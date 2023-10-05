ابيضاضُ الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن (CLL)

ابيضاضُ الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن هو مرض بطيء التقدُّم عادة، تصبح فيه الخلايا اللِّمفاوية (إحدى أنواع خلايا الدم البيضاء) التي تبدو ناضجة سرطانية، وتحلّ تدريجيًا محلّ الخلايا الطبيعية في العُقَد اللِّمفيَّة.

قد لا يكون لدى المرضى أَي أعراض، أو قد يكون لديهم أعراض عامة مثل التعب والحمى والتعرّق الليلي ونقص الوزن غير المقصود.

كما قد يكون لدى المرضى تضخُّم في العُقَد اللِّمفية وشعور بالامتلاء في البطن أيضًا بسبب ضخامة الطحال.

لابدَّ من اختبارات دمويَّة لوضع التَّشخيص.

يشمل العلاجُ عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة، والأجسام المضادَّة وحيدة النسيلة، والعلاج الشعاعي أحيَانًا.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ابيضاض الدم).

يكون أكثرُ من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لديهم ابيِضَاض الدَّم اللِّمفَاوي المزمن بعمر أكبر من 60 سنة، ويكون المرضُ شديد الندرة عند الأطفال.ويعدُّ هو النوعُ من ابيِضَاض الدَّم الأكثر شُيُوعًا من بين حالاتِ ابيِضَاض الدَّم الأخرى في أمريكا الشِّمالية وأوروبا.وهو نادرٌ في اليابان وجنوب شرقي آسيا وعند الأشخاص من أصل ياباني وجنوب شرق آسيوي الذين يعيشون في الولايات المتحدة، ممَّا يقترح أنَّ الجينات تمارس دورًا في حدوثه.

يزداد عددُ الخَلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) السرطانية، التي تبدو ناضجةً في الدم، ونقِي العِظام، والعُقَد اللِّمفِية أوَّلًا؛ثم تنتشر هذه الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) السرطانية إلى الكبد والطحال، ويبدأ كلاهما بالتضخُّم.

في النقي العظمي، قد تقوم الخلايا اللمفاوية السرطانية بمزاحمة الخلايا الطبيعية المنتجة للدم، مما يؤدي إلى انخفاض عدد واحد أو أكثر مما يلي:

خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في مجرى الدم

خلايا الدَّم البيضاء، التي تساعد على الدفاع عن الجسم ضد العدوى

الصُّفَيحات الدَّمويَّة، هي جزيئاتٌ صغيرة تشبه الخلايا، وتساعد في عملية التخثُّر.

لا تعمل الخلايا اللِّمفاوية السرطانية مثل الخلايا اللِّمفاوية الطبيعية التي تنتج البروتينات (الأجسام المُضادَّة) التي تساعد على مكافحة العدوى.لا يكون العددُ الأقل من الخلايا اللِّمفاوية السليمة المتبقية قادرةً دائمًا على إنتاج ما يكفي من الأجسام المُضادَّة، مما يزيد من احتمال العدوى.كما قد يتوه الجهازُ المناعي أحيانًا، الذي يدافع عن الجسم ضدَّ الكائنات والمواد الأجنبية عادة، فيظهر ردة فعل تجاه الأنسجة الطبيعية ويخرِّبها.هذا النشاطُ المناعي المضلَل يمكن أن يؤدي إلى تخريب خلايا الدَّم الحمراء أو العدلات أو الصُّفَيحات الدَّمويَّة.

يمكن أن يتحول الابيضاض اللمفاوي المزمن في بعض الأحيان إلى سرطان عدواني يُسمى اللمفومة.ويحدث هذا النوعُ من التحوُّل، الذي يُسمَّى استحالة ريختر Richter's transformation، في 2 إلى 10 في المائة من الحالات.

هل تعلم...

أعراض ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن في المراحل الأولى من ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن، لا يكون معظمُ الأشخاص لديهم أعراض، ويُوضَع تشخيصُ هذا المرض بناء على زيادة عدد خلايا الدَّم البيضاء فقط.قد تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على: تضخُّم العقد اللِّمفَاوية

التَّعَب

نَقص الشَّهية

نقص الوزن

التعرُّق الليلي

ضيق في التنفُّس على الجهد

الشعور بالامتلاء في البطن بسبب تضخُّم الطحال ومع تفاقم المرض، قد يبدو الأشخاص شاحبي اللون مع حدوث الكدمات بسهولة.يمكن للعدوى البكتيرية، والفيروسية، والفطرية أن تحدث في وقت متأخر من سير المرض، لأنَّ نقِي العِظام يُنتج كميات أقل من خلايا الدم البيضاء السليمة القادرة على مكافحة العدوى.

تشخيص ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن اختبارات الدم في بعض الأحيان، يُكتَشف وجود الابيضاض اللمفاوي المزمن بطريق الصدفة عندما يُطلب تعداد الدَّم لسببٍ آخر، فيبدي وجود زيادة في عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات).يمكن أن تُجرَِى الاختباراتُ المتخصصة لتوصيف الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) غير الطبيعية في الخلايا الموجودة في الدم.كما قد تظهر اختباراتُ الدَّم أيضًا أنَّ أعداد خلايا الدَّم الحمراء والصُّفَيحات الدَّمويَّة والأجسام المُضادَّة منخفضة. إنّ تقييم نِقي العَظم ليس ضروريًا لتشخيص الابيضاض اللمفاوي المزمن، ولكن إذا تم إجراؤه، فغالبًا ما يُظهر زيادة في عدد الخلايا اللمفاوية.

