Thuyên tắc động mạch phổi không do huyết khối

Thuyên tắc mạch do dị vật do đưa các hạt vật chất vào hệ thống động mạch phổi, thường là do tiêm tĩnh mạch các chất vô cơ, chẳng hạn như bột talc do người sử dụng heroin tiêm hoặc thủy ngân nguyên chất do bệnh nhân rối loạn tâm thần tiêm.

Có thể dẫn đến thâm nhiễm phổi trung tâm.