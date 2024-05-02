لمحة عامة عن اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة

الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة (تُسمَّى خلايا التخثُّر أحيانًا) هي خلايا يجري إنتاجها في نقي العظم وتجول في مجرى الدَّم، وتساعد على تجلط الدَّم.يحفز الثرومبوبويتين trombopoietin، الذي يُنتَج بشكلٍ رَئيسيَ في الكبد، نقِيَ العِظام لتصنيع خَلايا كبيرة (النوَّاءات)، والتي بدورها تصنِّع الصُّفَيحات الدَّمويَّة من المواد الموجودة داخل خلايا الجسم (الهيولى).تجول الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة التي لا تُستخدَم في تكوين الجلطات لمدة 7 إلى 10 أيام، ثم يَجرِي تَخريبُها.ويجري تخزينُ نَحو ثلثها في الطحال دائمًا.

يتراوح عددُ الصُّفَيحات (عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة التي تتجوَّل في مجرى الدَّم) عادةً بين 140,000 إلى 440,000 صفيحة دمويَّة لكل 1 ميكروليتر (140 إلى 440 × 109 لكل ليتر).يمكن أن يختلفَ تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وفقًا للدورة الشهرية.كما يمكن أن ينخفضَ تعدادُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة قرب نهاية الحمل (نقص الصفيحات الحملي gestational thrombocytopenia)، بينما يزداد استجابةً للالتهاب (كَثرَة الصُّفَيحَات الثانوية أو التفاعلية).ولا يعدُّ أيٌّ من هذين الاضطرابين خطيرًا، ولا يوجد لدى معظم المصابين أي مشاكل ناجمة عن أيٍّ منهما.

وتشتمل اضطراباتُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة على:

أي من هذه الاضطرابات يمكن أن يسبِّب مشاكلَ في تخثر الدم.

في كَثرَة الصُّفَيحَات الأساسية essential thrombocythemia، تنمو خلايا نقِي العِظام التي تكوِّن الصُّفَيحات الدَّمويَّة بشكلٍ مفرط من تلقاء نفسها، وتصنِّع الكثيرَ من الصُّفَيحات الدَّمويَّة.ومن المثير للاستغراب أنّه قد تسبب زيادةُ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة النَّزف المفرط بدلًا من التخثُّرَ.يعطي الأطباءُ الأشخاص الأسبرين أحيانًا لتقليل خطر التخثر غير الطبيعي، إذا كان لديهم اضطرابات محددة تؤثر في الأوعية الدموية (أمراض وعائية) أو كانوا يواجهون خطرًا مرتفعًا للنوبة القلبية.قد يكون من الضروري استعمال الأدوية التي تُنقِص عددَ الصُّفَيحات الدَّمويَّة أحيانًا.

أمَّا في كَثرَة الصُّفَيحَات التفاعلية، فيؤدِّي اضطرابٌ طبِّي آخر إلى تحفيز نقِي العِظام لتكوين الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة (تُصنَّع الصُّفَيحات استجابة للاضطراب الآخر).وتشتمل هذه الاضطراباتُ على حالات العدوى والالتهاب المزمن (مثلما يحدث في التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي والداء الالتهابي المعوي) ونقص الحديد، وبعض أنواع السرطان.عادة لا تسبب زيادة أعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة أي زيادة في خطر التخثُّر أو النَّزف.وهناك حاجة إلى معالجة محددة للعدد الكبير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ولكن قد تحتاج الحالة الأساسية إلى أن يعامل.

في قلة الصفيحات,، هناك العديد من أسباب انخفاض أعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.وتنقسم الأَسبَاب عموما إلى تلك التي تنطوي على انخفاض إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة وتلك التي تنطوي على زيادة تخريب أو فقدان الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

في خلل وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة,، يكون لدى الأشخاص العدد الصحيح من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ولكن الصُّفَيحات الدَّمويَّة لا تعمل بشكل طبيعي.

أعراض اضطرابات الصفيحات غالبًا ما يُسبب انخفاض تعداد الصفيحات وخلل وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة نزفًا في الجلد كأول علامة.غالبًا ما يظهر العديد من النقاط الحمر الصغيرة (نمشات) في الجلد على أسفَل السَّاقين، وقد تسبّب الإصابات الطفيفة (بما في ذلك وخزات الإبر) كدمات سوداء وزرقاء (كدمات أو فرفريات).قد تنزف اللثة، وقد يظهر الدَّم في البراز أو البول.قد تكون فترات الحيض أو حالات النزف في الأنف ثقيلة بشكل غير عادي.كلما انخفض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، كانت الأَعرَاض أكثر حدة.قد يفقد الأشخاص الذين لديهم عدد قليل جدًا من الصفائح الدموية كميات كبيرة من الدم في السبيل الهضمي أو قد يصابون بنزف يهدد الحياة في دماغهم على الرغم من عدم إصابتهم.بمجرد أن يبدأ النزف، فقد يكون من الصعب إيقافه نزف في الجلد الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات الحَبَرات (petechiae) هي بقع صغيرة حمراء، أو أرجوانية، أو بنية يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات الحَبَرات (petechiae) هي بقع صغيرة حمراء، أو أرجوانية، أو بنية يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY قد يكون لدى الأشخاص الذين لديهم الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة علامات النزف نفسها التي تظهر عندَ الأشخاص الذين لديهم عدد قليل جدًّا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة ، وذلك لأنَّ وجودَ عدد كبير جدًّا منها قد يمتص ما يكفي من أحد عوامل التخثُّر المهمّة (وهو بروتين موجود في الدَّم يعمل مع الصُّفَيحات الدَّمويَّة للمساعدة على تجلُّط الدَّم) للتسبُّب في حدوث نزف.ولكن، يكون لدى بعض الأشخاص بدلا من ذلك أعراض ناجمة عن جلطات الدَّم غير طبيعية.على سبيل المثال، قد يكون لدى الأشخاص ساق متورّمة نتيجة تجلط الدَّم في وريد فيها، أو قد يعانون من خدر وضعف بسبب تجلط الدَّم في الدماغ ممَّا يَتسبَّب في السكتة الدماغية.