Với tình trạng nhiễm toan chuyển hóa, “nhiễm toan” ám chỉ quá trình làm giảm độ pH của máu xuống dưới 7,35, còn “chuyển hóa” ám chỉ thực tế rằng đây là vấn đề do nồng độ bicarbonate HCO3− trong máu giảm.

Thông thường, độ pH của máu phụ thuộc vào sự cân bằng hoặc tỷ lệ giữa nồng độ bazơ, chủ yếu là bicarbonate HCO3−, làm tăng độ pH và axit, chủ yếu là carbon dioxide CO2, làm giảm độ pH. Độ pH của máu cần phải luôn ở mức từ 7,35 đến 7,45, ngoài ra máu cần phải trung hòa về điện, nghĩa là tổng số cation hoặc các hạt tích điện dương bằng tổng số anion hoặc các hạt tích điện âm.

Hiện tại, không phải tất cả các ion đều dễ đo hoặc thuận tiện, do đó, cation chủ yếu là natri Na+ thường ở mức khoảng 137 mEq/L và hai anion chủ yếu là clorua Cl−, ở mức khoảng 104 mEq/L và bicarbonate HCO3−, ở mức khoảng 24 mEq/L, thường được đo. Phần còn lại không đo được. Vì vậy, chỉ cần đếm ba ion này, thường có sự khác biệt hoặc “khoảng trống” giữa nồng độ natri Na+ và tổng nồng độ bicarbonate HCO3− và clorua Cl− trong huyết tương, là 137 trừ 128 (104 cộng 24) hoặc 9 mEq/L. Đây được gọi là khoảng trống anion và thông thường nó nằm trong khoảng từ 3 đến 11 mEq/L. Khoảng trống anion phần lớn biểu thị các anion không được đo lường như axit hữu cơ và protein huyết tương tích điện âm, như albumin.

Vì vậy, về cơ bản, nhiễm toan chuyển hóa phát sinh do sự tích tụ axit trong máu, có thể là do axit được sản sinh hoặc hấp thụ vào với số lượng lớn, hoặc do cơ thể không thể đào thải axit, hoặc do mất quá nhiều bicarbonate HCO3− từ thận hoặc đường tiêu hóa. Vấn đề chính của tất cả các quá trình này là dẫn đến tình trạng giảm cơ bản về nồng độ bicarbonate HCO3− trong máu.

Các quá trình này có thể được chia thành hai loại dựa trên việc khoảng trống anion cao hay bình thường. Vì vậy, loại nhiễm toan chuyển hóa đầu tiên là nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion cao. Trong trường hợp này, nồng độ ion bicarbonate HCO3− giảm do liên kết của các ion bicarbonate HCO3− và proton H+, dẫn đến sự hình thành axit cacbonic H2CO3, sau đó phân hủy thành carbon dioxide CO2 và nước H2O. Các proton này có thể đến từ các axit hữu cơ tích tụ trong máu, nhưng cũng có thể đến từ quá trình sản sinh tăng lên trong cơ thể chúng ta. Một ví dụ như vậy là nhiễm toan lactic, trong đó tình trạng giảm cung cấp oxy đến các mô dẫn đến tăng chuyển hóa kỵ khí và tích tụ axit lactic. Một ví dụ khác là nhiễm toan ceton do đái tháo đường, có thể xảy ra ở bệnh đái tháo đường không kiểm soát được, khi đó tình trạng thiếu insulin buộc các tế bào phải sử dụng chất béo làm nhiên liệu năng lượng chính thay vì glucose. Chất béo sau đó được chuyển thành axit keto, chẳng hạn như axit acetoacetic và axit β-hydroxybutyric. Một cách khác khiến axit tích tụ trong máu là do thận không có khả năng đào thải các axit này, mặc dù các axit này được sản sinh với lượng bình thường. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp suy thận mạn tính, khi đó các axit hữu cơ như axit uric hoặc axit amin chứa lưu huỳnh có thể tích tụ vì các axit này không được bài tiết theo cách bình thường.

