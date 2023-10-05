ابيضاضُ الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ هو مرضٌ مهدِّد الحياة، تصبح فيه الخَلايا التي تتحوَّل إلى خلايا لِمفاوية (إحدى أنواع خلايا الدم البيضاء) سرطانية عادة، وتحلّ بسرعة محلَّ الخلايا الطبيعية في نِقي العَظم.

قد يكون لدى المرضى أعراض، مثل الحمَّى والضعف والشُّحوب، لأن لديهم نقص شديد في خلايا الدَّم الطبيعية.

ويجري إجراءُ اختبارات الدَّم وتقييم نِقي العَظم عادة.

وتعطى المُعالجةُ الكِيميائيَّة، والتي غالبًا ما تكون فعَّالة.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ابيضاض الدم).

يحدث ابيِضَاضُ الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ في الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنَّه هو السرطان الأكثر شُيُوعًا في الأطفال، حيث يمثِّل 75٪ من جميع أنواع ابيضاض الدم لدى الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 15 عامًا.وغالبًا ما يصيب الأطفالَ الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات.أمَّا بين البالغين، فهو أكثر شُيُوعًا إلى حدٍّ ما في الأشخاص الأكبر سنًّا من 45 عامًا.

في ابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحادّ، تتراكم خلايا ابيِضَاض الدَّم غير الناضجة جدًّا في نقِي العِظام، وتخرِّب وتحل محلَّ الخلايا التي تنتج خلايا الدَّم الطبيعية، بما في ذلك واحدة أو أكثر مما يلي:

خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في مجرى الدم

خلايا الدَّم البيضاء، التي تساعد على الدفاع عن الجسم ضد العدوى

الصُّفَيحات الدَّمويَّة، هي جزيئاتٌ صغيرة تشبه الخلايا، وتساعد في عملية التخثُّر.

لا تعمل خلايا الدم البيضاء السرطانية مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية وبالتالي لا يمكنها مساعدة الجسم على مكافحة العدوى.

تُحمل خلايا ابيِضَاض الدَّم أيضًا في مجرى الدَّم إلى الكبد والطحال والعُقَد اللِّمفِية والدماغ والخُصيتين، حيث قَد تستمرَّ في النمو والانقسام.ولكن، يمكن لخلايا الابيضاض أن تتراكمَ في أيِّ مكان في الجسم.كما يمكن أن تنتشرَ إلى طبقات الأنسجة التي تغطِّي الدماغ والحبل الشوكي (التهاب السَّحايا الابيِضَاضي)، و تسبِّب فقر الدَّم والفشل الكبدي والفشل الكلوي وأضرارًاعضويَّة أخرى.

أعراض ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ تنجم الأَعرَاضُ المبكِّرة لابيِضَاض الدَّم اللمفاوي الحادّ عن عدم قدرة نقِي العِظام على إنتاج ما يكفي من خلايا الدَّم الطبيعية. قد تشير الحمَّى والتعرُّق المفرط إلى العَدوى، والتي قد تنجم عن النقص الشديد في عدد خلايا الدم البيضاء الطبيعية.

قد تنجم أعراضُ الضعف والتعب والشحوب عن النقص الشَّديد في خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدم).وفي بعضِ الأشخاص، قد تحدث زيادة في معدَّل ضربات القلب أو ألم في الصدر.

سهولة حدوث الكدمات والنَزف، والتي تكون بشكل نزف من الأنف أو نزف من اللثة أحيَانًا قد ينجم عن النقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات).وفي بعض الحالات، قد ينزف الأشخاص داخل الدماغ أو البطن. كما تحدث أعراضٌ أخرى عندما تغزو خلايا ابيِضَاض الدَّم الأعضاء الأخرى. قد تسبِّب خلايا ابيِضَاض الدَّم في الدماغ الصُّدَاعَ والقيء والسكتة واضطرابات في الرؤية والتوازن والسمع والعضلات الوجهية.

كما قد تسبِّب خلايا ابيِضَاض الدَّم في نقِي العِظام آلامَ العظام والمَفاصِل.

ويمكن أن يحدث الشعورُ بالامتلاء في البطن، والألم أحيَانًا، عندما تؤدي الخلايا الابيضاضية إلى تضخُّم الكبد والطحال. هل تعلم...

