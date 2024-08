Các khối u cột sống biểu hiện là ba hội chứng đau được xác định:

Sinh học (gọi là)

Cơ học

Bệnh rễ thần kinh (rễ)

Đau sinh học thường là triệu chứng sớm nhất của tất cả các khối u cột sống. Cơn đau thường xảy ra vào ban đêm hoặc sáng sớm và hết khi hoạt động. Nó được cho là do các chất trung gian gây viêm của khối u tiết ra, bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi ngày đêm của corticosteroid nội sinh do tuyến thượng thận tiết ra hoặc do sử dụng corticosteroid ngoại sinh.

Đau cơ học là do gãy xương cột sống và trở nên trầm trọng hơn khi di chuyển hoặc khi hoạt động.

Bệnh rễ thần kinh (đau kiểu rễ thần kinh) do chèn ép rễ thần kinh và theo sự phân bố của rễ thần kinh.

Các khối u ngoài tủy trong màng cứng có thể gây đau khi chèn ép rễ thần kinh nhưng có thể không gây đau nếu tủy sống bị chèn ép trực tiếp mà không liên quan đến rễ thần kinh.

Thiếu hụt thần kinh liên quan đến mức độ bị ảnh hưởng của tủy sống có thể phát sinh. Các ví dụ phổ biến là yếu co cứng, không kiểm soát và rối loạn chức năng của một số hoặc tất cả các vùng cảm giác ở một mức độ cụ thể của tủy sống trở xuống. Triệu chứng thường có ở cả hai bên.

Một số bệnh nhân có khối u trong màng cứng – thường là u màng não và u bao sợi thần kinh – có biểu hiện giảm cảm giác ở đầu xa các chi dưới, thiếu sót thần kinh theo đoạn phân bổ, các triệu chứng chèn ép tủy sống hoặc một số ở dạng kết hợp.

Các triệu chứng chèn ép tủy sống có thể trầm trọng hơn nhanh chóng và dẫn đến liệt hai chi dưới, đại tiện không tự chủ và tiểu tiện không tự chủ.

Các triệu chứng chèn ép rễ thần kinh cũng phổ biến; bao gồm đau và dị cảm theo sau đó là mất cảm giác, yếu cơ, và teo cơ nếu chèn ép mạn tính, xuất hiện dọc theo sự chi phối của rễ bị ảnh hưởng.