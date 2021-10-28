المشاغِل القانونية والأخلاقية في نهاية الحياَة

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص وأفراد أسرهم رغبات واحتياجات محددة تتعلّق بالوفاة والموت.
تنصُّ التعليمات أو التوجيهات المسبقة على تعليمات لأفراد الأسرة وممارسي الرعاية الصحية بشأن قرارات الشخص للحصول على الرعاية الطبية، إذا كان الشخص غيرَ قادر على اتِّخاذ مثل هذه القرارات حينَ الحاجة إليها؛
فبعضُ الأشخاص المُحتَضرين يفكِّرون بالانتحار، على الرغم من أنَّ عددًا قليلاَ من الأشخاص يتَّخذون خطواتٍ تتسبَّب في موتهم.
وفي بعض المناطق، تسمح القوانينُ للطبيب بالمساعدة على الموت عندَ استيفاء شروط معيَّنة واتباع إجراءات محدَّدة.
التوجيهات المتقدِّمة أو المسبقَة Advance directives
التوجيهات المسبقة للرعاية الصحية هي وثائق قانونية تحتوي على رغبات الشخص المتعلقة بقرارات رعايته الصحية في حالة عجزه عن اتخاذ تلك القرارات.ويجب أن تكونَ التوجيهاتُ المسبقة مكتوبة، وأن تمتثل لمتطلَّبات قانون الولاية.هناك نوعان أساسيان من التوجيهات المسبقة: وصايا الإرادة المعيشية وتفويض الرعاية الصحية.
تعبِّر وصيَّة الإرادة المعيشية، مسبقًا، عن تعليمات الشخص أو تفضيلاته بشأن المُعالجَات الطبية في المستقبل، لاسيَّما الرعاية في نهاية الحياة، في حالة فقدان الشخص القدرة على اتِّخاذ قرارات الرعاية الصحية.
تُحدِّدُ وكالة الرعاية الصحية شخصاً (يسمَّى وكيل أو مفوَّض الرعاية الصحية أو ممثِّل الرعاية الصحية، أو اسم آخر اعتمادًا على الولايَة) لاتخاذ القرارات عن الشخص (الموكِّل) في حالة عجزه (مؤقَّتًا أو دائمًا) عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتناول عددٌ متزايد من البرامج الحكومية والمحلية مجموعةً من المُعالجَات الطارئة للحفاظ على الحياة، فضلاً عن الإنعاش القلبي الرئوي (إجراء إسعافي لاستعادة الوظيفة القلبيَّة والتنفُّسية) لدى الأشخاص المصابين بمرض متقدم.وأكثر ما تُسمَّى هذه البرامجُ تعليمات للطبيب بخصوص العلاج المحافظ على الحياة (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST).وتُطبَّق هذه البرامجُ على جميع مواقع الرعايَة.في حال حدوث أزمة طبِّية، يجب على فنِّيي طبِّ الطوارئ وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية اتِّباع برامج أوامر الطبيب للعلاج المحافظ على الحياة أوَّلاً.
تنطوي تلك البرامجُ وبرامج مماثلة على مناقشة يَبدؤها الطبيب، وعملية صناعة مشتركة للقرارات مع الأشخاص الذين يعانون من مرض متقدِّم أو نهائي.ويؤدي ذلك إلى مجموعة متنقلة من الأوامر الطبية التي يكتبها الطبيب، بما يتفق مع أهداف الشخص في الرعاية، ويلبِّي رغبات الشخص فيما يتعلق باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي، والتغذية الاصطناعية والإماهة، والاستشفاء، والتهوية، والعناية المركَّزة، وغيرها من المداخَلات التي يمكن أن تستخدم في الأزمة الطبِّية.
ولكن، حتى من دون وجود وثائق مكتوبة، تعطي المحادثةُ بين المريض والأسرة وممارسي الرعاية الصحية حولَ أفضل مسار للرعاية توجيهاتٍ كبيرة لقرارات الرعاية في وقتٍ لاحق، عندما يكون المريض غيرَ قادر على اتِّخاذ مثل هذه القرارات، وهذا أفضل بكثير من عدم مناقشة القضايا على الإطلاق.
الانتِحار
على الرغم من أنَّ عددًا قليلاً جدًّا من الأشخاص يتَّخذون بالفعل خطوات نحو التسبُّب في موتهم، لكنَّ العديدَ من الأشخاص المُحتَضرين يفكِّرون على الأقل بالانتحار - حتى إنَّهم علاوة على ذلك يناقِشون صراحةً الانتحارَ بمساعدة الطبيب.ويمكن أن تساعدَ مناقشة الانتحار مع الطبيب على توضيح القضايا، وغالبًا ما تصحِّح بعضَ المشاكل التي دفعت التفكير في الانتحار.ويمكن للطبيب زيادة الجهود للسيطرة على الألم والاكتئاب، والأعراض الأخرى المثيرة للقلق.ويمكن للأعضاء الآخرين في فريق الرعاية، مثل رجال الدين، أن يضمنوا للشخص والأسرة أن لهم قيمة وأن يُساعدوهم على إيجاد المغزى.ولكنَّ بعضَ الأشخاص يختارون الانتحارَ لتخفيف وضعٍ لا يُطاق، أو للاحتفاظ بالسيطرة على موعد الموت وطريقته.ويجِد معظمُ الأشخاص أن لديهم السيطرة الكافية لرفض المُعالجَات التي قد تطيل الحياة، بما في ذلك أنابيبُ التغذية وأجهزة التنفُّس.إنَّ اتخاذَ قرارات للتخلِّي عن العلاج المحافظ على الحياة، أو رفض الطعام والسوائل عندَ اقتراب الموت، أو تناول العديد من الأدوية أو جرعات كبيرة منها لتخفيف الأَعرَاض لا يُؤدي إلى الوفاة عادةً ولا يعدُّ انتحارًا (انظر أيضًا المركز الوطني للوفاة الكريمة: التوقف الطوعي عن تناول الطعام والشراب).
وتشير مساعدةُ الطبيب الشخص على الموت، أو ما يشار إليه أحيانًا باسم الانتحار بمساعدَة assisted suicide، إلى العون الذي يقدِّمه الأطباء إلى الأشخاص الذين يرغبون في إنهاء حياتهم.وهو أمرٌ مثير للجدل للغاية، لأنه يخالف الأهدافَ المعتادة للطبيب والمريض، وهي الحفاظ على الحياة.تُعدُّ مساعدة الطبيب على إحداث الوفاة غير قانونية في جميع الولايات، باستثناء الحالات المحددة في ولاية كاليفورنيا، وكولورادو، ومقاطعة كولومبيا، وهاواي، ومين، ومونتانا، ونيوجيرسي، ونيو ميكسيكو، وأوريغون، وفيرمونت، وواشنطن.أمَّا في بقيَّة الولايات المتحدة، فيمكن للأطباء تقديم معالجة تهدف إلى تقليل المعاناة الجسدية والنفسيَّة، ولكنَّهم لا يستطيعون أن يعجِّلوا في الموت عمدًا.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
المركز الوطني للوفاة الكريمة: يوفِّر معلوماتٍ حول كيفية الإسراع بالوفاة، مثل الامتناع عن تناول الطعام والشراب وقبول التركين المُلطِّف