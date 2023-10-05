ابيِضاضُ الدَّم النِّقوي الحاد هو مرض مهدِّد للحياة، تصبح فيه الخَلايا التي تتحوَّل عادة إلى نوع من خلايا الدم البيضاء التي تُسمى العَدِلات، أو القَعِدات أو الحَمِضات أو الوحيدات سرطانية، وتحلّ محلَّ الخلايا الطبيعية بسرعة في نقِي العِظام.

قد يشكو المرضى من التعب أو الشُّحوب، قد يكونون عرضة للإصابة والحمى بسهولة، ويمكن أن يصابوا بالكدمات أو ينزفون بسهولة.

وتكون هناك حاجةٌ إلى اختبارات للدَّم وفحص لنقِي العِظام لوضع التشخيص.

العلاجُ يشتمل على المُعالجة الكِيميائيَّة لتحقيق هَدأَة، بالإضافة إلى المُعالجة الكِيميائيَّة الإضافية لتجنُّب الانتكاس، وعلى زرع الخلايا الجذعية أحيانًا.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ابيضاض الدم).

ابيِضاضُ الدَّم النِّقوي الحاد AML هو النوع الأكثر شُيُوعًا لابيِضَاض الدَّم بين البالغين، على الرغم من أنه يصيب الأشخاص من جميع الأعمار.وينجم هذا المرضُ أحيانًا عن المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة المعطاة لعِلاج سرطانٍ آخر.

في الابيضاض النِّقوي الحادّ، تتراكم خلايا ابيِضَاض الدَّم غير الناضجة بسرعة في نِقي العَظم، وتخرِّب الخَلايا التي تنتج خلايا الدَّم الطبيعية وتحلّ محلَّها، بما في ذلك واحدة أو أكثر مما يلي:

خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في مجرى الدم

خلايا الدَّم البيضاء، التي تساعد على الدفاع عن الجسم ضد العدوى

الصُّفَيحات الدَّمويَّة، هي جزيئاتٌ صغيرة تشبه الخلايا، وتساعد في عملية التخثُّر.

لا تعمل خلايا الدَّم البيضاء السرطانية مثل خلايا الدَّم البيضاء الطبيعية.ولذلك، وعلى الرغم من أن الشخصَ يبدو أن لديه عددًا أكبر من خلايا الدَّم البيضاء، إلا أنَّه يمتلك عددًا أقل من خلايا الدَّم البيضاء الطبيعيَّة، وبذلك يواجه صعوبة في مكافحة العدوى.

تُحرر خلايا ابيِضَاض الدَّم في مَجرى الدَّم أيضًا، وتُنقل إلى أعضاء أخرى، حيث تستمرُّ في النموِّ والانقسام.

هناك عدَّة أنواع فرعية من الابيضَاض النِّقوي الحادّ، تحديدُها على أساس خصائص خلايا ابيضاض الدم؛

فابيضاض سلائف النقويات الحادّ هو نوعٌ فرعي مهمّ من الابيضَاض النِّقوي الحادّ.في هذا النوع الفرعي، تسمح التغيُّراتُ الصبغية في الأرومات النِّقوية - خلايا تظهر في مرحلة مبكِّرة من تخلُّق العَدِلات الناضجة - بتراكُم هذه الخلايا غير الناضجة.يؤثر ابيضاض الدم الحاد في الفئات العمرية الأصغر سنًا (متوسط العمر 31 عامًا) وفي عرق خاص (الهسبان).

أعراضُ ابيضاض الدم النقوي الحاد تتشابه الأعراض الأولى لابيضاض الدم النقوي الحاد مع أعراض ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد وتنجم عن عدم قدرة نخاع العظم على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الطبيعية. قد تشير الحمَّى والتعرُّق المفرط إلى العَدوى، والتي قد تنجم عن النقص الشديد في عدد خلايا الدم البيضاء الطبيعية.

قد تنجم أعراضُ الضعف والتعب والشحوب عن النقص الشَّديد في خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدم).وفي بعضِ الأشخاص، قد تحدث زيادة في معدَّل ضربات القلب أو ألم في الصدر.

