Sự dẫn truyền thần kinh

Dynorphins là nhóm gồm 7 peptide với trình tự axit amin tương tự. Giống enkephalins, chúng là các opioid.

Chất P là một peptide, có ở các tế bào thần kinh trung ương (trong cuống tuyến tùng, liềm đen, hạch nền, hành não và dưới đồi) và tập trung rất nhiều ở các hạch rễ vùng lưng. Chất này được giải phóng bởi những kích thích đau cường độ mạnh. Chất này kích hoạt các thụ thể NK1A nằm trong thân não nhằm điều chỉnh đáp ứng của thần kinh với cơn đau và tâm trạng; điều chỉnh cảm giác buồn nôn và nôn.

Nitric oxide (NO) là một loại khí không bền làm trung gian cho nhiều quá trình trong nơron. Khí này được tạo ra từ arginine bởi enzyme NO synthase. Trong các tế bào thần kinh có NO synthetase hoạt động, các chất dẫn truyền thần kinh làm tăng Calci nội bào++ (ví dụ chất P, glutamate, acetylcholine) sẽ kích thích tổng hợp NO. Khí NO có thể là một chất truyền tin nội bào; NO có thể khuếch tán ra khỏi tế bào vào một tế bào thần kinh thứ hai và tạo ra đáp ứng sinh lý (ví dụ điện thế hoạt động kéo dài [tăng cường đáp ứng trước và sau sy náp - một hình thức học tập]) hoặc tăng cường độc tính thần kinh của glutamate (NMDA-receptor-mediated) (VD: trong bệnh Parkinson, đột quỵ hoặc bệnh Alzheimer). NO ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh khác (ví dụ: GABA và acetylcholine) bằng cách thay đổi dòng canxi vào tế bào để tăng giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh khác.

Các chất dẫn truyền thần kinh dạng khí bổ sung bao gồm carbon monoxide (CO) và hydrogen sulfide (H2S). Các chất dẫn truyền này được tạo ra trong các tế bào ở khắp cơ thể (bao gồm cả não). CO nội sinh được tạo ra từ quá trình chuyển hóa heme và có thể tham gia vào các quá trình liên quan đến tạo sốt, viêm, sự tồn tại của tế bào và kiểm soát sự giãn nở của mạch máu. Một số enzym tham gia vào quá trình sản sinh ra H2S, được cho là cần thiết để não bộ hình thành và lưu giữ ký ức.

Các chất có ít vai trò trong dẫn truyền thần kinh bao gồm histamin, vasopressin, vasoactive peptide đường ruột, carnosin, bradykinin, cholecystokinin, bombesin, somatostatin, yếu tố phóng thích corticotropin, neurotensin và có thể cả adenosine.

Endocannabinoid là các chất dẫn truyền thần kinh dựa trên lipid nội sinh điều chỉnh chức năng của não, nội tiết và hệ miễn dịch.