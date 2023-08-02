ممارسة التمارين الرياضية بأمان

تعدُّ الإماهة الجيِّدة مهمَّة، خاصَّة عندما يكون الجهدُ مطوَّلاً أو يحدث في بيئة حارَّة.كما ينبغي أن يكونَ الأشخاص بحالة إماهة جيِّدة قبلَ النشاط، ويشربون السَّوائل بانتظام خلال مُمارسَة التَّمارين الطويلة، مع الاستمرار في شرب السَّوائل بعد النشاط.في أثناء مُمارسَة التَّمارين، ينبغي عادةً شرب نَحو 1/2 إلى 1 كوب (120-240 ميليلترًا) كلَّ 15 إلى 20 دقيقة، حسب الحرارة ومستوى الجهد.قد يتشتت انتباه الأشخاص بسبب نشاطهم وبالتالي لا يدركون أنهم يشعرون بالعطش.وهناك طريقةُ أخرى لتقدير كمِّية السوائل اللازمة، وهي طرح وزن الجسم بعدَ التمرين من وزن الجسم قبلَ مُمارسَته؛ثم يَجرِي تناولُ نَحو كوبين من السَّوائل لكل باوند مفقود (حوالى 1 لتر لكل كيلوغرام مفقود).يجب على الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب، أو الذين يخضعون لغَسل الكلى، أو لديهم حالات أخرى يُطلب منهم بسببها الحد من تناول السوائل وفقًا لتعليمات الطبيب، مناقشة الحدود المطلوبة أو القصوى لكميات السوائل مع الطبيب.

ولكن، يجب على الأشخاص تجنُّب شرب الكثير من الماء، لأنَّه، في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدِّي الإفراطُ في الإماهَة إلى أن ينخفض مستوى الملح في الدَّم كثيرًا (حالة تُسمَّى نقص صوديوم الدم)، والذي يمكن أن يؤدِّي إلى الغثيان أو حتى الاختِلاجَات.ولا تكون الإماهةُ الزائدة ونقص صوديوم الدَّم مشكلة عادة إلاَّ بالنسبة للأشخاص الذين ينخرطون في مجهود خارجي مطوَّل (على سبيل المثال، العدَّائون لمسافات طويلة أو الفرق الرياضية التي تمارس ألعابًا طويلة).

وللتَّعويض عن السَّوائِل المَفقودة، يكون الماءُ العادي جيدًا عادة، ما لم تكن هناك حاجةٌ إلى مَقادير كبيرة جدًّا (عدَّة ألتار، على سبيل المثال).وهذه الحاجة الكَبيرة إلى السوائل غير مَألوفَة، إلا إذا كان الشخصُ يمارس التمرين في الهواء الطلق بدرجات حرارة ورطوبة عاليَة.في هذه الحالة، قد يكون من المفضَّل تناول المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكَهارل.ولكن، إذا كان المشروبُ الرياضي يحتوي على الكثير من السكَّر (أكثر من 8٪ غلُوكُوز)، ينبغي أن يُمزَج مع الماء العادي بنسبة 50:50 بحيث لا يَجرِي امتصاصُ السوائل ببطء شديد.