًا قليلًا فقط، لا يكون لدى الأشخاص أعراض عادة، ويَجرِي اكتشافُ العدد الكبير من الحَمِضات في الدَّم فقط عندما يُطلَب تعداد الدَّم الكامل لأسبابٍ أخرى.ولكن، في بعض الأحيان، لاسَّيما عندما يكون عددُ الحَمِضات عاليًا جدًّا، تُؤدي زيادة عدد الحمضات إلى التهابِ النُّسج، وتسبِّب ضَرَرًا عضويًا.وغالبًا ما يُصاب القلب، والرئتان، والجلد، والمريء، والجهاز العصبي، ولكن يمكن أن يتضَرَّر أي عضو.

ترتبط الأَعرَاضُ بالعضو المتضرِّر؛فعلى سَبيل المثال، قد يحدث لدى الأشخاص طفحٌ جلدي عندما يُصاب الجلد، أو وزيز وضيق في التنفُّس عندما تُصاب الرئتان، أو ضيق في التنفُّس وتعب (أعراض فشل القلب) عندما يُصاب القلب، أو ألم في الحلق وفي المعدة عندما يُصاب المريء أو المعدة.ووفقًا لذلك، يَجرِي تشخيصُ اضطرابات اليُوزينيَّات حسب الموضِع الذي ترتفع فيه مستوياتُ الحَمِضات:

اعتلال عضلة القلب الُيوزيني (القلب)

التهاب القولون اليُوزيني (الأمعاء الغليظة)

التهاب الأمعاء اليُوزيني (الأمعاء الدقيقة)

التهاب المريء اليُوزيني (المريء)

التهاب المعدة اليُوزيني (المعدة)

الالتهاب الرئوي اليُوزيني (الرئتان)

في كثير من الأحيان، يَجرِي اختبارُ الأشخاص ومعالجتهم في البداية لأسباب أكثر شُيُوعًا لأعراضهم؛فعلى سبيل المثال، قد يخضعون لاختبارات العدوى، وحتَّى إنَّه قد يُعطَون مضادَّات حَيوية رغم عدم وجود أي عدوى.ولكن، بما أنَّ الأشخاص تبقى لديهم أعراضٌ بعدَ العِلاج، لذلك يأخذ الأطباء في كثيرٍ من الأحيان عينةً من النسيج للفحص (خزعة)، حيث تظهر الحَمضات داخل العضو المصاب.

غالبًا ما تشتمل معالجةُ هذه الحالات على الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.