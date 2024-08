Dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn (TPN)

Khoảng 5 đến 10% bệnh nhân có các biến chứng liên quan đến đường vào tĩnh mạch trung tâm.

Tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến ống thông đã giảm kể từ khi đưa ra các hướng dẫn nhấn mạnh các kỹ thuật vô trùng để đặt ống thông và chăm sóc da xung quanh vị trí đặt. Việc sử dụng ngày càng nhiều các đội ngũ bác sĩ và y tá tận tụy chuyên về các thủ thuật khác nhau bao gồm đặt ống thông cũng làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng liên quan đến ống thông.

Các bất thường về glucose (tăng đường huyết hoặc hạ đường huyết) hoặc rối loạn chức năng gan xảy ra ở > 90% số bệnh nhân.

Các bất thường glucose là phổ biến. Tăng đường huyết có thể tránh được bằng cách theo dõi glucose huyết tương thường xuyên, điều chỉnh liều insulin trong dung dịch TPN, và cho insulin dưới da khi cần thiết. Hạ đường huyết có thể điều trị bằng cách đột ngột ngừng truyền liên tục dextrose đậm đặc. Điều trị phụ thuộc vào mức độ hạ đường huyết. Hạ đường huyết trong thời gian ngắn có thể được đảo ngược với dextrose 50% IV; hạ đường huyết kéo dài có thể cần truyền dextrose 5 hoặc 10% trong 24 giờ trước khi thực hiện lại TPN qua tĩnh mạch trung tâm.

Các biến chứng ở gan bao gồm rối loạn chức năng gan, đau gan, gan to, và tăng NH3. Chúng có thể phát triển ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ non tháng (gan của trẻ chưa trưởng thành).

Rối loạn chức năng gan có thể thoáng qua, bằng chứng là tăng transaminase, bilirubin, và alkaline phosphatase; nó thường xảy ra khi bắt đầu TPN. Tiến triển chậm hoặc dai dẳng có thể là kết quả của các axit amin thừa. Sinh bệnh học chưa rõ ràng, nhưng ứ mật và viêm có thể góp phần. Xơ hóa tiến triển đôi khi phát triển. Giảm việc cung cấp protein có thể giúp ích.

Đau do gan to gợi ý sự tích tụ chất béo; nên giảm cung cấp carbohydrate.

Tăng NH3 có thể phát triển ở trẻ sơ sinh, gây ra ngủ lịm, chứng co giật và co giật toàn bộ. Bổ sung Arginine từ 0,5 đến 1,0 mmol/kg/ngày có thể hiệu chỉnh.

Nếu trẻ sơ sinh phát triển bất kỳ biến chứng ở gan, có thể cần hạn chế các axit amin đến 1,0g/kg/ngày.

Những bất thường của các chất điện giải và các chất khoáng trong huyết thanhnên được điều chỉnh bằng cách thay đổi truyền sau đó hoặc, nếu điều chỉnh yêu cầu khẩn cấp, bằng cách bắt đầu truyền tĩnh mạch thích hợp. Thiếu vitamin và chất khoáng hiếm xảy nếu dung dịch được truyền đúng. Tăng nitro urea máu có thể phản ánh mất nước, điều này có thể được hiệu chỉnh bằng cách cho nước tự do như dextrose 5% thông qua một đường tĩnh mạch ngoại biên.

Quá tải thể tích (biểu hiện bằng tăng cân > 1 kg/ngày) có thể xảy ra khi các bệnh nhân có nhu cầu năng lượng hàng ngày cao và do đó cần lượng dịch lớn.

Bệnh xương chuyển hóa, hoặc khử khoáng xương (chứng loãng xương hoặc nhuyễn xương), xảy ra ở một số bệnh nhân được cho dùng TPN > 3 tháng. Cơ chế này vẫn chưa được biết. Bệnh tiến triển có thể gây ra các cơn đau quanh khớp nặng, đau chi dưới và đau lưng.

Phản ứng bất lợi đối với nhũ tương lipid (ví dụ: khó thở, phản ứng dị ứng da, buồn nôn, đau đầu, đau lưng, vã mồ hôi, chóng mặt) không phổ biến nhưng có thể xuất hiện sớm, đặc biệt là nếu lipid được cho dùng ở mức > 1,0 kcal/kg/giờ. Tăng lipid máu tạm thời có thể xảy ra, cá biệt ở những bệnh nhân bị suy thận hoặc suy gan; điều trị thường không bắt buộc. Các phản ứng bất lợi muộn của lipid nhũ tương bao gồm chứng gan to, tăng men gan nhẹ, chứng lách to, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và đặc biệt ở trẻ sơ sinh non tháng có hội chứng suy hô hấp, các chức năng của phổi không bình thường. Dừng tạm thời hoặc ngừng hoặc truyền chậm nhũ tương lipid có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các phản ứng có hại này.

Các biến chứng túi mật bao gồm sỏi mật, bùn túi mật, và viêm túi mật. Những biến chứng này có thể xảy ra hoặc bị nặng hơn do tình trạng ứ mật kéo dài. Kích thích co bóp bằng cách cung cấp khoảng 20 đến 30% năng lượng như chất béo và ngừng truyền glucose vài giờ một ngày là có ích. Đưa vào đường miệng hoặc đường tiêu hóa cũng có ích. Điều trị bằng metronidazole, axit ursodeoxycholic, phenobarbital, hoặc cholecystokinin giúp một số bệnh nhân có ứ mật.