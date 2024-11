Đánh giá lâm sàng

Sàng lọc trầm cảm

Định lượng nồng độ Testosterone

Đánh giá lâm sàng nên bao gồm tiền sử dùng thuốc (kể cả thuốc theo toa và các sản phẩm thảo dược) và sử dụng rượu, phẫu thuật vùng chậu và chấn thương, hút thuốc, đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và các triệu chứng rối loạn về mạch máu, hoocmon, thần kinh và tâm thần. Nên tìm hiểu sự hài lòng của bệnh nhân với các mối quan hệ tình dục, bao gồm đánh giá của bạn tình và rối loạn chức năng tình dục của bạn tình (ví dụ: teo âm hộ-âm đạo, đau khi giao hợp, trầm cảm).

Điều quan trọng là phải sàng lọc trầm cảm, điều này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thang điểm đánh giá trầm cảm trầm cảm Beck hoặc đối với những người đàn ông cao tuổi có thang điểm đánh giá trầm cảm người cao tuổi Yesavage rất dễ sử dụng và đánh giá.

Thăm khám nên tập trung vào bộ phận sinh dục và các dấu hiệu của rối loạn nội tiết, thần kinh, và mạch máu. Bộ phận sinh dục được khám phát hiện các dị thường, dấu hiệu suy sinh dục và các dải hoặc mảng xơ (bệnh xơ hóa vật hang). Rối loạn chức năng thần kinh biểu hiện giảm trương lực cơ thắt hậu môn, giảm cảm giác tầng sinh môn, hoặc phản xạ hành hang bất thường. Rối loạn chức năng mạch máu biểu hiện mạch ngoại vi nhỏ.

Nguyên nhân tâm lý nên được nghi ngờ ở những người đàn ông trẻ khỏe mạnh khới phát đột ngột rối loạn cương dương (ED), đặc biệt nếu khởi phát có liên quan đến một biến cố cảm xúc cụ thể hoặc nếu rối loạn xảy ra chỉ ở một số tình huống nhất định. Tiền sử bị RLCD nhưng tự cải thiện cũng cho thấy nguồn gốc tâm lý (RLCD do tâm lý). Nam giới với RLCD do tâm lý thường có cương dương vào ban đêm sau khi thức dậy vào buổi sáng bình thường, trong khi nam giới có RLCD do thực thể thì không.