تشخيص ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ الاختبارات الدموية

فحص نقِي العِظام يمكن أن توفِّر اختباراتُ الدم، مثل تعداد الدَّم الكامِل، أولَ دليل على ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ.قد ينخفض العددُ الكلِّي لخلايا الدَّم البيضاء أو يكون طبيعيًا، أو يزداد؛ ولكنَّ عددَ خلايا الدَّم الحمراء وتعداد الصفَيحات الدَّمويَّة ينخفض دائمًا تقريبًا.وبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الكريَّاتُ البيض غير الناضجة (الأرومات) موجودةً في الدَّم. يُجرى فحص نِقي العَظم دائمًا تقريبًا لتأكيد التَّشخيص، ولتمييز ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ عن الأنواع الأخرى لابيضاض الدم.يَجري اختِبارُ الأرومات بالنسبة للشذوذات الصبغية، ممَّا يساعد الأطباء على تحديد النوع الدقيق لابيِضَاض الدَّم، والأدوية التي يجب استخدامُها في العِلاج. تُجرى اختبارات الدَّم والبول للتحرِّي عن شذوذات أخرى، بما في ذلك التحري عما إذا كانت خلايا ابيضاض الدم قد أثرت على أعضاء أخرى. وقد تكون هناك حاجة إلى اختبارات التصوير أيضًا.يُجرَى التصويرُ المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي (المِرنان) إذا كان لدى الشخص أعراضٌ تشير إلى وجود خلايا ابيِضَاض الدَّم في الدماغ.كما يمكن إجراءُ التصوير المقطعي المحوسب للصدر للتحقُّق من وجود خلايا ابيِضَاض الدَّم في المنطقة المحيطة بالرئتين.وقد يُجرى التصويرُ المقطعي المحوسب أو التصويرُ بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية للبطن عندَ تضخُّم الأعضاء الداخلية (الأحشاء).يمكن إجراء مخطّط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) قبل البدء في العلاج الكيميائي، لأن العلاج الكيميائي يؤثر في القلب أحيانًا.

علاج ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ يشتمل العلاج على المُعالجة الكِيميائيَّة

أدوية أخرى، مثل العلاج المناعي أو العلاج الموجه أو المستهدف

يمكن في حالات نادرة زرع الخلايا الجذعية أو تطبيق المُعالجة الشعاعيَّة المُعالجة الكِيميائيَّة لابيضاض الدم تعدُّ المُعالجةُ الكِيميائيَّة فعالة للغاية، وهي تُعطى على مَراحل: مرحلة التحريض

