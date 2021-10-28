المشاغِل القانونية والأخلاقية في نهاية الحياَة

التوجيهات المسبقة للرعاية الصحية هي وثائق قانونية تحتوي على رغبات الشخص المتعلقة بقرارات رعايته الصحية في حالة عجزه عن اتخاذ تلك القرارات.ويجب أن تكونَ التوجيهاتُ المسبقة مكتوبة، وأن تمتثل لمتطلَّبات قانون الولاية.هناك نوعان أساسيان من التوجيهات المسبقة: وصايا الإرادة المعيشية وتفويض الرعاية الصحية.

تعبِّر وصيَّة الإرادة المعيشية، مسبقًا، عن تعليمات الشخص أو تفضيلاته بشأن المُعالجَات الطبية في المستقبل، لاسيَّما الرعاية في نهاية الحياة، في حالة فقدان الشخص القدرة على اتِّخاذ قرارات الرعاية الصحية.

تُحدِّدُ وكالة الرعاية الصحية شخصاً (يسمَّى وكيل أو مفوَّض الرعاية الصحية أو ممثِّل الرعاية الصحية، أو اسم آخر اعتمادًا على الولايَة) لاتخاذ القرارات عن الشخص (الموكِّل) في حالة عجزه (مؤقَّتًا أو دائمًا) عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتناول عددٌ متزايد من البرامج الحكومية والمحلية مجموعةً من المُعالجَات الطارئة للحفاظ على الحياة، فضلاً عن الإنعاش القلبي الرئوي (إجراء إسعافي لاستعادة الوظيفة القلبيَّة والتنفُّسية) لدى الأشخاص المصابين بمرض متقدم.وأكثر ما تُسمَّى هذه البرامجُ تعليمات للطبيب بخصوص العلاج المحافظ على الحياة (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST).وتُطبَّق هذه البرامجُ على جميع مواقع الرعايَة.في حال حدوث أزمة طبِّية، يجب على فنِّيي طبِّ الطوارئ وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية اتِّباع برامج أوامر الطبيب للعلاج المحافظ على الحياة أوَّلاً.

تنطوي تلك البرامجُ وبرامج مماثلة على مناقشة يَبدؤها الطبيب، وعملية صناعة مشتركة للقرارات مع الأشخاص الذين يعانون من مرض متقدِّم أو نهائي.ويؤدي ذلك إلى مجموعة متنقلة من الأوامر الطبية التي يكتبها الطبيب، بما يتفق مع أهداف الشخص في الرعاية، ويلبِّي رغبات الشخص فيما يتعلق باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي، والتغذية الاصطناعية والإماهة، والاستشفاء، والتهوية، والعناية المركَّزة، وغيرها من المداخَلات التي يمكن أن تستخدم في الأزمة الطبِّية.

ولكن، حتى من دون وجود وثائق مكتوبة، تعطي المحادثةُ بين المريض والأسرة وممارسي الرعاية الصحية حولَ أفضل مسار للرعاية توجيهاتٍ كبيرة لقرارات الرعاية في وقتٍ لاحق، عندما يكون المريض غيرَ قادر على اتِّخاذ مثل هذه القرارات، وهذا أفضل بكثير من عدم مناقشة القضايا على الإطلاق.