Loại trừ các nguyên nhân của viêm mạch hệ thống dựa vào các bằng chứng trên lâm sàng.

Các xét nghiệm thường quy (ví dụ: công thức máu, creatinin huyết thanh, aminotransferase, tốc độ máu lắng và/hoặc protein C phản ứng, phân tích nước tiểu có lắng nước tiểu, chụp X-quang ngực)

Sinh thiết

Các xét nghiệm để xác định loại và nguyên nhân của viêm mạch hệ thống (ví dụ: cryoglobulin, kháng thể kháng tế bào chất bạch cầu trung tính, kháng thể viêm gan B và C, nồng độ bổ thể C3 và C4, yếu tố dạng thấp, nuôi cấy máu, điện di protein)

Chẩn đoán viêm mạch giới hạn ở da cần phải có bệnh sử và khám thực thể đầy đủ. Đánh giá tập trung vào việc xác định nguyên nhân, chẳng hạn như thuốc mới hoặc nhiễm trùng và loại trừ các biểu hiện viêm hoặc viêm mạch ở các cơ quan khác, chẳng hạn như

Phổi: Khó thở, ho, ho máu và dấu hiệu khác

Thận: Tăng huyết áp mới phát hiện hoặc phù

Thần kinh: Yếu không đối xứng mới xuất hiện hoặc dị cảm

Ruột: Đau bụng, ỉa chảy, đại tiện ra máu mới xuất hiện

Xét nghiệm nước tiểu tìm hồng cầu, protein và trụ hồng cầu. Cần phim chụp X-quang ngực để kiểm tra tình trạng thâm nhiễm (gợi ý xuất huyết phế nang). Làm xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu để kiểm tra tình trạng thiểu máu, số lượng tiểu cầu, nồng độ creatinin huyết thanh, và định lượng các chất trong phản ứng viêm cấp (như: tốc độ máu lắng, protein phản ứng C). Giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu không phải là triệu chứng điển hình của viêm mạch da và cần cân nhắc chẩn đoán khác (ví dụ: bệnh bạch cầu, đặc biệt là ở bệnh nhân cao tuổi).

Sinh thiết da nên được chỉ định, tốt nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi xuất hiện các tổn thương mạch. Khả năng chẩn đoán phụ thuộc vào độ sâu và thời gian của mảnh sinh thiết. Nhìn chung, nên sinh thiết sâu bằng súng hoặc sinh thiết mở để lấy cả tổ chức dưới da; những mảnh sinh thiết này có thể lấy được các mạch máu nhỏ và vừa. Sinh thiết cạo thường không phù hợp.

Chẩn đoán xác định viêm mạch ngoài da nếu phát hiện các tổn thương sau trên giải phẫu bệnh:

Thành mạch bị xâm nhập các tế bào viêm dẫn đến sự phá hủy thành mạch

Sự lắng đọng fibrin trong nội mạch và trong thành mạch (hoại tử dạng fibrin)

Hồng cẩu thoát quản

Các mảnh vỡ hạt nhân (hủy bạch cầu)

Nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp là cần thiết để kiểm tra sự lắng đọng IgA, IgM, IgG và bổ thể trong và xung quanh thành mạch, điều này gợi ý một quá trình qua trung gian phức hợp miễn dịch, rối loạn tăng sinh tủy hoặc lympho, hoặc rối loạn tân sinh khác, đặc biệt là ở người lớn. Sự lắng đọng IgA có liên quan đến biểu hiện của thận, khớp và tiêu hóa nhưng IgG và IgM thì không. Nhuộm huỳnh quang miễn dịch trực tiếp có thể dương tính đối với IgM hoặc IgG trong viêm mạch do cryoglobulin huyết hoặc viêm khớp dạng thấp và IgA trong viêm mạch do IgA.

Các xét nghiệm xác định nguyên nhân gây viêm mạch máu bao gồm cryoglobulins, kháng thể kháng bào tương của bạch cầu trung tính (ANCA), kháng thể viêm gan B và C, nồng độ bổ thể C3 và C4, yếu tố dạng thấp, cấy máu, và điện di protein huyết thanh và protein niệu. Các xét nghiệm khác để xác định nguyên nhân viêm mạch nếu nghi ngờ trên lâm sàng.