سهولة حدوث الكدمات والنَزف، والتي تكون بشكل نزف من الأنف أو نزف من اللثة أحيَانًا، والتي قد تنجم عن النقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات).وفي بعض الحالات، قد ينزف الأشخاص داخل الدماغ أو البطن. يمكن لخلايا ابيضاض الدم أن تغزو أعضاء أخرى.كما قد تسبِّب خلايا ابيِضَاض الدَّم في نقِي العِظام آلامَ العظام والمَفاصِل.ويمكن أن ينجمَ الشعورُ بالامتلاء في البطن، والألم أحيَانًا، عن تضخُّم الكبد والطحال بسبب ارتشاح خلايا ابيِضَاض الدَّم فيهما.ويمكن أن تشكِّل خلايا ابيِضَاض الدَّم كتلًا صغيرة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك في الجلد أو ما تحت الجلد مباشرة (تُدعى الابْيِضاض المُكْتَنِف للجِلْد leukemia cutis) أو اللثة أو في العينين. ابيضاض الدم ابيضاض الدم leukemia cutis الصورة © Springer Science+Business Media يمكن أن تنتشرَ خلايا الابيضاض النِّقوي الحادّ إلى طبقات الأنسجة التي تغطِّي الدماغ والحبل الشوكي (السَّحايا)، ممَّا يؤدِّي إلى التهاب السحايا الابيضاضي، والذي قد يُسبب الصداع

تقيُّؤ

السكتة الدماغية

اضطرابات الرؤية، والسمع، والعضلات الوجهية (التهاب السَّحايا الابيضاضي) أمَّا في النوع الفرعي من ابيضاض سلائف النقويات الحاد الذي يُسمى ابيِضَاض الدَّم بالأرومات النِّقوية الحاد، فيحدث نزف أو مشاكل في تخثر الدَّم غالبًا.

تشخيصُ ابيضاض الدم النقوي الحاد الاختبارات الدموية

فحص نقِي العِظام يشبه تشخيصَ الابيضَاض النِّقوي الحادّ تشخيصَ ابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحاد.ويُجرَى تعدادُ الدَّم الكامِل، بما في ذلك قياسُ أعداد كل نوع من أنواع خلايا الدَّم البيضاء.يُجرى فحصُ نِقي العَظم دائمًا تقريبًا لتأكيد التَّشخيص، وتمييز الابيضَاض النِّقوي الحادّ عن الأنواع الأخرى من ابيضاض الدم.يَجري اختِبارُ الكريَّات البيض غير الناضجة (الأرُومات) بالنسبة للشُذُوات الصبغية، ممَّا يساعد الأطباء على تحديد نوع ابيِضَاض الدَّم، والأدوية التي يجب استخدامُها لعلاجه. كما يمكن أن تُجرَِى اختبارات للدَّم، بما في ذلك الواسمات الورمية واضطرابات الكهارل، والبول أيضًا لكشف الشذوذات الأخرى المتعلِّقة بابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحاد. وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات التصوير.يُجرَى التصويرُ المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي (المِرنان) إذا كان لدى الشخص أعراضٌ تشير إلى وجود خلايا ابيِضَاض الدَّم في الدماغ.كما يمكن إجراءُ التصوير المقطعي المحوسب للصدر للتحقُّق من وجود خلايا ابيِضَاض الدَّم في المنطقة المحيطة بالرئتين.وقد يُجرى التصويرُ المقطعي المحوسب أو التصويرُ بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية للبطن لتحديد ما إذا كانت الأعضاء الداخلية متضخمة أم لا.يمكن إجراءُ تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) قبل البدء في العلاج الكيميائي، لأن عقاقير العلاج الكيميائي تؤثر في القلب أحيانًا. ابيضاض الدَّم النقوي المزمن فيديو

