اتخاذ القرار البديل الافتراضي

في معظم الولايات الأمريكية، عادةً ما يكون صانع القرار البديل الافتراضي للبالغين هو الشخص الأكثر قرابة والذي يحدده ترتيب أولوية القرابة بموجب قانون الدولة، والذي يبدأ عادة بالزوج/الزوجة أو الشريك المنزلي، ثم الابن البالغ (ذكرًا أم أنثى)، ثم الوالد، ثم الشقيق، ومن ثم الأقرباء الآخرين.كما إن عددًا متزايدًا من الولايات يأذن للصديق المقرب بأن يكون البديل الافتراضي.في حال وجود أكثر من شخص يمتلك نفس الأولوية (مثل وجود العديد من الأبناء البالغين)، فيفضل الإجماع، وتسمح بعض الولايات لاختصاصيي الرعاية الصحية بالاعتماد على قرار الأغلبية، أو طلب تحديد شخص واحد لينوب عن المجموعة.يميل الأطباء أكثر لقبول حكم الشخص الذي يفهم الوضع الطبي للشخص ويضع مصلحته في عين الاعتبار.النزاع بين أصحاب القرار المعتمدين إلى يعيق عملية الرعاية الطبية بشكل خطير.

في حال عدم وجود أقارب أو أصدقاء مقربين من أحد المرضى المنومين في المستشفى، فغالبًا ما ستقوم المحكمة بتعيين شخص يكون وصيًا أو قيّمًا على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.إذا لم يكن واضحًا لفريق الرعاية الصحية من هو الشخص الذي يجب أن يتخذ القرارات، فقد يحتاج الأطباء للتشاور مع أعضاء مجلس الأخلاقيات الطبية في المستشفى أو فريق المحامين.وفي الدول التي لا توجد فيها قوانين بديلة، لا يزال اختصاصيو الرعاية الصحية يعتمدون عادة على أفراد الأسرة المقربين من الشخص لاتخاذ القرارات، ولكنهم قد يجدون بأن عدم اليقين القانوني أو الخلاف العائلي قد يضع العوائق أمام سير العلاج.