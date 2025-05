Rối loạn chuyển hóa protoporphyrin tạo hồng cầu và rối loạn chuyển hóa protoporphyrin liên kết nhiễm sắc thể X

Sau đây là các tài nguyên tiếng Anh có thể hữu ích. Vui lòng lưu ý rằng CẨM NANG không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài nguyên này.

American Porphyria Foundation: Aims to educate and support patients and families affected by porphyrias and to support research into treatment and prevention of porphyrias

American Porphyria Foundation: Safe/Unsafe Drug Database: Cung cấp danh sách các loại thuốc có sẵn ở Hoa Kỳ để hỗ trợ các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa porphyrin

European Porphyria Network: Promotes clinical research about porphyrias

The Drug Database for Acute Porphyrias: Cung cấp danh sách cập nhật các loại thuốc có sẵn ở Châu Âu để hỗ trợ các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa porphyrin

United Porphyrias Association: Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình của họ; cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy và hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng để cải thiện chẩn đoán và xử trí rối loạn chuyển hóa porphyrin

