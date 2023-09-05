أعراضُ اضطرابات الدَّم

يمكن أن تسبِّبَ اضطراباتُ الدم أعراضًا مختلفة في أيِّ مكان من الجسم تقريبًا.وأكثر ما تنجم هذه الأعراضُ عن انخفاض في مكوِّناتِ الدم.
يمكن أن يسبِّبَ انخفاضُ خَلايا الدم الحمر والهيمُوغلُوبين أعراضَ فقر الدم، مثل التعب والضعف وضيق التنفُّس.
وقد يسبِّب انخفاضُ الكريَّات البيض أو بروتينات الجِهاز المَناعيّالحمَّى المتكرِّرة وحالات العَدوى.
يمكن أن يسبِّبَ انخفاضُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو عوامل تخثُّر الدمنزفًا غير مألوف وكدمات.
في بعض الأحيان، قد ترتبط الأعراضُ بالزيادات في مكوِّنات الدم.
قد تُسبب كثرة الكريات الحمراء لزوجة في الدم، ومن ثمّ الصداع والبشرة الحمراء أو القرمزية (التبيُّغ plethora)
كما يُمكن أن تُؤدِّي زيادة بروتينات الجهاز المناعيّ إلى زيادة سماكة الدَّم (زيادة لزوجة الدَّم).
قد تسبِّب كثرة الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو زيادة عوامل تخثُّر الدم الخُثارَ (فَرط تجلُّط الدم غير المناسِب).
عندما تُسبب الاضطرابات الدموية زيادة لزوجة الدم ، فيمكن لهذا التثخُّنُ (زيادة اللزوجة) أن تجعل من الصَّعب على الدم المرور عبرَ الأوعية الدموية الصغيرة، ممَّا يؤدِّي إلى نقص تدفُّق الدم إلى مناطق معيَّنة من الجسم، وهي حالةٌ خَطيرة تُسمَّى متلازمة فرط اللزوجَة.قد يعاني الأشخاصُ المصابون بهذه الحالة من بعض الأعراض، مثل ضيق التنفُّس والصُّداع والدوخة والتخليط الذهني.قد تحدث متلازمةُ فرط اللزوجة في الأشخاص الذين لديهم ورمٌ نقوي متعدِّد، وذلك بسبب زيادة بروتينات الجِهاز المَناعيّ.
غالبًا ما تؤدِّي اضطراباتُ الدم إلى أعراضٍ يمكن أن تحدثَ في اضطرابات أخرى أيضًا؛فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينجم الضعفُ وضيق التنفُّس الذي يسبِّبه فقرُ الدم عن حالاتٍ أخرى تُعيق وصولَ الأكسجين إلى الجسم، مثل اضطرابات القلب أو الرئتين.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكونَ سهولةُ حدوث الكدمات، وهي من الأعراض التي توحي باضطرابٍ في الدم، أن تكون ناجمةً عن حالاتٍ أخرى مثل اضطرابات الأوعية الدموية أو استخدام بعض الأدوية مثل الأسبرين.قد ينجم وجود دم في البول أو البراز عن اضطراب دموي، ولكنه عادةً ما ينجم عن شذوذ في مجرى البول أو الجهاز الهضمي.
على الرغم من أن الأشخاص قد يعانون من نزف بعد إصابة أو إجراء طبي (مثل إجراءات المعالجة السنية) أو في أثناء الحيض، إلا أن وجود بعض اضطرابات الدم يجعل هذا النَّزف أسوأ.
By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
تشير بعضُ الأعراض بشكلٍ أكبر إلى اضطراب دَمَويّ.ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
الجلطة الدموية (التهاب الوريد)، في السَّاق عادة (ممَّا يتسبَّب بتورُّم أو احمرار أو سخونة في الساق أو ضيق في النفُّس في معظم الأحيان)
النمشات (petechiae) (بقع دقيقة بلون أحمر، أو أرجواني، أو بني تظهر على الجلد أو الأغشية المخاطية مثل السطح الداخلي للأجفان أو في الفم) وتنجم عن التدني الشديد في تعداد الصفيحات الدموية
بثور أو فقاعات دمويَّة في الفم (بسبب نقصٍ شديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو مشاكل في تخثُّر الدم)
تضخُّم العُقَد اللِّمفِية الناجم عن سرطانات الكريَّات البيض (مثل ابيضاضات الدم أو اللمفومات)
الشُّحوب (بشرة شاحبة أو رمادية) الناجم عن فقر الدم
توحي ظاهرة بيكا أو شهوة الغرائب (أكل الجليد أو الأوساخ أو الطين) بـ فقر الدم بعَوز الحديد