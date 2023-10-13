Ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị một miếng gạc chlorhexidine và ta sẽ phủ một săng mổ vô trùng hoàn toàn. Lưu ý rằng chúng ta có một săng mổ vô trùng rộng cho thủ thuật này giống như với đường truyền trung tâm. Đây là một vỏ bọc vô trùng để bọc đầu dò siêu âm. Đầu dò đã có phủ sẵn gel không vô trùng trước khi bọc vỏ bọc vô trùng đó. Chuẩn bị lidocain 1% vô trùng. Bây giờ chúng ta buộc các dây cao su vô trùng trên vỏ đầu dò để cố định nó và bôi gel siêu âm vô trùng. Đây là lidocain 1% để gây tê cục bộ.

Chúng ta sẽ xác định động mạch quay, đầu tiên là trong mặt phẳng ngang và khi nó ở giữa màn hình siêu âm, ta sẽ từ từ xoay đầu dò theo mặt phẳng dọc để lúc này nhìn thấy động mạch quay trong mặt phẳng dọc. Với động mạch quay được hình hiển thị hình ảnh trong mặt phẳng dọc, chúng ta sẽ chọc kim vào động mạch quay hiện đang hiển thị hình ảnh theo kỹ thuật đa mặt phẳng để đi vào động mạch quay cho đến khi nhìn thấy máu loang ra. Bây giờ ta sẽ luồn dây dẫn hướng qua hoặc xuyên qua kim đó và sẽ đẩy ống thông qua dây dẫn hướng theo chuyển động quay. Chúng ta sẽ sử dụng một số miếng gạc bên dưới ống thông và sau đó sử dụng một miếng gạc 4 x 4 vô trùng để nắm lấy đường ống dẫn đến đường truyền động mạch. Việc này để bạn không làm lộn xộn găng tay vô trùng của mình. Ta sẽ vặn ống động mạch vào ống thông.