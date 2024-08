Các khối u tim

Các triệu chứng có thể được phân loại thành

Triệu chứng ngoài tim

Triệu chứng trong cơ tim

Triệu chứng trong buồng tim

Triệu chứng ngoài tim bao gồm các biểu hiện ngoài tim và dấu hiệu biến chứng cơ học. Triệu chứng toàn thân bao gồm sốt, rét run, mệt mỏi, đau khớp, sụt cân có thể gặp ở u nhầy, có thể do bài tiết cytokine (ví dụ, Interleukin-6). Có thể gặp các nốt xuất huyết. Các triệu chứng ngày có thể gây nhầm lẫn với viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, bệnh lý mô liên kết và ung thư tiềm ẩn viêm nội tâm mạc vi khuẩn Với một số khối u (đặc biệt u nhày dạng keo), huyết khối hoặc mảnh vỡ khối u có thể gây tắc mạch khi đi vào tuần hoàn hệ thống (ví dụ mạch não, mạch vành, mạch thận, mạch lách, mạch chi) hoặc tuần hoàn phổi gây các biểu hiện đặc trưng ở từng cơ quan. Các triệu chứng cơ học như khó thở, tức ngực có thể do chèn ép của buồng tim, mạch vành hoặc kích ứng màng ngoài tim hoặc chèn ép tim do khối u phát triển hoặc gây tràn máu trong màng tim. Các khối u màng ngoài tim có thể gây tiếng cọ màng ngoài tim.

Triệu chứng trong cơ tim gây ra bởi rối loạn nhịp, thường là block nhĩ thất hoặc trong thất hoặc nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhịp nhanh thất do chèn ép hoặc xâm lấn hệ thống dẫn truyền (thường do u cơ tim và u xơ). loạn nhịp.

Triệu chứng trong buồng tim là do u gây cản trở chức năng van tim, dòng máu hoặc cả hai (gây hẹp van, suy van hoặc suy tim). Các triệu chứng trong buồng tim có thể thay đổi theo tư thế, do sự thay đổi về huyết động và lực tác động liên quan đến khối u.