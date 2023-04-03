تحري المعلومات حول مرض معين

عندما يَجرِي تشخيص اضطرابُ أو مرض لأول مرة، غالبًا ما يعطي الطبيب أو اختصاصي الرعاية الصحية نشرة تلخِّص النقاط الرئيسية للمعلومات.(انظر أيضًا مقدمة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الرعاية الصحية).

ولكن، إذا كان المَرضَى يريدون معرفةَ المزيد عن الاضطراب لديهم، فهناك العديد من مصادر المعلومات الأخرى المتاحة.في الولايات المتحدة، يلجأ الأشخاص إلى استخدام الإنترنت عادةً، إما بالبحث عن مصطلح في محرك بحث (مثل جوجل) ، أو الاستفسار من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.ولكن، على الرغم من أن شبكة الإنترنت توفر كمية كبيرة من المعلومات، إلا أن دقة تلك المعلومات تتباين بشكل كبير.بيدَ أنَّ الحكم على موثوقية المصادر على الإنترنت قد يكون صعبًا.تتضمن الوسائل الأخرى للعثور على المعلومات سؤال الأطبَّاء، أو الممرضين، أو غيرهم من الممارسين عن المرض أو الطلب إليهم اقتراح مصادر موثوقة للمعلومات.وبعض المكتبات المحلية أو الجامعية أو في المستشفيات لديها موارد مفيدة، بما في ذلك أمين مكتبة البحوث.

ولكنَّ المصادرَ الطبية الحكومية هي موثوقة ومعتمدة بشكلٍ عام.تتضمن المصادر الموثوقة، على شبكة الإنترنت، والتي توفِّر قدرًا كبيرًا من المعلومات المفيدة والدقيقة للناس

المَعاهد الوطنية للصحة (NIH)

وكالة أبحاث وجودة الرعاية الصحية (AHRQ)

مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)

وتوفِّر هذه المواقع أيضًا روابطَ لمواقع أخرى مفيدة وموثوق بها.كما توفر بعضُ النظم الصحية الكبرى والإقليمية مصادر موثوقة على الإنترنت حول الأمراض والمعالجات لكل من المرضى والأطباء.وتوفر العديد من المواقع الخاصة بالأمراض والموجَّهة للمرضى (مثل الجمعية الوطنية للتصلُّب المتعدِّد أو رابطة داء ألزهايمر) معلوماتٍ للأشخاص الذين يعانون من ٍاضطراب معين.وفي المقابل، قد تكون المواقعُ المصممة لبيع منتجات محدَّدة أو تقديم خدمة محددة أقلَّ موثوقية.كما قد تكون معلوماتها متحيِّزة أو غير دقيقة.

قد تقدم مجموعاتُ الدعم معلومات مفيدة، فضلاً عن الدعم النفسي.ويمكن العثورُ على هذه المجموعات من خلال الصحف المحلية، والمستشفيات، وعيادات الأطباء أو غيرهم من ممارسي الرعاية الصحية، وشبكة الإنترنت.توجد مجموعات دعم في معظمُ المدن في الولايات المتحدة، ولاضطرابات نوعية أحيَانًا.فعلى سَبيل المثال، يقدم نادي غيلدا Gilda’s Club، الذي يقع في العديد من المدن، الدعمَ للأشخاص الذين يعانون من السرطان.قد يكون لدى الأشخاص الآخرين الذين لديهم نفس الاضطراب، أو الذين يهتمون بشخص مصاب بنفس الاضطراب، العديد من المقتَرحات العملية والمفيدة للحياة اليومية، مثل مكان العثور على قطع المعدَّات المتخصصة، وما هي المعدَّات التي تعمل بشكل أفضل، وكيفية التفاعل مع أو رعاية شخص مصاب بالاضطراب.

وهناك مصدر آخر هو غرف الدردشة على الإنترنت.وهي تمكِّن المَرضَى من التواصل مع بعضهم بعضًا حولَ اضطرابات محدَّدة، وتشارُك المصادر المحتملة. ولكن، لا ينبغي افتراض الدقة العلمية لهذه المعلومات بشكل خاص على تلك المواقع.قد لا تتشابه التجربة المرضية لشخص مع تجربة أخرى أو قد لا تكون اقتراحاته الشخصية مناسبة لشخص آخر يعاني من نفس الاضطراب.