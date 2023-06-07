طرائقُ التَّشخيص الوراثي

يمكن لتكنولوجيا أو طرائِق السَّلسَلَة من الجيل التالي Next-generation sequencing technologies كشف أجزاء أصغر من الجينات والحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين عن طريق تكسير النمط الجيني بأكمله (أو الجينوم genome) إلى قِطَع صغيرة، ثم تحليل سلسلة الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين لبعض أو كل الأجزاء (القِطَع).ويَجرِي بعدَ ذلك تحليلُ النتائج بجهاز كمبيوتر قوي.يمكن تحديدُ الاختلافات المفردَة أو المتعدِّدة في القواعد، وكذلك المَناطق التي تحتوي على قواعد أو أُسُسٍ مفقودة أو مُقحَمة في مكانٍ خاطئ.لقد انخفضت تكاليفُ هذه التكنولوجيا بشكلٍ كبير، ولا تزال في انخفاض.كما تستمرُّ المعدَّات والأساليب الحَوسَبيَّة في التحسُّن.

يمكن أن تساعدَ بعضُ هذه الاختلافات الأطباءَ على تشخيص الاضطرابات الوراثيَّة.تعدُّ تقنيات السَّلسلَة من الجيل المقبل حسَّاسة جدًّا بحيث يمكن للأطباء اكتشاف الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين من الجنين في عَيِّنَة من الدَّم مسحوبة من الأم، وتحليلها لتحديد ما إذا كان الجنين يعاني من مُتلازمة داون.ولكنَّ الحجمَ الهائل للمعلومات الناتجة عن تحليل النمط الوراثي يؤدِّي إلى مجموعةٍ متنوعة من المشاكل التي تجعل من الصعب على الأطباء في بعض الأحيان فهم النتائج وتفسيرها (على سبيل المثال، للتفريق بين الاختلافات المهمة من تلك العشوائية أو قليلة الأهمية).وعلى الرغم من هذه القضايا، أصبحت هذه التقنيات الركيزة الأساسية للاختبار الجيني.