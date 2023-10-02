التوجيهات المسبقة للرعاية الصحية هي وثائق قانونية تحتوي على رغبات الشخص المتعلقة بقرارات رعايته الصحية في حالة عجزه عن اتخاذ تلك القرارات.هناك نوعان أساسيان من التوجيهات المسبقة: وصايا الإرادة المعيشية وتفويض الرعاية الصحية.عادةً ما يجري دمج هذين النوعين من التوجيهات المسبقة في وثيقة توجيه مسبقة واحدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).

تحتوي وصية الإرادة المعيشية living will على تفضيلات الشخص أو تعليماته بشأن المُعالجَات الطبية في المستقبل، ولا سيما الرعاية في نهاية الحياة، في حالة فقدان الشخص قدرته على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

يُسمِّي تفويض الرعاية الصحية شخصًا (يُطلق عليه عادةً اسم وكيل الرعاية الصحية وقد يُسمى أيضًا بالوكيل، أو ممثل الرعاية الصحية، أو اسم آخر بحسب الولاية) لاتخاذ القرارات للشخص (الرئيسي) في حالة العجز (المؤقت أو الدائم) لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية.

إذا كان شخص ما يفتقر القدرة على اتخاذ قرار الرعاية الصحية أو تبليغه ولم يكن لديه وكيل مُعيّن من قبل المحكمة (حارس قضائي أو وصي) أو وكيل معين من قبله (مفوض أو وكيل)، فعادةً ما يعتمد اختصاصيو الرعاية الصحية على القريب التالي أو حتى الصديق المقرب ليكون صانع قرار افتراضي.تُفوّض معظم الولايات صُناع قرار بديلين افتراضيين، وعادة ما يكونون من الأشخاص التاليين على سلم القرابة؛ ومع ذلك، فإن النطاق الدقيق للسلطة وترتيب تعيين الأشخاص المجازين يختلف بحسب الولاية.

عندما لا يتيح قانون الولایة وجود صانع قرار بدیل افتراضي وينقل الأطباء والمستشفیات هذه الصلاحية بشكل افتراضي إلی أحد الأقرباء التاليين، يصبح نطاق سلطته القانونیة أقل وضوحًا.في الحالات النادرة التي يَجرِي فيها إحالة القضية إلى محكمة، فعادةً ما تُسمّي المحكمة أحد أفراد أسرة المريض كولي أمر أو قيّم لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية، وقد تتجه أيضًا إلى صديق أو شخص غريب من أجل إدارة شؤون الرعاية الصحية للمريض.إن توكيل الرعاية الصحية (ووصية الإرادة المعيشية إذا كانت تتضمن إرشادات مفيدة) يلغي تقريبًا أي حاجة للمحاكم للتدخل، ويضمن احترام رغبة الشخص فيما يخص قرارات الرعاية الصحية الخاصة به.

من الناحية المثالية، ينبغي إعطاء نسخة من وصية الإرادة المعيشية أو توكيل الرعاية الصحية لكل مزود رعاية صحية يُشرف على المريض عند دخوله المستشفى.كما ينبغي إيداع نسخ من هذه الوثائق في السجل الطبي الدائم للمريض المُفوِّض، وأن تعطى للوكيل المعين والمحامي، وأن توضع بين الأوراق المهمة.كما ينبغي على الشخص أيضًا تقديم نسخ إلى أفراد عائلته أو أصدقائه المقربين الآخرين الذين يحتمل وجودهم معه في أثناء الإصابة بمرض خطير.من شأن ذلك أن يساعد على تجنب المفاجأة والجدل عندما يكون من الضروري اتخاذ قرارات صعبة من قبل الوكيل.تُتاح بشكل متزايد قواعد البيانات على شبكة الإنترنت التي تقوم بتخزين المعلومات حول التوجيهات المتقدمة للأشخاص، والتي يمكن الوصول إليها من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية.كما تتوفر أيضًا تطبيقات الهاتف الذكي للتوجيهات المسبقة، مما يسمح للأشخاص بتخزين التوجيهات المسبقة ومشاركتها مع أفراد العائلة وإرسالها إلكترونيًا إلى الأطباء.

