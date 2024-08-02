Các giá trị xét nghiệm bình thường

Phạm vi tham chiếu trong phòng thí nghiệm (thường được gọi là giá trị tham chiếu hoặc khoảng tham chiếu) đối với máu, nước tiểu, dịch não tủy (CSF), phân và các chất lỏng khác thay đổi tùy theo một số yếu tố, bao gồm đặc điểm nhân khẩu học của quần thể khỏe mạnh mà mẫu xét nghiệm được lấy và các phương pháp và/hoặc dụng cụ cụ thể được sử dụng để phân tích các mẫu xét nghiệm này.

Xem Hội đồng Y khoa Nội khoa Hoa Kỳ (ABIM) để biết danh sách đầy đủ các giá trị phạm vi tham chiếu xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Các phòng thí nghiệm được công nhận bởi Hội đồng Bệnh học Hoa Kỳ (CAP), Tu chính án Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng (CLIA), Ủy ban Công nhận Phòng thí nghiệm (COLA) hoặc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) được yêu cầu thiết lập và/hoặc xác nhận phạm vi tham chiếu của riêng họ đối với các xét nghiệm được FDA chấp thuận và đối với các xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển (LDT). Vì vậy, bất kỳ kết quả nào cũng phải được diễn giải dựa trên phạm vi tham chiếu của phòng xét nghiệm nơi tiến hành xét nghiệm. Thông thường, phòng thí nghiệm sẽ cung cấp các giá trị tham chiếu này cùng với kết quả xét nghiệm. Phạm vi tham chiếu cho các loại dịch cơ thể khác (ví dụ: dịch hoạt dịch, phúc mạc, màng phổi, màng ngoài tim) vẫn chưa được thiết lập rộng rãi. Do đó, các xét nghiệm này có thể được coi là LDT. Phạm vi tham chiếu chất phân tích từ LDT được thiết lập bởi mỗi phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm và thường thay đổi nhiều hơn so với phạm vi tham chiếu được FDA chấp thuận.

Phạm vi tham chiếu được xác định bằng cách sử dụng một nhóm cá nhân khỏe mạnh trong bối cảnh chất phân tích được đo. Ví dụ: phạm vi tham chiếu cho glucose theo nhóm tuổi và giới tính nên được xác định trong một quần thể tương ứng gồm những người không mắc bệnh đi kèm liên quan đến bệnh tiểu đường. Mục tiêu chính trong việc xác định phạm vi tham chiếu là xác định các giá trị xét nghiệm trong phòng thí nghiệm phân biệt giữa những bệnh nhân có và không có tình trạng lâm sàng đang được đánh giá.

Khi xác định phạm vi tham chiếu, điều quan trọng là phải đánh giá những thay đổi sinh lý dự kiến ​​trong bối cảnh của nhóm bệnh nhân cụ thể (ví dụ: tuổi, giới tính, thai kỳ, mãn kinh, sự thay đổi thời gian lấy mẫu, vị trí địa lý). Các phòng xét nghiệm lâm sàng xem xét tất cả các yếu tố này khi thiết lập hoặc xác nhận phạm vi tham chiếu.

Mặc dù phạm vi tham chiếu thường không cho phép phân biệt 100% giữa sức khỏe và bệnh tật, nhưng các phạm vi này thường đại diện cho 95% dân số khỏe mạnh. Để thiết lập phạm vi tham chiếu, khuyến nghị các phòng thí nghiệm sử dụng ít nhất 120 cá thể tham chiếu từ quần thể. Tuy nhiên, khi xác nhận các phạm vi tham chiếu đã được thiết lập, hầu hết các phòng thí nghiệm sử dụng 40 mẫu từ quần thể tham chiếu. Hiểu biết về cách các phạm vi tham chiếu được suy ra và chấp nhận cùng với sự không chính xác vốn có có thể giúp hướng dẫn việc giải thích lâm sàng và quản lý bệnh nhân.

Các bộ xét nghiệm thường quy Một số nhóm xét nghiệm (bảng) thường được sử dụng để đánh giá tình trạng sức khoẻ nói chung hoặc để giúp chẩn đoán một rối loạn nghi ngờ. Những tấm này thường được chuẩn hóa. Ví dụ, bảng chuyển hóa cơ bản (BMP) thường có 8 xét nghiệm, được sử dụng để đánh giá chất điện giải, glucose, canxi và chức năng thận.