العلاج الدوائي لابيضاض الدم اللمفاوي المزمن المُعالجة الكِيميائيَّة

العلاج المناعي ونظرًا إلى أنَّ الابيضاض اللمفاوي المزمن يتفاقم ببطء، لا يحتاج الكثير من الأشخاص إلى المعالجة لسنوات ، وعادةً ما ينتظر الأطباء حدوث واحد أو أكثر مما يلي للبدء بالعلاج عندما يبدأ عدد الخلايا اللمفاوية بالازدياد والتسبب بالأعراض

تضخم العقد اللمفاوية، أو الكبد، أو الطحال

عندما يتراجع عدد خلايا الدم الحمراء أو الصفيحات الدموية المعالَجة الدوائية للابيضاض اللمفاوي المزمن تساعد العقاقير، بما في ذلك عقاقير العلاج الكيميائي والعلاج المناعي (مثل الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة) على تخفيف الأَعرَاض وتقليص تضخُّم العُقَد اللِّمفِية والطحال، ولكنَّها لا تشفي من المرض.يمكن أن تسيطرَ المعالجةُ على الابيضاض اللمفاوي المزمن لسنواتٍ عديدة، وغالبًا ما يمكن استخدامُها مَرَّةً أخرى بنجاح عندما ينكس ابيِضَاض الدَّم. لا توجد مشاركة معيارية من الأدوية التي تُستخدَم في الابيضاض اللمفاوي المزمن.يشتمل العلاجُ الأوَّلي عادةً على أَدوِيَة، مثل فلودارابين وسيكلوفوسفاميد، تقتل الخلايا السرطانية عن طريق التفاعل مع الحمض النووي الوراثي DNA.وفي الوقت الحالي، يَجرِي استخدامُ المُعالجة الكِيميائيَّة وجسم مضادّ وحيدة النسيلة يُسمَّى ريتوكسيماب rituximab أيضاً لعِلاج الابيضاض اللمفاوي المزمن.وهذا التوليفةُ العِلاجيَّة تكون ناجحةً عادة في السيطرة على الابيضاض اللمفاوي المزمن (تحفيز أو تحريض الهَدأَة).وفي نهاية المطاف، تصبح معظمُ حالات الابيضاض اللمفاوي المزمن مقاومةً لهذه الأدوية.وبذلك، يُؤخذ بعين الاعتبار مُعالجَات بأدوية أو أجسام مُضادَّة وحيدة النسيلة أخرى (مثل أليمتوزوماب alemtuzumab). إيبروتينيب هو دواءٌ أحدث يؤدي إلى فترات هدأة ممتدة لدى بعض المصابين بابيضاض الدم اللمفاوي المزمن.ويمكن استخدامه للمُعالَجة الأوَّلية أو للابيضاض اللمفاوي المزمن الذي من غير المرجَّح أن يستجيب للمُعالجَات الأخرى، أو للابيضاض اللمفاوي المزمن الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى (المعنّد)، أو للابيضاض اللمفاوي المزمن الناكِس.يمكن استخدام أوبينوتوزوماب في البالغين الأكبر سنًا الذين يعانون من كل من ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن وأمراض أخرى.يمكن، في بعض الأحيان، زرع الخلايا الجذعية عند الأشخاص الذين يعانون من الانتكاس. أتيح كل من أكالابروتينيب وزانبروتينيب مؤخرًا لعلاج ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن.قد تسبب آثارًا جانبية أقل من إبروتينيب. معالجةُ أعراض الابيضاض اللمفاوي المزمن يُعالج فقرُ الدَّم بنقل الدَّم، وبحُقَن الإريثروبويتين أو الدَّاربيبويتين (من الأدوية التي تحفِّز تكوين خلايا الدَّم الحمراء) أحيَانًا.قد يتسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية بحدوث نزف ويُعالج بنقل الصفيحات الدموية.وتُعالَج حالات العدوى باستعمال مضادات الميكروبات.تُستخدَم المُعالجَة الشعاعيَّة لتقليص تضخُّم العُقَد اللِّمفِية أو تضخُّم الكبد أو الطحال، إذا كان هذا التضخُّمُ يسبِّب الانِزعَاج ولم تكن المُعالجةُ الكِيميائيَّة فعَّالة. ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن فيديو

مآل ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن يكون تقدُّمُ المرض بطيئًا عادة.يُحدِّدُ الأطباء مدى تفاقُم المرض (تحديد المراحل) للتنبؤ بزمن البقاء.ويستند تحديد المراحل إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في الدم

عدد الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) في نِقي العَظم

حَجم الطحال

حَجم الكبد

عدد خلايا الدَّم الحمراء في الدم

عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في الدم غالبًا ما يبقى الأشخاصُ الذين هم في المراحل الأولى من CLL على قيد الحياة مدَّة 10-20 سنة أو أكثر بعدَ وضع التَّشخيص، ولا يحتاجون إلى العلاج في المراحل المبكِّرة عادة.أمَّا المرضى الذين لديهم عددٌ قليل من خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدم)، أو عدد قليل من الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات)، فيحتاجون إلى مُعالَجَة أسرع، ويكون المآلُ لديهم أقلَّ جودة.يحدث الموت عادة لأنَّ نِقي العَظم لا يعود قادرًا على إنتاج عددٍ كاف من الخلايا الطبيعية لحمل الأكسجين، ومكافحة العدوى، ومنع النَّزف. ولأسبابٍ تتعلَّق على الأرجح بالتغيُّرات التي تطرأ على الجهاز المناعي، فإنَّ الأشخاص المصابين بالابيضاض اللمفاوي المزمن يكونون أكثرَ عرضة لحدوث أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطانات الجلد أو سرطانات الرئة.يمكن أن يتحول الابيضاضُ اللمفاوي المزمن إلى نوعٍ أكثر عدوانية من سرطان الجِهَاز اللِّمفِي (اللمفومة).