أوامر الامتناع عن إجراء الإنعاش (DNR)

يُوضع أمر عدم محاولة إجراء الإنعاش do-no-resuscitate (DNR) من قبل الطبيب في السجل الطبي الخاص للشخص، وذلك لإبلاغ فريق الرعاية الصحية بعدم محاولة إجراء الإنعاش القلبي (CPR).وبسبب عدم محاولة الإنعاش القلبي الرئوي، فإن تدابير الإنعاش الأخرى التي تتبع ذلك (مثل الصدمات الكهربائية للقلب والتنفُّس الاصطناعي عن طريق إدراج أنبوب التنفُّس) سوف يجري تجنبها أيضًا.وقد كان هذا النظام مفيدًا في منع العلاج الباضع غير الضروري وغير المرغوب فيه في نهاية الحياة.تكون نسبة نجاح الإنعاش القلبي الرئوي في مرحلة نهاية الحياة منخفضة للغاية.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).
كجزء من تخطيط الرعاية للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، يجب على هؤلاء الأشخاص وأطبائهم مناقشة احتمالية حدوث نوبة قلبية (عندما يتوقف القلب ويتوقف التنفس) في ضوء حالتهم الطبية المباشرة، ومناقشة إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والنتائج المحتملة، ومناقشة تفضيلات العلاج.إذا كان الشخص غير قادر على اتخاذ قرار بشأن الإنعاش القلبي الرئوي، فيجوز للبديل القانوني اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
إن أمر "الامتناع عن إجراء الإنعاش" لا يعني "عدم تقديم العلاج"، ولكنه يعني فقط عدم إجراء محاولة الإنعاش القلبي الرئوي.قد يكون من الممكن توفير مُعالجَات أخرى (مثل العلاج بالمضادَّات الحيوية، أو نقل الدم، أو غَسل الكُلى، أو استخدام جهاز التنفُّس الصناعي) والتي يمكن أن تطيل أمد الحياة.يمكن لهذه المُعالجَات الأخرى، وبحسب حالة الشخص، أن تكون أكثر نجاحًا من الإنعاش القلبي الرئوي.يُسمى العلاج الذي يُخلِّص الشخص من الألم ويوفر الراحة له بالرعاية التلطيفية، وينبغي توفيره بشكل دائم.
تنص جميع الولايات أيضًا على أوامر خاصة تتعلق بأوامر الامتناع عن الإنعاش حين يكون الإنعاش فعالًا خارج المستشفيات، حيثما يكون الشخص في المجتمع.وتسمَّى هذه بأوامر الامتناع عن الإنعاش خارج المستشفى، أو أوامر الرعاية المسكنة، أو أوامر عدم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، أو غير ذلك من المصطلحات.وبصفة عامة، فهي تتطلب توقيع الطبيب والمريض (أو بديل المريض)، ويُقدم بعدها للمريض علامة يمكن تمييزها بصريًا أو إسوارة أو قلادة يستطيع مزودو الخدمات الطبية الطارئة التعرف عليها وفهم المطلوب منهم.تكون هذه الأوامر ذات أهمية خاصة للأشخاص الذين يرغبون فقط بالحصول على الراحة وتسكين الألم، ولا يرغبون بإجراء الإنعاش إذا توقف القلب أو التنفُّس.بشكل عام، لا تكون وصية الإرادة المعيشية وتوكيل الرعاية الصحية فعّالَين في الحالات الإسعافية.بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المستجيبين الأوائل (المسعفين) بشكل دائم تقريبًا البدء بتقديم رعاية دعم الحياة ما لم يكن هناك طلب صالح بعدم تقديم العلاج (DNR) وجرى عرضه عليهم.وتقوم حاليًا العديد من الولايات الأمريكية بدمج حالة "الامتناع عن إجراء الإنعاش" في أمر طبي محمول يُطلق عليه اسم أوامر المزوّد فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة (Provider Orders for Life Sustaining Treatment - POLST).
الأوامر الطبية المحمولة
توضح الأوامر الطبية المحمولة قرارات رعاية نهاية الحياة للأشخاص المصابين بمرض متقدم.في الولايات المتحدة، يتم تنفيذ برامج الأوامر الطبية المحمولة على مستوى الولاية، ويُطلق عليها في الغالب اسم "أوامر المزوّد فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة" أو POLST.تتضمن الأسماء الأخرى لمثل هذه البرامج كلاً من الأوامر الطبية للعلاج الذي يُحافظ على الحياة (MOLST)، وأوامر الطبيب لمدى المعالجة (POST،)، والأوامر الطبية لمدى المعالجة (MOST)، والأوامر السريرية للمعالجة الداعمة للحياة (COLST)، وأوامر الطبيب المحمولة للمريض (TROPP).
ينطوي هذه البرامج على مناقشة يَبدؤها الاختصاصي، وعملية صناعة مشتركة للقرار مع الأشخاص الذين يعانون من مرض متقدِّم أو نهائي.ويؤدي ذلك إلى مجموعة محمولة من الأوامر الطبية التي يكتبها الطبيب، بما يتفق مع أهداف الشخص في الرعاية، ويلبِّي رغباته فيما يتعلق باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي، والمقدار الإجمالي للرعاية الطبية المطلوبة (على سبيل المثال، العلاج الكامل، أو الرعاية المُلطفة فقط، أو بعض الرعاية متوسطة المستوى)، وما إذا كان التنويم في المشفى مطلوبًا أو ينبغي تجنبه.تتعامل معظم الأوامر الطبية المحمولة أيضًا مع التغذية الاصطناعية والإماهة.وتتناول بعض الولايات اعتبارات إضافية، مثل استخدام جهاز التنفس الاصطناعي أو المُضادَّات الحيويَّة التي من المحتمل أن تُستخدَم في الأزمات الطبِّية.يمكن تطبيق هذه البرنامج على جميع حالات الرعاية.في حال حدوث حالة طبِّية طارئة، يجب على اختصاصيي طبِّ الطوارئ وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية اتِّباع أوامر الطبيب فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة (POLST) أوَّلاً أو غيره من الأوامر المماثلة.إذا لم يكن من الضروري اتخاذ إجراء علاجي فوري، فينبغي مراجعة هذه الأوامر مع الشخص كلما تغيرت حالته الطبية بشكل كبير، أو تغيرت رغبات الشخص بشكل الرعاية التي يريدها، أو رغب الشخص بتغيير رغباته وخياراته.وبالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ القرارات، فيمكن لبدلائهم القانونيين التصرف بالنيابة عنهم.تختلف الأوامر الطبية المحمولة مثل أوامر الطبيب فيما يتعلق بالمعالجات المحافظة على الحياة (POLST) عن التوجيهات المسبقة في أنه ينطبق فقط على الأشخاص الذين يعانون من مرض متقدم، ويوفر خطة العلاج في شكل أوامر طبية لحالات الطوارئ، ويركز على الحالة الراهنة للشخص، وليس على حالة افتراضية في المستقبل.
يتوفر برنامج تعليمات الطبيب بخصوص العلاج الذي يُحافظ على الحياة POLST أو برامج مماثلة في كل ولاية وتوفِّر المنظمة الوطنية POLST مركزًا للمعلومات www.polst.org.