معالجة الدماغ

المعالجة المكثّفة

الصيانَة أو المحافظة المُعالجة الكِيميائيَّة التحريضيَّة هي المرحلةُ الأوَّلية في العلاج.والهدفُ من المُعالجة الكِيميائيَّة التحريضيَّة هو تحقيق هدأة عن طريق تخريب خلايا ابيِضَاض الدَّم، بحيث يمكن أن تنمو الخلايا الطبيعية مرةً أخرى في نقِي العِظام.قد يحتاج المرضى للبقاء في المستشفى أيَّام أو أسابيع، وذلك حسب سرعة تعافي نقِي العِظام. يجري استخدامُ واحدة من عدَّة مجموعات أو توليفات من الأدوية، وتُكرَّر الجرعاتُ لعدَّة أيام أو أسابيع.وتعتمد التركيبةُ أو التوليفة الدوائيَّة النوعية على نتائج الاختبارات التَّشخيصية.تتكون التركيبة أو التوليفة الدوائيَّة الواحدة من بريدنيزون (كورتيكوستيرويد) يُؤخَذ عن طريق الفم، وجرعات أسبوعية من فينكريستين vincristine (من أَدوِيَة المُعالجة الكِيميائيَّة) تعطَى مع عقار من زمرة الأنثراسيكلين anthracycline (دونوروبيسين daunorubicin عادة)، وأسباراجيناز، وسيكلوفوسفاميد أحيَانًا، وكلُّ ذلك يُعطَى عن طريق الوَريد.يمكن استعمال العلاج المناعي (العلاج الذي يستخدم الجهاز المناعي للشخص لقتل الخلايا السرطانية) والعلاج الموجّه (الأدوية الموجهة نحو الجينات أو البروتينات في الخلايا السرطانية)، لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من ابيضاض الدم الحادّ بالأرومات اللمفاوية. معالجة الدماغ يبدأ في أثناء التحريض عادةً، وقد يستمرّ في جميع مراحل العلاج.وبما أنَّه من المرجَّح أن ينتشرَ ابيِضَاض الدَّم اللمفاويّ الحادّ إلى الدماغ، لذلك يُركَّز التدبيرُ على مُعالَجَة ابيِضَاض الدَّم الذي انتشر إلى الدماغ أو على منع انتشار خلايا ابيِضَاض الدَّم إلى الدماغ أيضًا.ولعِلاج خلايا ابيِضَاض الدَّم في طبقات الأنسجة التي تغطِّي الدماغ والحبل الشوكي (السَّحايا)، يَجرِي حقنُ الميثوتريكسات أو السِّيتارابين أو الستيرويدات القشرية، أو مزيج منها، مباشرة في السَّائِل النخاعي عادة، أو يمكن أن تُعطى جرعات عالية من هذه الأدوية وريديًا.ويمكن إعطاءُ هذه المُعالجة الكِيميائيَّة في توليفة مع المُعالجَة الشعاعيَّة المطبَّقة على الدِّماغ. تستمرّ مرحلة التوطيد والتكثيف لمُعالجة داء نِقي العَظم.ويمكن استخدامُ عقاقير مُعالجة كِيميائيَّة إضافية، أو العَقاقير نفسها التي استُخدمت في أثناء مرحلة التحريض، وذلك بضعَ مرَّات على مدى عدَّة أسابيع.بالنسبة لبعض الأشخاص الذين هم في خطرٍ كبير من الانتكاس بسبب بعض التغيُّرات الصبغية الموجودة في خَلاياهم الابيضاضية، يُجرى زرع الخلايا الجذعية بمجرّد حدوث الهَدأَة. وفي العادة، تستمرّ المُعالجة الكِيميائيَّة من نوع الصيانة الإضافية، والتي تتكوَّن من عددٍ أقلّ من الأدوية عادة، وبجرعات أقل أحيَانًا، لمدَّة 2 إلى 3 سنوات. قد لا يتمكَّن كبارُ السن الذين لديهم هذا الاضطراب من تحمُّل المعالجة المكثَّفة المُستخدَمة عندَ الشباب.بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، تعدُّ أنظمة التحريض العلاجية اللطيفة وحدها (من دون التوطيد أو التكثيف أو الصيانة اللاحقة) خيارًا.وفي بعض الأحيان، قد يكون العلاج المناعي أو الشكل الألطف لزرع الخلايا الجذعية خيارًا عندَ بعض كبار السن. خلال جميع المراحل السابقة، قد يكون نقلُ الدَّم والصُّفَيحات الدَّمويَّة ضروريًا لعِلاج فقر الدَّم، ولمنع النَّزف؛ كما قد تكون هناك حاجةٌ لمضادات الميكروبات لعِلاج حالات العدوى.ويمكن استخدامُ السوائل الوريدية والعلاج إما بالألوبيورينول أو راسبوريكاز rasburicase للمساعدة أيضًا على تخليص الجسم من الموادّ الضارة، مثل حمض اليُوريك، الذي يَجرِي إطلاقُه عندما تتخرَّب خلايا ابيضاض الدم. الانتكاس أو عودة المَرض قد تبدأ خلايا ابيِضَاض الدَّم في الظهور مرةً أخرى (وهي حالة تسمَّى الانتكاس أو النُّكس) في الدم أو نقِي العِظام أو الدماغ أو الخُصيتين غالبًا.