علاج ابيضاض الدم النقوي الحاد المُعالجة الكِيميائيَّة

زَرع الخلايا الجذعيَّة تهدف مُعالَجَة الابيضَاض النِّقوي الحادّ إلى تحقيق هَدأَة فوريَّة - تخريب الغالبية العظمى من خلايا ابيضاض الدم.و مع ذلك، فإنَّ العلاجَ غالبًا ما يجعل الأشخاص يبدون أكثر توعُّكًا قبلَ أن يبدأ التحسُّن. تثبِّط المعالجةُ نشاطَ نقِي العِظام، ممَّا يؤدِّي إلى نقصٍ شَديد في خلايا الدَّم البيضاء، لاسيَّما العَدِلات.ويزيد النقصُ الشَّديد في العَدِلات من احتمال حدوث العدوى.كما يؤدِّي العِلاج إلى خلل في المخاطياَّت (مثل بطانة الفم) أيضًا، ممَّا يجعل من السهل على البكتيريا دخول الجسم.لذلك، لابدَّ من توفير رعايةٍ دقيقة للوقايَة من العَدوَى، ومعالجة حالاتِها التي تحدث فورًا.وهناك حاجة أيضًا إلى نقل خلايا الدَّم الحمر والصُّفَيحات الدَّمويَّة. تعدَّ المُعالجة الكِيميائيَّة التحرضيَّة المرحلةَ الأولى من عِلاج الابيضَاض النِّقوي الحادّ.وتشتمل عقاقيرُ المُعالجة الكِيميائيَّة عمومًا على سيتارابين لمدة 7 أيام، حيث يُعطَى عن طريق التسريب المستمرّ، ودُونوروبيسين (أو إيداروبيسين) حيث يُعطى عن طريق الوريد لمدة 3 أيام.تشتمل الأدوية الأخرى التي قد تُعطَى على ميدوستورين أو غيمتوزوماب أو أوكسوغاميسين.بالنسبة إلى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من العديد من المشاكل الطبية، فقد تُستعمل أدوية أخرى مثل ديسيتابين، أو أزاسيتيدين، أو فينوكلاكس، أو غلازديغيب. وأمَّا المُعالجة الكِيميائيَّة التوطيديَّة فتُعطَى بعد دخول الابيضَاض النِّقوي الحادّ في حالة الهدأة أو الهوادة.يتلقَّى المرضى عادة عدَّة دورات أو أشواط من المُعالجة الكِيميائيَّة الإضافية، حيث تبدأ بعدَ بضعة أسابيع من العلاج الأوَّلي للمساعدة في ضمان أن العديدَ من خلايا ابيِضَاض الدَّم قد جرى تخريبُها. يُجرى زرع الخلايا الجذعية الخيفية (يُقصد بمصطلح "خيفي" أن الخلايا الجذعية من شخص آخر) بعدَ التحريض والتوطيد عندَ بعض الأشخاص الذين يُواجهون خطر الانتكاس.ولكن، لا يمكن أن يَجرِي الزرع إلاَّ إذا كان بالإمكان الحصول على الخلايا الجذعية من شخصٍ لديه نوع متوافق من الأنسجة (توافق مستضد الكريات البيض البشرية [هلا]).يكون المتبرِّعُ أحدَ الأشقَّاء عادة، ولكن يمكن استخدامُ خلايا من متبرِّعين مُتَطابقين وغير مرتبطين ببعضهم بعضًا (أو خلايا متوافقة جزئيا من بعض أفراد العائلة أو من متبرِّعين غير أقارب أحيانًا، وكذلك الخلايا الجذعية السرِّية). وخلافًا لما هي عليه الحالُ في ابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحاد، لا حاجةَ إلى العِلاج الوقائي للدماغ عادة عندَ البالغين، كما لم يتبيَّنَ أنَّ المُعالجةَ الكِيميائيَّة طويلة الأجل بجرعات منخفضة (عِلاج الصيانة أو المُداومة) يحسِّن البقاءَ على قيد الحياة. يمكن علاجُ المرضى الذين يعانون من ابيِضَاض سلائف النقويات الحاد بنوع من فيتامين A يُدعى حمض الريتينويك الَمفروق (تريتينوين tretinoin).وكثيرًا ما تُشرَك المُعالجةُ الكِيميائيَّة بحمض الريتينويك الَمفروق، وخاصة إذا كان الشخصُ لديه تعداد مرتفع للكريَّات البيض وقتَ التَّشخيص، أو إذا ارتفع تعدادُها فجأة.ويعدُّ ثلاثي أكسيد الأرسنيك Arsenic trioxide فعَّالًا بشكل فريد أيضًا في هذا النوع الفرعي من الابيضَاض النِّقوي الحادّ. الانتِكاس او النُّكس بالنسبة للمَرضى الذين لم يستجبوا للعِلاج والأشخاص الأصغر سنًّا الذين هم في حالة هَدأَة، ولكن من المرجَّح أن يتعرَّضوا لمعدَّل انتكاس مرتفع (بناء على وجود بَعض الشذوذات الصبغية)، قد يُعطَون جرعاتٍ عالية من عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة يليها زرع الخلايا الجذعية. عندما يحدث الانتكاس، تكون المُعالجةُ الكِيميائيَّة الإضافية للأشخاص الذين لا يستطيعون الخضوعَ لزرع الخلايا الجذعية أقلَّ فعَّالية، وغالبًا ما يكون تحمُلُها سيِّئًا.وتعدُّ دورةٌ أخرى من المُعالجة الكِيميائيَّة هي الأكثر فعَّالية في الأشخاص الشباب وفي الأشخاص الذين استمرَّت الهَدأَة الأوَّلية لديهم أكثر من سنة واحدة.يأخذ الأطباء العديدَ من العَوامِل في الاعتبار عندَ تحديد مدى صوابيَّة المُعالجة الكِيميائيَّة المكثَّفة الإضافية لدى الأشخاص الذين يعانون من الابيضَاض النِّقوي الحادّ في حالة الانتكاس.

