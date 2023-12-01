إعادة التأهيل بعد إصابات الدماغ

إذا أصيب شخص بسكتة دماغية أو ضربة على الرأس ولم يُفضِ ذلك إلى تخرب نسيج الدماغ، فيمكن للدماغ أن يستعيد عافيته تدريجيًا.يستغرق التعافي ما بين 6 أشهر إلى عدة سنوات، ولكن يمكن لـإعادة التأهيل أن تسرع من عملية التعافي وتجعلها أكثر اكتمالاً.لا يمكن استعادة وظائف الأنسجة الدماغية المتخربة، ولكن قد تتمكن أجزاء أخرى من الدماغ أحيانًا من تعلم تنفيذ المهام التي كانت موكلة إلى المناطق المتخربة.ويمكن لعملية إعادة التأهيل أن تساعد على حدوث هذا التعويض في الوظيفة.لا يمكن التنبؤ بمقدار ومعدل استعادة الوظائف على وجه التحديد.ولذلك يكون من الضروري البدء بإجراءات إعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن بعد استقرار حالة الشخص.تساعد إعادة التأهيل المبكرة أيضًا على منع المُضَاعَفات، مثل التشنج والضعف العضلي، والاكتئاب.

كما يساعد إجراء تقييم مفصل لحالة الشخص، بما في ذلك إجراء اختبارات نفسية، على تحديد نوع وشدة الضرر.بعد ذلك يقوم أعضاء فريق إعادة التأهيل بتقييم الوظائف المفقودة التي قد تستفيد من العلاج، ووضع برنامج يركز على احتياجات الشخص الخاصة.يعتمد نجاح إعادة التأهيل على الحالة العامة للشخص، ومدى قدرته على الحركة، وقوة عضلاته، وووظائف الأمعاء والمثانة لديه، وقدراته الوظيفية قبل حدوث إصابة الدماغ، ووضعه الاجتماعي، وقدرته على التعلم والتأقلم، وقوة الحافز لديه، والاستعداد للمشاركة في برنامج إعادة التأهيل.

إذا تسببت إصابة الدماغ في ضعف الأطراف أو شللها، فيقوم المعالج بتحريك الأطراف المتضررة أو تشجيع الشخص على تحريكها.يساعد تحريك الأطراف المصابة على الوقاية من التشنج العضلي أو تسكينه في حال حدوثه، والحفاظ على نطاق حركة المَفاصِل.من الضروري تمرين الأطراف التي لم تتأثر أيضًا بشكل منتظم، وذلك للحفاظ على قوة وأداء عضلاتها.ومن المتوقع أن يمارس الشخص نشاطات آخرى، مثل التحرك والتقلب في السرير، وتغيير الوضعية، والجلوس.من الضروري أن يتمتع الشخص بالقدرة على مغادرة السرير والانتقال إلى الكرسي العادي أو المتحرك بأمان وبشكل مستقل، وذلك من أجل صحته النفسية والبدنية.

كما قد يحتاج المريض أيضًا لممارسة تمارين التنسيق.قد يقوم المعالج أحيَانًا بتقييد حركة الأطراف السليمة (وتسمى هذه التقنية بالعلاج الحركي الناجم عن التقييد constraint-induced movement therapy).على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين يعانون من شلل جزئي في الذراع ارتداء قفاز على كف الذراع غير المتضررة، لأنهم سوف يلجؤون بشكل متزايد لاستخدامها في القيام بالمهام المختلفة، مثل تناول الطعام والكتابة وفتح الأبواب وغير ذلك.تساعد هذه الاستراتيجية على تجديد توصيلات الدماغ لاستخدام الطرف الضعيف أو المشلول.

تتطلب بعض الإصابات الدماغية مُعالجَات محددة، مثل المعالجات المساعدة على المشي (تدريب السير أو المشي)، أو تحسين التنسيق والتوازن، أو الحدّ من التشنج (التقلص اللاإرادي للعضلات)، أو التعويض عن الرؤية، أو مشاكل النطق.قد يجري تعليم الأشخاص الذين يواجهون مشكلة في المشي كيفية تجنب السقوط.قد يُحسن العلاج المهني من التنسيق الحركي للمريض.يمكن للعلاج بالحرارة أو البرودة أن يخفف التشنج العضلي بشكل مؤقت ويسمح بتمطيط العضلات.قد يجري تعليم الأشخاص المصابين بالعمى في جهة واحدة كيفية تجنب الارتطام بإطارات الأبواب أو غيرها من العقبات - على سبيل المثال، عن طريق تحويل الرأس نحو الجانب المصاب.

يمكن للسكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الأخرى، وخاصة ارتجاج الدماغ، أن تُضعف القدرة على التفكير (الإدراك).وبالتالي قد يعاني المريض من التشوش الذهني، وقلة الانتباه، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على الفهم والتعلم، وتنظيم الأفكار، وتدني مهارات حل المشاكل، وضعف الذاكرة، ومحدودية القدرة على الكلام.تعتمد نوعية المشاكل على نوع وشدة الإصابة.إعادة التأهيل المعرفي هي عملية بطيئة جدًّا، وينبغي تصميمها لكي تكون متناسبة مع حالة كل شخص، وتتطلب جلسات علاجية خاصة (وجهًا لوجه مع المعالج).تتمثل الأهداف في إعادة تدريب الدماغ وتعليم المريض على طرق جديدة للتعويض عن القدرات المفقودة.مثلًا، يجري تجزئة المهام، مثل ربط الحذاء، إلى أجزاء بسيطة وتنفذ كل منها على حدة.كما تساعد التلميحات اللفظية والمرئية والحسية، على تعليم الأشخاص وتذكر كيفية القيام بالمهام.