وتعدُّ عودةُ الظُّهور المبكِّر للمرض في نقِي العِظام أمرًا خطيرًا بشكلٍ خاص.تُعطى المُعالجة الكِيميائيَّة مَرَّةً أخرى؛ وعلى الرغم من أنَّ العديدَ من الأشخاص يستجيبون لهذا العلاج المتكرِّر، لكنَّ المرض يُبدي ميلًا قويًا للعَودة مجدداً، وخاصة في الرضَّع والبالغين.عندما تظهر خلايا ابيِضَاض الدَّم في الدماغ من جديد، يَجرِي حقنُ عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة في السَّائل النخاعي مرَّة أو مرَّتين في الأسبوع.أمَّا عندما تظهر خلايا ابيِضَاض الدَّم في الخُصيَتين أيضًا، فيَجرِي إعطاءُ المُعالجَة الشعاعيَّة للخُصيَتين جنبًا إلى جنب مع المُعالجة الكِيميائيَّة. وبالنسبة للأشخاص الذين تعرَّضوا للنُّكس، فإنَّ الجرعات العالية من عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة جنبًا إلى جنب مع زرع الخلايا الجذعية ("الخيفيَّة" الخلايا الجذعية "الخيفية allogeneic" تعني المأخوذة من شخصٍ آخر) توفِّر أفضلَ فرصة للشفاء.ولكن، لا يمكن أن يَجرِي الزرع إلاَّ إذا كان يمكن الحصولُ على الخلايا الجذعية من شخصٍ لديه نوع متوافق من الأنسجة (توافق مستضد الكريات البيض البشرية [HLA] –متطابق).يكون المتبرِّعُ أحدَ الأشقَّاء عادة، ولكن يمكن استخدامُ خلايا من متبرِّعين مُتَطابقين وغير مرتبطين ببعضهم بعضًا (أو خلايا متوافقة جزئيا من بعض أفراد العائلة أو من متبرِّعين غير أقارب أحيانًا، وكذلك الخلايا الجذعية السرِّية).ومن النادر أن يُستخدَمَ زرع الخلايا الجذعية لدى الأشخاص الأكبر سنًّا من 65 عامًا، لأنَّه من غير المرجَّح كثيرًا أن ينجحَ، كما أنَّ التأثيرات الجانبية هي أكثر مَيلًا لتكونَ قاتلة. يبدو أنَّ المُعالجَاتِ باستخدام الأجسام المضادَّة وحيدة النسيلة (بروتينات ترتبط بشكلٍ نوعي بخلايا ابيضاض الدم، مسبِّبة تخريبَها) تُطبَّق أيضًا في بعض الأشخاص المصابين بابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحاد النَّاكِس.يمكن استعمال العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضد الخيمري (CAR-T) عند بعض الأشخاص المصابين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد الناكس.ويقوم هذا العِلاج على تعديل نوع من الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) (الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تسمَّى الخلايا التائية أيضًا) من الشخص الذي لديه ابيِضَاض الدَّم بحيث تتعرَّف الخلايا التائية الجديدة إلى خَلايا ابيِضَاض الدَّم وتهاجمها. وبعدَ الانتكاس، يكون العلاجُ الإضافي للأشخاص الذين لا يستطيعون الخضوعَ لزرع الخلايا الجذعية قليلَ التحمُّل وغيرَ فعَّال غالبًا، ممَّا يتسبَّب بشعور الأشخاص بمزيدٍ من التوعُّك في كثير من الأحيان.ولكن، يمكن أن تحدثَ هدأة أو هوداة.ينبغي النظر في الرعاية في نهاية الحياة عندَ الأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاج. ابيِضَاض الدَّم اللمفاوي الحاد... فيديو

مآل ابيضاض الدَّم اللمفاوي الحاد قبلَ توفُّر العلاج، كان معظمُ الأشخاص المصابين بابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي الحاد يُتوفون في غضون أشهر من التَّشخيص.أمَّا الآن، فإنَّ ما يقرب من 80٪ من الأطفال و 30 إلى 40٪ من البالغين يشفون من ابيضاض الدَّم بالأرومات اللِّمفاوية الحادّ.وبالنسبة لمعظم الأشخاص، فإنَّ الشوطَ أو الدورة الأولى من المُعالجة الكِيميائيَّة تجعل المرضَ تحت السيطرة (هوادة كامِلة).ويكون المآلُ هو الأفضل عندَ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 9 سنوات.أمَّا الرضَّع وكبار السن فالمآل لديهم أقل جودة بكثير.كما أنَّ عددَ الكريَّات البيض في وقت التَّشخيص، وما إذا انتشر ابيضاض الدم نحو الدماغ، والشذوذات الصبغيية في خلايا ابيِضَاض الدَّم، كل ذلك يؤثِّر في العَواقب أيضًا.