أوامر الامتناع عن إجراء الإنعاش (DNR)

يُوضع أمر عدم محاولة إجراء الإنعاش do-no-resuscitate (DNR) من قبل الطبيب في السجل الطبي الخاص للشخص، وذلك لإبلاغ فريق الرعاية الصحية بعدم محاولة إجراء الإنعاش القلبي (CPR).وبسبب عدم محاولة الإنعاش القلبي الرئوي، فإن تدابير الإنعاش الأخرى التي تتبع ذلك (مثل الصدمات الكهربائية للقلب والتنفُّس الاصطناعي عن طريق إدراج أنبوب التنفُّس) سوف يجري تجنبها أيضًا.وقد كان هذا النظام مفيدًا في منع العلاج الباضع غير الضروري وغير المرغوب فيه في نهاية الحياة.تكون نسبة نجاح الإنعاش القلبي الرئوي في مرحلة نهاية الحياة منخفضة للغاية.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).

كجزء من تخطيط الرعاية للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، يجب على هؤلاء الأشخاص وأطبائهم مناقشة احتمالية حدوث نوبة قلبية (عندما يتوقف القلب ويتوقف التنفس) في ضوء حالتهم الطبية المباشرة، ومناقشة إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والنتائج المحتملة، ومناقشة تفضيلات العلاج.إذا كان الشخص غير قادر على اتخاذ قرار بشأن الإنعاش القلبي الرئوي، فيجوز للبديل القانوني اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

إن أمر "الامتناع عن إجراء الإنعاش" لا يعني "عدم تقديم العلاج"، ولكنه يعني فقط عدم إجراء محاولة الإنعاش القلبي الرئوي.قد يكون من الممكن توفير مُعالجَات أخرى (مثل العلاج بالمضادَّات الحيوية، أو نقل الدم، أو غَسل الكُلى، أو استخدام جهاز التنفُّس الصناعي) والتي يمكن أن تطيل أمد الحياة.يمكن لهذه المُعالجَات الأخرى، وبحسب حالة الشخص، أن تكون أكثر نجاحًا من الإنعاش القلبي الرئوي.يُسمى العلاج الذي يُخلِّص الشخص من الألم ويوفر الراحة له بالرعاية التلطيفية، وينبغي توفيره بشكل دائم.

تنص جميع الولايات أيضًا على أوامر خاصة تتعلق بأوامر الامتناع عن الإنعاش حين يكون الإنعاش فعالًا خارج المستشفيات، حيثما يكون الشخص في المجتمع.وتسمَّى هذه بأوامر الامتناع عن الإنعاش خارج المستشفى، أو أوامر الرعاية المسكنة، أو أوامر عدم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، أو غير ذلك من المصطلحات.وبصفة عامة، فهي تتطلب توقيع الطبيب والمريض (أو بديل المريض)، ويُقدم بعدها للمريض علامة يمكن تمييزها بصريًا أو إسوارة أو قلادة يستطيع مزودو الخدمات الطبية الطارئة التعرف عليها وفهم المطلوب منهم.تكون هذه الأوامر ذات أهمية خاصة للأشخاص الذين يرغبون فقط بالحصول على الراحة وتسكين الألم، ولا يرغبون بإجراء الإنعاش إذا توقف القلب أو التنفُّس.بشكل عام، لا تكون وصية الإرادة المعيشية وتوكيل الرعاية الصحية فعّالَين في الحالات الإسعافية.بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المستجيبين الأوائل (المسعفين) بشكل دائم تقريبًا البدء بتقديم رعاية دعم الحياة ما لم يكن هناك طلب صالح بعدم تقديم العلاج (DNR) وجرى عرضه عليهم.وتقوم حاليًا العديد من الولايات الأمريكية بدمج حالة "الامتناع عن إجراء الإنعاش" في أمر طبي محمول يُطلق عليه اسم أوامر المزوّد فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة (Provider Orders for Life Sustaining Treatment - POLST).

المصطلحات الطبية المتعلقة بمعالجات الحفاظ على الحياة