لمحة عامة عن التمارين الرياضية

هناك العديد من الفوائد للتمارين الرياضية.تُعد ممارسة التمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية وأمانًا، عند القيام بها بشكل صحيح، لتعزيز الصحة والعافية.فعلى سبيل المثال، يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تقوي الجهاز القلبي الوعائي، وتخفض ضغط الدم، وتحسن مستويات الدهون والكولسترول والسكر في الدم، وتقوي العضلات، وتقي من حوادث السقوط، وتحسن المزاج.ونتيجة لذلك، قد يؤدي الأشخاص وظائفهم بشكل أفضل، ويعيشون حياة أطول، ويتجنبون العديد من الأمراض الشائعة.عادةً ما تكون فوائد ممارسة التمارين أكبر بكثير من الأضرار المحتملة لها.

ومع ذلك، تبقى احتمالية الأضرار قائمة.يمكن للكثير من تمارين حمل الأوزان أو تمارين المقاومة أن تُساهم في التآكل والاهتراء المفصلي، مما يزيد من خطر وشدة خشونة المفاصل (الفصال العظمي).كما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من اضطراباتٍ معيَّنة أيضًا الحد من نشاطهم.على سبيل المثال، يجب على الأشخاص المصابين بداء الشريان التاجي أن يحدُّوا من شدَّة تمارينهم الهوائية.

تشمل الجوانب الرئيسية لأي برنامج رياضي كلاً من

التكرار (عدد مرات ممارسة التمرين)

الشدة (مدى شدَّة التمارين)

الزمن (مدة ممارسة التمرين)

النوع

المبدأ العام الذي ينطبق على جميع أنواع التمارين الرياضية هو أن الجسم يستجيب للمتطلبات البدنية المتزايدة عن طريق زيادة كفاءته (يصبح أكثر قوة، وسرعة، وفعالية).تطبق الأنواع المختلفة من التمارين الرياضية متطلبات أو جهودًا على أجزاء مختلفة الجسم.

تتضمن التصنيفات المختلفة للتمارين الرياضية ما يلي:

ينبغي على الأشخاص استشارة أطبائهم قبل الشروع في ممارسة الرياضات التنافسية أو أحد برامج التمارين الرياضية (انظر بدء برنامج للتمرين) وطلب المعلومات من أطبائهم، أو الاختصاصيين في مراكز اللياقة البدنية المحلية، و/أو المعلومات الصادرة عن مصادر موثوقة حول ممارسة التمارين الرياضية بأمان واختيار التمرين الصحيح.