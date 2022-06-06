قلَّة الصفيحات المناعيَّة

قلَّة الصفيحات المناعية Immune thrombocytopenia (ITP) هي اضطراب نزفي ناجم عن انخفاض في عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (الصفيحات)، تحدث في شخصٍ ليس لديه مرض آخر يؤثر في الصفيحات الدموية.في قلة الصفيحات المناعية، يقوم الجهاز المناعي بإنتاج الأجسام المضادة للصُّفَيحات الدَّمويَّة عند الشخص نفسه ويُخرِّبها.

قد يكون لدى المرضى بقعٌ أرجوانية صغيرة على جلدهم (نمشات) و تنزف بسهولة.

يقوم التَّشخيصُ على إجراء اختبارات الدَّم لقياس عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

وتعطى الستيروئيداتُ القشرية أو أدوية أخرى لمنع تخرُّب الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

ويستفيد بعضُ الأشخاص من الأدوية التي تزيد إنتاجَ الصُّفَيحات الدَّمويَّة

وفي البالغين، يقوم الأطباءُ باستِئصَال الطِّحال أحيانًا.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الصفائح الدموية ونظرة عامة على قلة الصفيحات.)

الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي شظايا خلويَّة تَجول في مجرى الدَّم، وتُساعِد على تكوين الجلطة الدَّموية.يحتوي الدم عادة نَحو 140,000 إلى 440,000 من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في كل مكروليتر (140 إلى 440 × 109 لكل لتر).عندما يقلُّ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة عن نَحو 50000 صفيحة في كل مِكرُوليتر من الدم (أقل من 50 × 910 للتر)، يمكن أن يحدث النزف، حتى بعد إصابة بسيطة نسبيًا.ولكنَّ أكبر خطر النزف لا يحدث عادةً حتى ينخفض عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى ما دون 10,000 إلى 20,000 صفيحة في كل مكرولتر (10 إلى 20 109 لكل لتر) من الدم.وفي هذه المستويات المنخفضة جدًّا، قد يحدث نزف من دون أي إصابة معروفَة.

قلَّة الصُّفَيحات المناعيَّة هي اضطرابٌ تتشكَّل فيه أجسامٌ مُضادَّة وتخرِّب الصُّفَيحات الدَّمويَّة في الجسم.ولا يُعرَف سببُ تشكُّل هذه الأجسَام المضادَّة؛ ولكنَّ فُرفُرِيَّة قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة السَّبَب في الأطفال غالبًا ما تحدث بعد عدوى فيروسية.وعلى الرغم من أن نقِي العِظام قد يزيد إنتاجَ الصُّفَيحات الدَّمويَّة للتعويض عن التخرُّب، لكنَّ هذه الإنتاج لا يُواكِب ما يتخرَّب منها عادة.وفي بعض الأحيان ، يقوم الجسمُ المُضادّ الذي يُخرِّبُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة بمهاجمة نقي العظم أيضًا، ويُقلِّلُ من إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

في البالغين، تَستمرُّ فُرفُرِيَّةُ قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة السَّبَب لفترة طويلة (مزمنة) عادة.ولكن في الأطفال غالبًا ما تنصرف الحالةُ من تلقاء نفسها.

أعراض قلة الصفيحات المناعية قد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص المصابين بقلة الصفيحات المناعية.أما عند أشخاص آخرين، فقد تظهر أعراض النزف بشكل مفاجئ أو تدريجي.يُعدّ الإرهاق من الأعراض الشائعة لفُرفُرِيَّةُ قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة السَّبَب المزمنة. وقد يكون النزفُ في الجلد أولَ علامة دالَّة على انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.غالبًا ما تظهر العديدُ من النقاط الحمراء الصغيرة (النمشات أو الحبرات) في الجلد على أسفَل السَّاقين، وقد تسبِّب الإصابات الطفيفة كدمات سوداء وزرقاء (كدمات أو فرفريّات).قد تنزف اللثة، وقد يظهر الدَّم في البراز أو البول.قد تكون فتراتُ الحيض أو النزوف من الأنف غزيرة بشكلٍ غير مألوف.كما قد يكون من الصعب وقف النَّزف. نزف في الجلد الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات (نمشات) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات (نمشات) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY يزداد النزفُ سوءًا مع انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.قد يفقد المصابون بنقصٍ شديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة كمِّياتٍ كبيرةً من الدَّم في القناة الهضميَّة، أو قد يحدث لديهم في حالات نادرة نزفٌ دماغي مهدد للحياة على الرغم من أنهم لم يتعرَّضوا لإصابة.قد يحدث صداع وغيره من الأعراض العصبية مع النزف داخل الدماغ.

تشخيصُ قلة الصفيحات المناعية اختبارات الدَّم لقياس عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة والتجلُّط

اختبارات لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي تسبّب انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة والنزف يقوم الأطباءُ بتشخيص قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة عندما يكون عدد الصفائح الدموية أقلّ من 100,000 لكل ميكرولتر من الدم (أقل من 100 × 109 لكل لتر) دون انخفاض مماثل في عدد خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء ، وعندما لا يكون هناك انخفاض مماثل في عدد خلايا الدم الحمر أو خلايا الدم البيض. تفسير آخر واضح لقلة الصفيحات مثل العدوى أو استخدام بعض الأدوية (انظر جدول أسباب قلة الصفيحات).ليس هناك اختبار محدَّد للتأكد من أنَّ الشخصَ لديه فُرفُرِيَّة قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة السَّبَب. يمكن قياسُ عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة بعداد آلي لتحديد شدَّة نقص الصفيحات، ويجب فحصُ عيِّنة من الدَّم تحت المجهر لتوفير أدلة على سببه.ويعدُّ الفحصُ المجهري أمرًا بالغَ الأهمية في تمييز فُرفُرِيَّة قِلَّة الصُّفَيحاتِ المَجهُولَة السَّبَب (المناعية) عن فرفرية قلَّة الصُّفَيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليوريمية.وفرفرية قلَّة الصُّفَيحات الخثارية ومُتلازمة انحلال الدَّم اليوريمية هما من الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسبِّب نقصَ الصفيحات من خلال تخريبها. وفي حالاتٍ نادرة، يَجرِي أخذ عيِّنة من نقِي العِظام وفحصها تحت المجهر (خزعة ورشافة نِقي العَظم) لتوفير معلوماتٍ حول إنتاج الصُّفَيحات الدَّمويَّة.