من الجدير ذكره بأن وجود توجيهات مسبقة متعددة أو توجيهات مفرطة التعقيد قد تؤدي إلى تشويش الوكيل ومزودي الرعاية الصحية.إذا كان هناك وصية إرادة معيشية وتوكيل رعاية صحية، فينبغي على الشخص المُفوِّض ذكر أي الوثيقتين ينبغي اتباعها والالتزام بها أولًا في حال بدت الوثيقتان متناقضتان.

وصية الإرادة المعيشية وصية الإرادة المعيشية living will هي وثيقة محدودة تعبر عن تفضيلات الشخص لرعايته الطبية في المستقبل.وفي العديد من الولايات، تسمى الوثيقة توجيهًا طبيًا لمزودي الرعاية الصحية. وعادة ما يكون التركيز على وصية الإرادة المعيشية في حالات الرعاية الطبية للمرضى في نهاية الحياة، ولكن يمكن أن تتضمن أيضًا تعليمات حول أي جانب من جوانب الرعاية أو العلاج.على سبيل المثال، كثيرًا ما يكمل الأشخاص، وبشكل متزايد، تدوين توجيهات متقدِّمة في الطب النفسي تُركِّز على معالجة الصحة النفسية.تدخل وصية الإرادة المعيشية حيز التنفيذ فقط عندما يفقد الشخص القدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية ويدخل ضمن حالة طبية معينة يحددها قانون الولاية (عادة ما تكون فقدانًا نهائيًا للقدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية أو فقدان وعي دائم).تضع بعض الولايات شروطًا إضافية، مثل دخول المرض مراحله النهائية (مثل المرحلة النهائية من داء ألزهايمر) أو أية شروط محددة في وصية الإرادة المعيشية. يرى الكثير من الأشخاص بأن الوفاة أفضل من البقاء في حالة من الاعتماد الدائم على المعدات الطبية أو فقدان الأمل في العودة إلى نوعية معينة من الحياة.في حين يرى آخرون بأنه ينبغي بذل أقصى درجات الصبر والقوة واستخدام كل التقنيات المتوفرة لإبقاء المريض على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، بغض النظر عن درجة التدخل الطبي المطلوب أو نوعية الحياة التي ينتج عنها.وتسمح وصية الإرادة المعيشية للشخص باختيار أي من هذه التفضيلات (أو أي حل وسط آخر يجده مناسبًا).يمكن لتضمين معلومات في وصية الإرادة المعيشية حول القيم الأساسية المتعلقة بالرعاية في نهاية الحياة، والأولويات الشخصية، وأهداف الرعاية مفيدًا بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، من تدوين رغبات علاجية محددة، لأن معظم قرارات العلاجية المحددة لا يمكن التنبؤ بها. ولكي تكون وصية الإرادة المعيشية صالحة من الناحية القانونية، ينبغي أن تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في قوانين الولاية، سواءً من حيث التوقيع أو الشهود أو التوثيق عند الكاتب بالعدل أو نص الوصية بحد ذاته.وتتوفر نماذج مسبقة لوصية الإرادة المعيشية في العديد من الولايات الأمريكية.كما يمكن أن تتوفر نماذج مقبولة من وصية الإرادة المعيشية في المستشفيات واختصاصيي الرعاية الصحية الآخرين، ومراكز رعاية الشيخوخة، ومواقع الإنترنت الخاصة بنقابات المحامين. أمثلة على لغة وصية الإرادة المعيشية عادة ما تتناول وصية الإرادة المعيشية مسألة متى يجب أن تتغير أهداف الرعاية الطبية من الإجراءات المكثفة التي تهدف إلى علاج المريض باتجاه الجهود التي تهدف إلى بشكلٍ رَئيسيَ إلى توفير أقصى قدر من الراحة وتسكين الألم للمريض والسماح له بالموت بشكل طبيعي.