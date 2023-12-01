كَثرَة الصُّفَيحَات الثانوية Secondary Thrombocythemia

كَثرَة الصفيحات الثانوية هي اضطرابٌ يسبِّب إنتاجًا مفرطًا للصُّفَيحات الدَّمويَّة في مجرى الدم بسبب اضطراب آخر، ويندر أن تؤدِّي إلى تخثر الدَّم أو النَّزف الشديدين.

الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة هي جزيئاتٌ صَغيرة في الدَّم تشبه الخلايا، وتساعد على تكوين الجُلطات.تُنتَج الصُّفَيحات الدَّمويَّة في نقِي العِظام عادة، عن طريق خَلايا تُسمَّى النوَّاءات megakaryocytes.في كَثرَة الصُّفَيحَات، ينتِج الجسمُ الكثيرَ من الصُّفَيحات الدَّمويَّة.يمكن أن تكون كَثرَةُ الصفيحات:

أولية (أساسية): ناجمة عن اضطراب في الخلايا التي تشكل الصُّفَيحات (انظر كَثرَة الصُّفَيحَات الأساسيَّة)

ثانوية: ناجمة عن اضطراب يؤدي إلى زيادة إنتاج الخلايا التي تكوِّن الصُّفَيحات الدَّمويَّة الطبيعية

عندما تنجم كَثرَةُ الصفيحات عن مثل هذا الاضطراب الكامن، تسمَّى كَثرَةُ الصفيحات الثانوية (أو كَثرَة الصُّفَيحَات التفاعلية)، وهي لا تُصنَّف كورم نقوي تكاثري.

وتشتمل أسبابُ كَثرَة الصُّفَيحَات الثانوية على:

قد لا يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من كَثرَة الصُّفَيحَات الثانوية أعراضٌ تتعلَّق بالعدد الكبير للصُّفَيحات الدَّمويَّة (بخلاف المصابين بكثرة الصفيحات الأوَّلية).حيث تهيمن أعراض الحالة الأساسية أو الكامنة عادة.

على الرغم من أنَّه يعتقد أنَّ زيادةَ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة تُسبِّب تخثُّرًا مفرطًا في الدَّم، إلا أن هذا يحدث في حالاتٍ نادرة في كثرة الصفيحات الثانوية ما لم يكن الأشخاصُ مصابين أيضًا بداء شِرْياني شديد.وعلى الرغم من أن بعضَ الأشخاص الذين يعانون من نقص الصفيحات الأساسية لديهم زيادة في خطر النزف، إلا أنّ هذا لا يعد مشكلة بالنسبة إلى كثرة الصفيحات الثانوية.

يجري تشخيصُ كَثرَة الصُّفَيحَات الثانوية - وتمييزها عن كَثرَة الصُّفَيحَات الأساسية - عندما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة حالةٌ معروفة بأنَّها تزيد عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

ولتحديد الأَسبَابُ المحتملة، يقوم الأطباء باختبارات للدم، تشتمل على الاختبارات الجينية أحيَانًا، وخزعة نِقي العَظم أحيَانًا أخرى أقلّ.وقد تكون هناك حاجةٌ إلى اختبارات أخرى، مثل الاختبارات الشعاعية، للتأكد من سبب ارتفاع أعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

يستهدف العلاجُ سببَ ارتفاع الصفيحات الدموية.وإذا كان العلاجُ ناجحًا، يعود عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى وضعه الطبيعي.