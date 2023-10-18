Xung động đầu, rung giật nhãn cầu, kiểm tra độ lệch
Chóng mặt do ngoại biên
Chóng mặt do trung ương
Nghiệm pháp xung lực đầu
Bất thường (cử động mắt nhanh điều chỉnh khi đầu hướng về phía bị ảnh hưởng)
Bình thường
Rung giật nhãn cầu
Một chiều, ngang
Thay đổi theo chiều ngang và hướng, theo chiều dọc, xoắn
Kiểm tra độ lệch theo chiều dọc
Không có độ lệch
Độ lệch hiện tại
*Nếu bất kỳ 1 trong 3 nghiệm pháp này có liên quan đến nguyên nhân trung ương hoặc nếu có bất kỳ triệu chứng thần kinh nào đi kèm, cần phải tiến hành các kiểm tra khẩn cấp hơn.