تختلف رغبات المرضى بشكل واسع في هذا الصدد، وذلك بحسب قيمهم ومعتقداتهم وأهدافهم في الحياة.في وصية الإرادة المعيشية، يقوم بعض الأشخاص بإعطاء توجيهات عامة، في حين أن بعضهم الآخر يقوم بإعطاء تعليمات خاصة حول مُعالجَات معينة، مثل التغذية الاصطناعية والإماهة (أنبوب التغذية)، أو الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، أو التنفس الاصطناعي. تكتسب كل حالة فرادة وتعقيدًا مختلفًا عن الحالات الأخرى.وهكذا، فإن الهدف من تقديم الأمثلة الموجزة عن وصية الإرادة المعيشية هنا هو المساعدة في توضيح مجموعة واسعة من القضايا.على سبيل المثال، للإشارة إلى تفضيل العلاج الطبي الباضع والمكثف الشامل، قد تشير الوثيقة إلى: "أريد أن أطيل أمد حياتي إلى أقصى درجة ممكنة بغض النظر عن حالتي الصحية، أو فرص للشفاء لدي، أو متاعب العلاج، أو تكلفة الإجراءات". ولكن، تجدر الإشارة إلى أن اختيارات الشخص تقتصر على حدود معينة.على سبيل المثال، ليس مطلوبًا من اختصاصيي الرعاية الصحية تقديم المُعالجَات غير الملائمة طبيًا أو غير المجدية بشكل واضح. أما إذا كان المريض يرغب بعدم بذل محاولات خارقة لإطالة أمد حياته، فقد تشير الوثيقة إلى: "إذا كنت أعاني من مرض الموت، أو كنت في حالة سبات مستديمة لا يُرجى شفاؤها، أو كانت إجراءات دعم الحياة لا تؤدي إلا إلى تأخير لحظة وفاتي، فلا أريد أن أطيل أمد حياتي، ولا أرغب بإجراء معالجات دعم الحياة (بما في ذلك التغذية الاصطناعية والإماهة) سواءً بشكل مؤقت أو دائم". وقد يقترح بعض الأشخاص إجراءات أو وصايا مختلفة.على سبيل المثال، قد يرغب الشخص في أن تنص الوثيقة على: "إذا كان لدي ضَرَر دائم وشديد في الدماغ (بحيث يمكنني على سبيل المثال فتح عيني، دون أن أستطيع أن أتكلم أو أفهم ما يُقال) ولا يُتوقع أن تتحسن حالتي، فلا أريد إطالة أمد حياتي لفترة طويلة، ولا أريد توفير علاجات دعم الحياة (بما في ذلك التغذية الاصطناعية والإماهة) سواءً بشكل مؤقت أو دائم". في جميع الحالات التي يرفض فيها الأشخاص الرعاية من خلال توجيه مسبق، يتوجب على اختصاصيي الرعاية الصحية توفير تدابير الراحة حسب ما تتطلبه حالة كل شخص بغض النظر عن أي شيء. المحدودية تُعد وصية الإرادة المعيشية قاصرة من العديد من الجوانب.على سبيل المثال، فإنها لا تتناول عمومًا سوى نطاق ضيق من قرارات نهاية الحياة، حيث لا يمكنها أن تتوقع جميع الظروف الطبية الخطيرة التي قد يواجهها الشخص في المستقبل، وقد لا تكون الوثيقة المكتوبة متوفرة في الزمان والمكان المطلوبين.كما أن تفضيلات الشخص غالبًا ما تتغير بمرور الزمن، سواءً بالتزامن مع تطور حالته المرضية أو مع تبدل قناعاته وقيمه وأولوياته. وكثيرا ما تُسجَّل وصية الإرادة المعيشية قبل وقت طويل من اتخاذ القرارات الخطيرة على أرض الواقع، ولذلك فإن التوجيهات الدقيقة للغاية قد لا تكون متلائمة مع ظروف المرض الجديدة وغير المتوقعة.بأية حال، فإن وصية الإرادة المعيشية قد توفر توجيهًا عامًا لممارسي الرعاية الصحية وصُناع القرار البديلين الذين ينوبون عن الشخص في حال حدوث إصابة خطيرة. هل تعلم...