المَسارُ الزمني للاحتضار

المآلُ (prognosis) هو التنبُّؤ بالمَساق المحتَمَل وعاقبة المرض أو احتمال الشفاء منه.يعتقد الناسُ غالبًا أنَّ الطبيبَ يعرف كم من الوقت سيعيش الشخص، ويمكنه التنبُّؤ بذلك.ولكنَّ الحقيقةَ هي أنَّه لا أحدَ يعرف متى يموت الشخص الشخص بشكلٍ عام.ولذلك، يجب على الأُسَر ألاَّ تضغط من أجل الحصول على تنبُّؤ دقيق أو الاعتماد على أولئك الذين يَعرِضون مثلَ ذلك.فهذه التنبُّؤات الدقيقة غالبًا ما تكون خاطئة، لأنَّ هناك تباينًا كبيرًا في المدة التي يمكن أن يعيشَ فيها الأشخاص المصابين بمرض ما.وفي بعض الأحيان، يعيش أشخاص مُتَوعِّكين جدًّا بضعة أشهر أو سنوات، أكثر مما يبدو ممكنًا.بينما يموت آخرون بسرعة.وإذا كان الشخصُ المحتضر يريد شخصًا معينًا وقت الوفاة، فقد يتعيَّن ترتيبُ الأمر لتلبية هذه الرغبة لفترة غير محدَّدة من الوقت.ولكن، من الضروري أحيانًا التنبُّؤ بموعد وفاة الشخص على الأرجح>فعلى سَبيل المثال، تتطلَّب رِعَايَةُ المُحتَضَرين عادة أن يكونَ المآلُ حسب توقُّع الطبيب العيشَ لأقلّ من 6 أشهر.

ولذلك، بدلاً من أن يسأل الأشخاص طبيبَهم "كم من الوقت لديَّ؟" أو "هل من المرجَّح أن أموتَ في غضون 6 أشهر؟"، قد يكون من الأفضل لهم أن يسألوا عن المجال النموذجي للَبقاء على قيد الحياة - أقصر وأطول فترة زمنية من المرجَّح أن يعيشَها الشخص.

هل تعلم...

وفي بعض الأحيان، يقدِّم الأطباءُ الأملَ من خلال الحَديث عن حالات شفاء مثيرة للانتباه من دون الإشارة أيضًا إلى الاحتمالية الكبيرة لوفاة معظمَ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الخطيرة على نحو أسرع.ولكن، إذا حاول الأطباءُ أن يكونوا متفائلين جدًّا أو غير واقعيين، فإنَّ المصابين بأمراضٍ خطيرة وأسرهم يَجِدون هذا الأملَ "مضلِّلاً" في نهاية المَطاف.وبدلاً من ذلك، يحقُّ للأشخاص وأفراد أسرهم الحصول على معلوماتٍ أكثر اكتمالاً وبأكبر قدرٍ ممكن من الواقعيَّة.ولكن، قد يُضطرون إلى التَّعبير بوضوح عن تفضيلهم لهذه المعلومات بدلاً من التفاؤل بشكلٍ مفرط.

تتقدَّم الأَعرَاض أو تتفاقم بشكلٍ مختلف حسب الأمراض المختلفة.فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يحتضرون من السَّرطان، عادةً ما تتراجع المقدرة، والوظيفة، والإحساس بالراحة بشكلٍ كبير في الشهر أو الشَّهرين الأخيرين فقط قبلَ الموت.وخلال هذا الوقت، يبدو الشخصُ في حالة عجزٍ واضح، وتصبح حقيقةُ أنَّ الموت قريب جليَّةً للجميع.وهناك أمراض أخرى، مثل داء ألزهايمر وفشل الكبد والفشل الكلوي، قد تتبع انخفاضًا تدريجيًّا أكثر منذ البداية، ولكن بمعدَّل لا يمكن التنبُّؤ به في بعض الأحيان.يسبِّب مرضُ القلب الشديد وداء الانسداد الرئوي المزمن تراجعًا مطردًا ولكن مع نوبات من التفاقم الخَطير.ولكنَّ هذه النوبات تُتبَع بتحسُّن عادة، غير أنَّ الموتَ يأتي عادة بعدَ إحدى هذه النوبات أو بعدَ تفاقم الحالة في غضون بضعة أيام من من استقرارها.