مآل ابيضاض الدم النقوي الحاد إذا لم يُعالَج المرضُ، يموت معظمُ المصابين بالابيضَاض النِّقوي الحادّ في غضون بضعة أسابيع إلى أشهر من التَّشخيص.أمَّا مع العلاج، فإنَّ ما بين 20٪ و 40٪ من الأشخاص يبقون على قيد الحياة 5 سنوات على الأقلّ، من دون أيِّ انتكاسة.مع العلاج المكثف، يمكن لنحو 40 إلى 50٪ من الأشخاص الأصغر سنًا البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات على الأقلّ.وبما أنَّ الانتكاسات تحدث دائمًا تقريبًا خلال السنوات الخمسة الأولى بعد العلاج الأولي، لذلك يعدُّ معظمُ الأشخاص الذين يبقون خاليين من ابيِضَاض الدَّم بعدَ 5 سنوات في حالة شفاء. يُعدُّ نوع الشذوذ الوراثيّ الموجود في خلايا ابيِضَاض الدَّم من أقوى المُنبِئات على البقاء على قيد الحياة.ويشتمل المرضى الذين لديهم أسوء مَآل على أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، وأولئك الذين لديهم موجودات دموية معينة في الاختبارات، مثل ارتفاع تعداد البيض الشديد، وأولئك الذين يُصابون بالابيضَاض النِّقوي الحادّ بعد خضوعهم للعِلاج الكيميائي أو المُعالجَة الشعاعيَّة لسرطانات أخرى، وأولئك الذين كان لديهم متلازمة خلل تنسّج نقوي سابقة. وقد كان ابيِضَاضُ سلائف النقويات الحادّ يعدُّ الشكلَ الأكثر خبثًا من أنواع ابيضاض الدم.أمَّا الآن، فهو واحد من أكثر أشكال الابيضَاض النِّقوي الحادّ قابلية للشفاء؛حيث إنَّ أكثر من 70٪ من الأشخاص الذين يعانون من ابيِضَاض سلائف النقويات الحاد يمكن أن يَشفوا.ويعدُّ التَّشخيصُ السَّريع ضَروريًا.