التمارين الرياضية عند البالغين الأكبر سنًا

تشير الإحصائيات إلى أن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لا يمارسون المستويات الموصى بها من التمارين، وذلك على الرغم من الفوائد الصحية المعروفة لممارسة التمارين والتي تتضمن

بقاء أطول على قيد الحياة (بإذن الله)

تحسين نوعية الحياة (على سبيل المثال، القدرة على التحمّل، القوة، المزاج، المرونة، نوعية النوم، الوظيفة الذهنيَّة)

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العديدَ من كبار السن لا يكونون على بينة من مدى الصعوبة في مُمارسَة التَّمارين، ولا يعرفون كمية التمارين التي يستطيعون ممارستها.

وتعدُّ ممارسة الرياضة واحدةً من أكثر الطرق أمانًا وفعالية لتحسين الصحَّة.نظراً إلى انخفاض القدرة البدنية بسبب الشيخوخة والاضطرابات التي هي أكثر شُيُوعًا بين كبار السن، قد يستفيد كبار السن من مُمارسَة التَّمارين أكثر من الشباب.وقد ثبت أنَّ لمُمارسَة التَّمارين مَنَافِع حتى عندما تبدأ في سنواتٍ لاحقة أو متأخِّرة.تساعد تمارين القوة الأساسية الخفيفة كبار السن على القيام بأنشطة الحياة اليومية، مثل صعود السلالم، أو حتى الأنشطة الأقل إجهادًا، بما في ذلك الاستحمام، وارتداء الملابس، وإعداد وجبات الطعام، والتسوق من البقالة.

وتظهر أكبر الفوائد الصحية، لاسيما مع التمارين الرياضية، عندما يبدأ الأشخاصُ غير النشيطين بدنيًا بمُمارسَة هذه التَّمارين.

تنخفض القوة مع تقدّم العمر، وانخفاضُ القوة يمكن أن يضرّ بالأداء الوظيفي.يمكن أن يزيدَ تدريبُ القوة كتلة العضلات، ويحسِّن وظيفتها.ومع زيادة كتلة العضلات، تتطلب نفس الدرجة من العمل العضلي جهدًا أقلّ من القلب والأوعية الدموية.وتحسِّن زيادة قوة العضلات في الساقين من سرعة المشي وصعود الأدراج.ومن المرجَّح أن يكون المألُ عندَ كبار السن الذين يمارسون الرياضة أفضلَ خلال الأمراض الحرجة.

ولكن، لا يمكن لجميع كبار السن مُمارسَة التَّمارين بأمان؛فبعضُ اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدَّم أو داء السكَّري غير المنضبط قد تجعل مُمارسَة التَّمارين خطيرة بالنسبة لبعض الأشخاص.كما أنَّ اضطرابات أخرى، مثل التهاب المفاصل، قد تجعل مُمارسَة التَّمارين صعبة.ولكنَّ معظمَ كبار السن، حتى أولئك الذين يعانون من اضطرابات في القلب، قادرون على مُمارسَة التَّمارين الرياضية،وقد يحتاجون إلى اتباع برنامج تمارين مصممة بشكلٍ خاص لمُمارسَة التَّمارين تحت إشراف طبيب، أو معالج طبيعي، أو مدرِّب معتمَد.يجب على المرضى التوقف عن مُمارسَة التَّمارين الرياضية والتماس المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من آلام في الصدر، أو خفَّة الرأس، أو الشعور بعدم انتظام ضربات القلب (الخفقان) في أثناء مُمارسَة التَّمارين الرياضيَّة.

قبلَ البدء في برنامج تمارين، يجب تقييم كبار السن من قبل أطبائهم للكشف عن اضطرابات القلب والقيود البدنية لممارسة الرياضة.ولا يحتاج الأمر إلى تخطيط كَهربيَّة القلب عادة، إلا إذا كان التاريخ الطبي للشخص أو النتائج في أثناء الفَحص السَّريري توحي بوجود مشكلة.كما أنَّ إجراء اختبارات الإجهاد يكون غير ضروري عادة لكبار السن الذين يخططون لبدء مُمارسَة التَّمارين ببطء، مع زيادة الكثافة تدريجيًا فقط.قد يقوم الأطباء بإجراء اختبارات الإجهاد للأشخاص الذين ليسوا نشطين جسديًا، الذين يخططون لبدء مُمارسَة التَّمارين الشديدة، خصوصاً إذا كان الأطباء يشتبهون في إصابتهم بمرض السكّري أو اضطراب في الرئة أو اضطراب في القلب.