Nhịp nhanh trên thất vòng vào lại (kịch phát) (PSVT)

Điện tâm đồ (ECG)

Chẩn đoán nhịp tim nhanh trên thất dựa trên ECG thể hiện nhịp tim nhanh và đều. Các bản ghi trước đó, nếu có, sẽ được xem xét để tìm các dấu hiệu trên ECG của hội chứng WPW rõ ràng hoặc tình trạng block nhánh bó đã tồn tại từ trước.

Sóng P thay đổi. Trong hầu hết các trường hợp nhịp nhanh vòng vào lại nút AV điển hình (chậm-nhanh), sóng P ngược chiều nằm ở phần cuối của phức bộ QRS (thường tạo ra độ lệch giả R′ ở chuyển đạo V1); khoảng một phần ba xảy ra ngay sau phức bộ QRS và rất ít xảy ra ngay trước đó. Sóng P luôn theo sau phức bộ QRS trong nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất điển hình thuận chiều sử dụng kết nối AV phụ như trong hội chứng WPW. Trong cả hai trường hợp, sóng P khi được xác định sẽ nằm ở nửa đầu của khoảng RR (RP < PR), nhịp tim nhanh RP ngắn. Ngoại lệ là nhịp nhanh vòng vào lại nút AV điển hình hiếm gặp với sóng P ngay (≤ 0,12 giây) trước phức bộ QRS; nhịp nhanh này quá ngắn để dẫn truyền qua nút AV để tạo ra phức bộ QRS đó.

Sóng P, khi được xác định, trong nhịp nhanh vòng vào lại nút AV không điển hình (nhanh-chậm), trong nhịp nhanh vòng vào lại bộ nối vĩnh viễn (PJRT) và trong nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất ngược chiều nằm ở nửa sau của khoảng RR (RP > PR), nhịp nhanh RP dài. Trong mỗi cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất này, hình thái sóng P âm ở các chuyển đạo dưới (II, III và AVF), cho thấy mặt sóng kích hoạt tâm nhĩ đang di chuyển từ thấp lên cao qua tâm nhĩ. Trong nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ, sóng P có thể rơi vào bất kỳ vị trí nào trong khoảng RR được xác định bởi mối quan hệ giữa tốc độ nhịp nhanh và độ trễ của dẫn truyền AV; hình thái sóng P có thể âm hoặc không âm ở các chuyển đạo dưới (II, III và AVF), tùy thuộc vào vị trí bắt đầu của quá trình khử cực nhĩ.

Phức bộ QRS hẹp ngoại trừ cùng tồn tại block nhánh. Các phức bộ QRS rộng cũng là kết quả của việc kích hoạt các tâm thất hoàn toàn xuống một kết nối AV phụ trong nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất hoặc nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất kết nối phụ kép. Nếu nhịp tim nhanh phức bộ rộng không được xác định là có nguồn gốc từ trên thất, thì phải được điều trị ở giai đoạn cấp tính như là nhịp nhanh thất.

Ngoài vị trí của sóng P, 2 dạng nhịp nhanh trên thất vòng vào lại (kịch phát) phổ biến nhất, nhịp nhanh vòng vào lại nút AV điển hình và nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất thuận chiều, cũng khác nhau ở chỗ bệnh nhân bị nhịp nhanh vòng vào lại nút AV điển hình thường là phụ nữ và thường xuất hiện ở độ tuổi ba mươi hoặc bốn mươi với nhịp nhanh trong khoảng 150 đến 200 nhịp/phút. Bệnh nhân bị nhịp nhanh nhĩ thất thuận chiều thường là nam giới và thường xuất hiện ở độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi với nhịp tim nhanh trong khoảng 180 đến 220 nhịp/phút.

Các SVT vòng vào lại cũng có thể khác nhau về đáp ứng của các nhịp này với nghiệm pháp phế vị hoặc sử dụng adenosine. Mặc dù mỗi SVT vòng vào lại có thể không có đáp ứng với các can thiệp này, các SVT có dẫn truyền qua AV là một phần của mạch vòng vào lại của các nhịp đó phải chấm dứt nếu một đường truyền ở nút AV bị chặn. Những SVT này là cả nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất điển hình và không điển hình và cả nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất thuận chiều và ngược chiều. Ngoài việc không có đáp ứng, đáp ứng phổ biến nhất của nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ đối với các nghiệm pháp phế vị hoặc adenosine là tình trạng block nút AV xảy ra tạm thời mà không chấm dứt nhịp nhanh. Tình trạng này tạo ra khoảng RR dài trong đó sóng P ẩn trước đó sẽ trở nên rõ ràng hơn trên ECG. Mặc dù nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ không cần phải có dẫn truyền nút AV để duy trì, một số nhịp như vậy có thể chấm dứt bằng các nghiệm pháp phế vị hoặc adenosine, đặc biệt là nếu cơ chế của các nhịp này là do kích hoạt tính tự động hoặc vi vòng vào lại. Sự kết thúc với sự kiện cuối cùng là sóng P trên ECG cho thấy rõ ràng rằng SVT không có nguồn gốc từ tâm nhĩ vì điều này cần phải có sự trùng hợp khi trình điều khiển tâm nhĩ kết thúc đúng vào thời điểm nút AV không dẫn truyền được.

Nghiệm pháp Vagal hoặc adenosine cũng hữu ích để phân biệt SVT vòng vào lại với cuồng động nhĩ (đáp ứng thông thường là tạo ra block nhĩ thất mà không chấm dứt cuồng động nhưng với sóng cuồng động rõ ràng trên ECG) hoặc nhịp nhanh xoang (đáp ứng thông thường đang dần chậm lại đến một tốc độ mới sau đó là tăng dần đến tốc độ trước đó).

Ngọc trai & cạm bẫy