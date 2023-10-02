القدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية

تبقى الأهلية القانونية وجميع الحقوق المتعلقة بها سارية المفعول حتى الوفاة، ما لم تقرر محكمة قانونية أن شخصًا ما قد أصبح فاقد الأهلية من الناحية القانونية.ولتقرير حالة العجز القانونية، ينبغي على المحكمة أن تحدد ما إذا كان الشخص لم يعد قادرًا على إدارة بعض أو جميع شؤونه الشخصية وأن تدخل المحكمة ضروري لحماية الشخص.لا يستطيع الأطباء تقرير العجز القانوني.وعادة ما يطلق على الإجراءات القانونية لإثبات العجز القانوني اسم إجراءات الحماية أو الوصاية.تختلف المتطلبات القانونية لإعلان العجز القانوني بحسب الولاية.ولكن المطلوب عادة إثبات ما يلي:

الإصابة بحالة تسبب إعاقة حقيقية (على سبيل المثال، إعاقة ذهنية، أو اضطراب عقلي، أو خرف، أو حالة طبية تؤثِّر في التفكير أو الوعي، أو الاستخدام المزمن لأدوية محددة)

الافتقار إلى القدرة الذهنية (المعرفية) لتلقي وتقييم المعلومات أو اتخاذ القرارات أو التواصل مع الآخرين بشأن اتخاذها

عدم القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية للصحة البدنية، أو السلامة، أو الرعاية الذاتية دون تدخل وقائي من قبل شخص آخر

وجود دليل على أن الوصاية أو القوامة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية شخص ما

فحتى لو كان اختصاصيو الرعاية الصحية مقتنعين بأن الشخص غير قادر على اتخاذ قرار، فلا يمكنهم تجاوز رغباته التي يُصرّح عنها عنها ما لم تعلن المحكمة أنه فاقد للأهلية القانونية.ولكن، يمكن للطبيب أن يلجأ إلى المحكمة لتقرير العجز القانوني للشخص، وقد يُطلب من الطبيب في هذه الحالة أن يشهد أو يقدم وثائق تؤيد ادعاءه إلى المحكمة.

واليوم، تُفضل قوانين الولايات مصطلح "العجز incapacity" بدلاً من "عدم الكفاءة incompetency" وتُعرف المصطلح بناءً على القدرة على القيام بمهام محددة، ذلك أن كل مهمة تتطلب قدرات مختلفة لإنجازها.على سبيل المثال، قد تُقرر المحكمة عجز الشخص عن اتخاذ قرارات مالية، دون أن تنزع عنه الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات الطبية أو القرارات حول مكان السكن.فتقرير عدم الأهلية القانونية من جانب محكمة يسلب الشخص كل أو بعض حقوقه في اتخاذ القرارات.ويؤدي العجز القانوني عادة إلى تعيين ولي أمر أو قيّم لاتخاذ بعض أو جميع القرارات التي تخص الشخص المعني.

ويزداد حاليًا اللجوء إلى بدائل الأهلية القانونية الأقل تقييدًا (التي تمنح اعتمادًا أكبر على الذات)، والتي تتضمن وسائل المساعدة التقنية أو المساعدة على اتخاذ القرار.قد تساعد التكنولوجيا الأشخاص على الاحتفاظ بدرجة معينة من الاستقلالية الذاتية (على سبيل المثال، من خلال ارتداء أنظمة الاستجابة الشخصية في حالات الطوارئ، أو أجهزة المراقبة الطبية التي تشير إلى الحاجة إلى العمل، أو التذكير الآلي لاستعمال الأدوية).بالإضافة إلى ذلك فإن 20 ولاية أمريكية على الأقل تعترف بالاتفاقيات الرسمية لاتخاذ القرار المُدَعَّم (SDM)، وهي بدائل عن الحراسة أو الوصاية القانونية، والتي تُمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الاحتفاظ بحقوقهم وقدرتهم على اتخاذ القرار من خلال مستشارين موثوقين، مثل الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو المهنيّين.ينبغي أن تُحدِّدُ اتفاقيات اتخاذ القرار المُدَعَّم عناصر علاقة الدعم وأن تُقر بوضوح بأنَّ الشخص الذي يجري دعمه يبقى صانع القرار.(انظر مركز التمثيل العام: صناعة القرار المدعومة و مركز الموارد الوطني للصناعة المدعومة للقرار.)