الحصولُ على رأيٍ ثانٍ

على الرغم من أوجه التشابه الكثيرة في التدريب، لكن قد يختلف الأطبَّاءُ في آرائهم حولَ كيفية تشخيص أو مُعالَجَة اضطراباتٍ معيَّنة.ويمكن أن تحدثَ هذه الاختلافات بين أفضل الأطبَّاء.وكثيرًا ما تحدث هذه الاختلافات لأن الأدلة على المقاربة الأفضل ليست واضحة.فعلى سَبيل المثال، يمكن أن تختلف الآراء حولَ ما إذا أو متى يمكن قياسُ المستضد النوعي للبروستات لتحرِّي سرطان البروستات لدى الرجال الذين ليس لديهم أية أعراض .قد تستند الاختلافات في التوصيات أيضًا إلى كيفية تفسير الطبيب للمعلومات العلمية حول الاختبار أو العلاج وموازنته بين الفوائد والمخاطر المحتملة على الشخص، ومدى استعداد الطبيب لاستخدام أحدث الاختبارات والعلاجات، ومدى توفر هذه الاختبارات و العلاجات في المنطقة.

ولهذه الأسباب، فإنَّ الحصولَ على رأيٍ ثان من طبيب آخر يمكن أن يعطي الشخصَ نظرةً إضافية والمزيدَ من المعلومات حولَ ما يجب القيام به.وإذا كان الرأيُ الثاني هو نفسه، فإنَّه يمكن أن يطمئنَّ الشخصُ ويقلّ القلق لديه.أمَّا إذا اختلفا، فيمكن الموازنة بين الخيارين، وتكون النتيجةُ هي الخيار الأكثر وعيًا حول ما يجب القيام به.كما يمكن للشخص أيضًا الحصول على رأي ثالث، لاسيَّما إذا كان الرأي الثاني يختلف عن الأول.

(انظر أيضًا مقدمة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الرعاية الصحية).