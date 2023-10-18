MSD Manual Phiên bản dành cho chuyên gia
Xung động đầu, rung giật nhãn cầu, kiểm tra độ lệch

Kiểm tra*

Chóng mặt do ngoại biên

Chóng mặt do trung ương

Nghiệm pháp xung lực đầu

Bất thường (cử động mắt nhanh điều chỉnh khi đầu hướng về phía bị ảnh hưởng)

Bình thường

Rung giật nhãn cầu

Một chiều, ngang

Thay đổi theo chiều ngang và hướng, theo chiều dọc, xoắn

Kiểm tra độ lệch theo chiều dọc

Không có độ lệch

Độ lệch hiện tại

*Nếu bất kỳ 1 trong 3 nghiệm pháp này có liên quan đến nguyên nhân trung ương hoặc nếu có bất kỳ triệu chứng thần kinh nào đi kèm, cần phải tiến hành các kiểm tra khẩn cấp hơn.