Trong những trường hợp khác, axit hữu cơ không đến từ bên trong cơ thể chúng ta mà các axit này được đưa vào cơ thể một cách vô tình. Những axit này bao gồm axit oxalic có thể tích tụ sau khi vô tình nuốt phải ethylene glycol, một chất chống đông phổ biến; axit formic, một chất chuyển hóa của methanol, một loại cồn cực độc; hoặc axit hippuric, có nguồn gốc từ toluene, có trong sơn và keo. Tất cả các axit hữu cơ này đều có proton và ở độ pH sinh lý, các axit hữu cơ này phân ly thành proton H+ và các anion axit hữu cơ tương ứng. Các proton H+ gắn vào các ion bicarbonate HCO3− trôi nổi xung quanh, làm giảm nồng độ của nó trong huyết tương và chuyển độ pH sang phạm vi có tính axit. Điều quan trọng là huyết tương duy trì được tính trung hòa về điện, vì cứ mỗi anion axit hữu cơ mang điện tích âm mới thì lại có ít hơn một ion bicarbonate HCO3− và vì anion axit hữu cơ không phải là một phần của phương trình khoảng trống anion nên khoảng trống anion sẽ cao.

Ngược lại, trong các trường hợp nhiễm toan chuyển hóa khác, tình trạng giảm ion bicarbonate HCO3− được bù đắp bằng quá trình tích tụ các ion Cl- là một phần của phương trình khoảng trống anion, do đó khoảng trống anion vẫn bình thường. Nguyên nhân phổ biến nhất là tiêu chảy nặng, khi dịch tiết giàu bicarbonate từ ruột và tuyến tụy tràn qua đường tiêu hóa trước khi dịch có thể được tái hấp thu.

Một nguyên nhân khác là tình trạng nhiễm toan do ống thận loại 2, đây là loại nhiễm toan do ống thận phổ biến nhất và phát triển do ống lượn gần, một phần của nephron, không có khả năng tái hấp thu bicarbonate HCO3−. Các loại nhiễm toan do ống thận khác cũng dẫn đến nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion bình thường, nhưng cơ chế cơ bản là không có khả năng bài tiết proton H+ trong nước tiểu. Việc mất quá nhiều bicarbonate HCO3− dẫn đến nồng độ bicarbonate HCO3− trong huyết tương thấp, làm giảm độ pH. Để đáp lại, thận bắt đầu tái hấp thu nhiều anion clorua Cl- hơn, vì vậy cứ mỗi ion bicarbonate HCO3− bị mất đi thì sẽ có một anion clorua Cl- mới. Đây là lý do tại sao nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion bình thường đôi khi được gọi là nhiễm toan chuyển hóa tăng clo máu.

Bây giờ, nếu nồng độ HCO3− trong máu giảm, đe dọa làm giảm độ pH của máu, cơ thể có một số cơ chế quan trọng giúp duy trì độ pH cân bằng. Một trong số đó là di chuyển các ion hydro ra khỏi máu và vào tế bào. Để thực hiện được điều này, các tế bào thường phải trao đổi ion hydro với ion kali bằng cách sử dụng chất vận chuyển ion đặc biệt nằm trên màng tế bào. Vì vậy, để giúp bù đắp tình trạng nhiễm toan, các ion hydro sẽ đi vào tế bào và các ion kali sẽ rời khỏi tế bào và đi vào máu. Điều này có thể giúp cải thiện tình trạng nhiễm toan, nhưng lại dẫn đến tăng kali máu. Tuy nhiên, trong những trường hợp có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa do dư thừa axit hữu cơ, như axit lactic và axit ceton, proton có thể đi vào tế bào cùng với anion hữu cơ thay vì phải trao đổi với ion kali.

Một cơ chế điều hòa quan trọng khác liên quan đến hệ hô hấp và bắt đầu với các thụ thể hóa học nằm ở thành động mạch cảnh và thành cung động mạch chủ. Các thụ thể hóa học này bắt đầu hoạt động khi độ pH giảm và điều đó báo hiệu cho các trung tâm hô hấp ở thân não rằng các trung tâm này cần tăng nhịp hô hấp và độ sâu của hơi thở. Khi nhịp thở và độ sâu của mỗi hơi thở tăng lên, thông khí phút cũng tăng lên – tức là thể tích không khí di chuyển vào và ra khỏi phổi trong một phút. Việc tăng cường thông khí giúp đưa nhiều carbon dioxide CO2 ra khỏi cơ thể hơn, làm giảm PCO2 trong cơ thể, làm tăng độ pH.

Một cơ chế bổ sung nữa là nếu tình trạng nhiễm toan chuyển hóa không phải do vấn đề về thận gây ra thì sau vài ngày, thận thường sẽ tự điều chỉnh sự mất cân bằng. Thận bài tiết nhiều ion hydro hơn, đồng thời tái hấp thu bicarbonate HCO3− để chất này không bị mất qua nước tiểu.