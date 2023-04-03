ممارس أو طبيب الرعاية الأوَّلية

يعدُّ ممارسُ الرعاية الأوَّلية نقطةَ الدخول إلى نظام الرعاية الصحية عادة (يُدعى أيضًا طبيب الرعاية الأوّلية أو الطبيب العام أو طبيب الأسرة)؛ وهو طبيبٌ عادة، ولكن قد يكون ممرِّضة أو مساعد طبيب أحيانًا.يقدِّم طبيبُ الرعاية الأوَّلية الرعايةَ الطبِّية العامة، وهو مسؤول عن الرعاية الشاملة، بما في ذلك تنسيقُ الاختصاصيين الطبِّيين والرعاية الداعمة؛تتطلب بعض خطط التأمين الصحي من العضو المؤمن عليه اختيار ممارس الرعاية الأولية.ولكن، وجودُ طبيب رعاية أوَّلية لديه العديد من المَزايا يمكن أن يؤدِّي إلى رعاية أفضل، حتى وإن كان التأمين الطبي للشخص لا يحتاج إلى ذلك؛(انظر أيضًا مقدمة في تحقيق الاستفادة القصوى من الرعاية الصحية).

فالمرضى الذين لديهم طبيبُ رعاية أوَّلية هم أقلّ عرضةً للذهاب إلى قسم الطوارئ دون داعٍ، وأقل احتمالاً للمشاهدة من قِبل طبيب لا يعرفهم.عندما یرى المَرضَى طبیبًا لا یعرفونه، قد لا یحصل الطبیب علی کلِّ المعلومات الأساسیة اللازمة لتشخیص المشکلة وعلاجھا.وبذلك، قد يحتاج الطبيب لتكرار الاختبارات أو إجراء اختباراتٍ غير ضرورية.

وغالبًا ما يكون التواصل أفضل والقرارات الطبية تكون أكثرَ سهولة عندما يكون لدى المَرضَى علاقة ثابتة مع طبيب الرعاية الأوَّلية.ويميل المَرضَى أكثر إلى الثقة بالطبيب الذي يعرفونه، وإلى الشعور بدرجة أقلّ من القلق عندما يُصابون بمشكلة طبِّية.غالبًا ما يكون لأطبَّاء الرعاية الأوَّلية علاقاتٌ طويلة الأمد مع مرضاهم وقد أسسوا خطوطًا مقبولة للتواصل فيما بينهم.وهم على درايةٍ بما يريده مرضاهم وبقيمتهم، وكيف يتلقَّون أفضل المعلومات، وكيف يتغلَّبون على الشدائد، وما إذا كانوا قادرين على شراء الأدوية الموصوفة، ويعلمون من هم أفراد الأسرة الذين يمكن الاعتماد عليهم.

یشرح أطباءُ الرعایة الأوَّلیة نوعَ الرعایة المطلوبة، ومدى الحاجة إليها، وکیفیَّة جدولة الزیارات.ويقدموا رعاية صحية وقائية مناسبة تتضمن اللقاحات ويمكنهم إحالة المَرضَى إلى اختصاصيين عندَ الحاجة، وتنسيق الرعاية مع ممارسي الرعاية الصحية الآخرين.تتطلَّب بعضُ خطط الرعاية الصحية من المَرضَى رؤية طبيب الرعاية الأوَّلية للحصول على الإحالة قبلَ أن يشاهدوا متخصِّصًا.وعلى الرغم من أنَّ هذه الممارسة يمكن اعتبارها عقبة أمام الرعاية المتخصِّصة، إلا أنها قد تكون مفيدة.فعلی سَبیل المثال، فإن الاضطرار للحصول على إحالةُ يضمن اطلاع طبیب الرعایة الأولیة على جمیع احتیاجات الرعایة الصحیة للشخص.كما أنَّها تضمن أن يرى الشخص الاختصاصي المناسب وأن يحصل الاختصاصي على المعلومات المناسبة حول الشخص.

ولإيجاد طبيب الرِّعاية الأولية، يمكن للأشخاص أن يبدؤوا بسؤال الأصدقاء والأقارب للحصول على توصيات.أو يمكنهم الاتصال بكُليّة طبِّية أو مستشفى محلي والسؤال عن قسم معيَّن، مثل طب الأطفال، أو الطب الباطني، أو قسم طبّ الأسرة.تُعدُّ بياناتُ الاستقصاء عبر الإنترنت التي تُجمع من المرضى حول الأطباء مصدرًا آخر للمعلومات، ولكن ينبغي ألا تكون المصدر الوحيد أو البديل عن التقييم الشخصي.تحدّ العديدُ من خطط التأمين الصحِّي من اختيار الأطباء وغيرهم من الممارسين.وفي مثل هذه الحالات، ينبغي أن يرَاجع المَرضَى الخطة للحصول على قائمة بالممارسين المشاركين.ولكن، في بعض الأحيان لا يستطيع المَرضَى زيارَة الطَّبيب الذي اختاروه، لأنَّ نظامَ الممارسة لم يعد يقبل المَرضَى الجُدُد.

عندَ اختيار طبيب الرعاية الأولية، يجب على المَرضَى الاهتمام بما هو أكثر أهمِّية بالنسبة لهم (على سبيل المثال، الودّ أو الدقَّة أو الصبر أو السرعة)؛فبعضُ المَرضَى يفضِّلون الطبيبَ الذي يقضي وقتًا إضافيًا معهم، حتى لو كان ذلك يميل إلى جعل الطبيب يبقى إلى وقتٍ متأخِّر للحفاظ على مَواعيد العيادة؛بينما يفضِّل آخرون الطبيبَ الذي يلتزم بالمواعيد في الوقت المحدَّد، على الرغم من أنَّ ذلك قد يحدّ من الوقت الذي يمضيه معهم.وقد يحتاج كبارُ السنِّ إلى طبيب رعاية أولية متخصِّص في مُعالَجَة هذه الفئة العمرية (طبيب شيوخ).كما يجب على المَرضَى البحث عن طبيب يشعرون بالراحة معه والثقة فيه.وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعني ذلك اختيار طبيب يكون مرتاحًا في استخدام التطبيب عن بعد.

وللحصول على معلومات حول أوراق اعتماد الطبيب، يمكن للأشخاص الاتصال بالمجلس الأمريكي للتخصُّصات الطبية (الرقم المجاني 866-275-2267 ) أو التحقق من موقع المنظَّمة على شبكة الإنترنت (www.abms.org).

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