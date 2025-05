Xác nhận tiền sử sử dụng rượu

Chất chỉ điểm sinh học về rượu

Xét nghiệm chức năng gan và công thức máu (CBC)

Đôi khi sinh thiết gan

Rượu được nghi ngờ là nguyên nhân gây bệnh gan ở bất kỳ bệnh nhân nào thường xuyên uống rượu quá mức, đặc biệt là > 80 g mỗi ngày. Bệnh nhân có thể được sàng lọc về rối loạn sử dụng rượu bằng bảng câu hỏi CAGE (cần Cut down (cắt giảm), Annoyed by criticism (bực mình vì những lời chỉ trích), Guilty about drinking (cảm thấy tội lỗi về việc uống rượu), và need for a morning Eye-opener (cần mở rộng tầm mắt vào buổi sáng); xem Phát hiện chứng nghiện rượu. Bảng câu hỏi CAGE) hoặc AUDIT (xem Kiểm tra xác định rối loạn sử dụng rượu). Khi nghi ngờ về việc uống rượu của bệnh nhân, bệnh sử có thể được xác nhận bởi các thành viên trong gia đình hoặc các chất chỉ điểm sinh học về rượu. Ethyl glucuronide trong nước tiểu hoặc trong tóc, ethyl sulfate trong nước tiểu và phosphatidylanol (PEth) không bị ảnh hưởng bởi bệnh gan. PeTH đặc biệt hữu ích vì nó có thời gian bán hủy khoảng 10 đến 14 ngày, lâu hơn khi thường xuyên uống rượu nặng. Không có xét nghiệm cụ thể nào cho bệnh gan liên quan đến rượu, nhưng nếu nghi ngờ chẩn đoán, xét nghiệm gan (thời gian protrombin [PT]; bilirubin huyết thanh, aminotransferase và nồng độ albumin) và CBC sẽ được thực hiện để phát hiện các dấu hiệu tổn thương gan và thiếu máu.

Tăng nồng độ aminotransferase ở mức độ vừa phải (< 300 IU/L), không phản ánh mức độ tổn thương gan. Tỷ lệ aspartate aminotransferase (AST) với alanine aminotransferase (ALT) là ≥ 2. Căn cứ của nồng độ ALT thấp là do sự thiếu hụt pyridoxal phosphate (vitamin B6), là chất cần thiết để ALT hoạt động. Ảnh hưởng của nó đối với AST chưa rõ ràng. Nồng độ gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) tăng, vì tác động của ethanol với enzym này hơn là vì bệnh nhân bị ứ mật hoặc tổn thương gan hoặc dùng các thuốc khác. Albumin huyết thanh có thể thấp, thường phản ánh tình trạng suy dinh dưỡng nhưng đôi khi phản ánh suy gan rõ ràng và thiếu tổng hợp. Chứng đại hồng cầu với thể tích tiểu cầu trung bình > 100 fL phản ánh tác động trực tiếp của rượu lên tủy xương cũng như thiếu máu hồng cầu to do thiếu folate, thường gặp ở những người bị rối loạn sử dụng rượu và thiếu dinh dưỡng. Chỉ số về mức độ nặng của bệnh gan là

Bilirubin huyết thanh, phản ánh chức năng tiết

Thời gian PT hoặc INR, phản ánh khả năng tổng hợp

Giảm tiểu cầu có thể là kết quả của các tác động trực tiếp độc hại của alcohol vào tủy xương hoặc của lách to, đi kèm với chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thâm nhiễm bạch cầu trung tính có thể do viêm gan do rượu, mặc dù có thể nghi ngờ nhiễm trùng cùng tồn tại (đặc biệt là viêm phổi và viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn).

Chẩn đoán hình ảnh của gan không cần thiết phải thực hiện thường xuyên để chẩn đoán. Nếu được thực hiện vì những lý do khác, siêu âm bụng hoặc CT có thể gợi ý tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc lách to, bằng chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa hoặc cổ trướng. Siêu âm đàn hồi đánh giá độ cứng của gan và do đó phát hiện tình trạng xơ hóa tiến triển. Kỹ thuật bổ sung có giá trị này có thể loại bỏ nhu cầu sinh thiết gan để chẩn đoán xơ gan và giúp tiên lượng. Vai trò chính xác của nó đang được nghiên cứu.

Nếu những dấu hiệu bất thường gợi ý bệnh gan liên quan đến rượu, nên làm xét nghiệm sàng lọc các bệnh gan khác có thể điều trị được, đặc biệt là viêm gan virut.

Vì các đặc điểm của gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và xơ gan chồng chéo, mô tả chính xác các kết quả hữu ích hơn việc đánh giá bệnh nhân vào thể bệnh cụ thể mà chỉ có thể xác định bằng sinh thiết gan.

Không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý về chỉ định sinh thiết gan. Các chỉ định đề xuất bao gồm:

Chẩn đoán lâm sàng không rõ ràng (ví dụ, các kết quả lâm sàng và xét nghiệm không rõ ràng, tăng nồng độ aminotransferase liên tục không giải thích được)

Nghi ngờ lâm sàng về > 1 nguyên nhân gây ra bệnh gan (ví dụ, rượu phối hợp với virút viêm gan)

Yêu cầu dự đoán chính xác để tiên lượng

Sinh thiết gan xác nhận bệnh gan, giúp xác định việc sử dụng rượu quá mức là nguyên nhân và xác định giai đoạn tổn thương gan. Nếu thấy sắt tích tụ, đo lượng sắt và xét nghiệm di truyền có thể loại bỏ bệnh dư sắt di truyền là nguyên nhân.

Đối với những bệnh nhân xơ gan ổn định, Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ (AASLD) khuyến cáo rằng siêu âm gan, có hoặc không có đánh giá nồng độ alpha-fetoprotein (AFP) nên được thực hiện mỗi 6 tháng một lần sàng lọc ung thư tế bào gan. Họ cũng gợi ý rằng không nên thực hiện giám sát đối với bệnh nhân xơ gan loại C trừ khi họ nằm trong danh sách chờ ghép tạng vì dự đoán thời gian sống thêm thấp (1).