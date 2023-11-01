Luồng không khí đi qua một đoạn đường thở nhỏ bị hẹp hoặc bị chèn ép sẽ trở nên hỗn loạn, gây ra những rung động lên thành của đường thở; rung động này tạo ra tiếng thở khò khè.

Thở khò khè thường kéo dài suốt thì thở ra do áp lực trong lồng ngực tăng lên khi đường thở bị hẹp và đường thở hẹp khi thể tích phổi giảm. Thở khò khè trong thì thở ra cho thấy tình trạng tắc nghẽn nhẹ hơn so với thở khò khè trong cả hai thì biểu hiện tình trạng chít hẹp đường thở nghiêm trọng hơn.

Ngược lại, dòng không khí hỗn độn đi qua một đoạn đường thở lớn bị hẹp ở ngoài lồng ngực tạo ra tiếng thở rít thì hít vào (tiếng thở rít).