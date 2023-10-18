skip to main content
Sự đáp ứng hệ thống trong bệnh sarcoid 

Hệ thống

Tần suất ước tính

Bình luận

Phổi

> 90%

U hạt hình thành ở vách phế nang và thành tiểu phế quản và phế quản, gây ra bệnh phổi lan tỏa

Hiếm khi động mạch phổi và tĩnh mạch phổi cũng có thể bị thương tổn, gây ra tăng áp động mạch phổi

Thông thường, bệnh không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ trên hình ảnh chụp ngực (chụp X-quang ngực hoặc chụp CT)

Bệnh tự khỏi ở nhiều bệnh nhân nhưng có thể gây ra rối loạn chức năng phổi tiến triển, dẫn đến hạn chế chức năng thể chất, tổn thương dạng hang, suy hô hấp và tử vong ở một số ít bệnh nhân.

Triệu chứng toàn thân

80%

Mệt mỏi, đau mạn tính và đau cơ xơ hóa

Da liễu

25%

Hồng ban nút:

  • Các nốt sần đỏ hoặc đổi màu, cứng, mềm ở phần trước của chân

  • Phổ biến hơn ở những người gốc Châu Âu, Puerto Rico hoặc Mexico

  • Thường giảm sau 3–6 tháng nhưng có thể tái phát

  • Xung quanh khớp thường bị viêm (hội chứng Löfgren)

  • Có thể là dấu hiệu tiên lượng tốt

  • Sinh thiết tổn thương hồng ban nút là không cần thiết bởi vì không có những tổn thương u hạt đặc trưng của bệnh sarcoid.

Các tổn thương da thường gặp:

  • mảng bám

  • Sẩn và mụn

  • Nốt dưới da

  • giảm sắc tố

  • Tăng sắc tố

Lupus cước:

  • Các mảng tím trên mũi, má, môi và tai

  • Phổ biến hơn ở bệnh nhân người Mỹ da đen và người Puerto Rico

  • Thường đi kèm với xơ phổi

  • Dấu hiệu tiên lượng xấu

Hạch bạch huyết

  • Hạch bạch huyết ở lồng ngực

  • Hạch bạch huyết ngoài lồng ngực

Hạch bạch huyết ở lồng ngực: 90%

Hạch bạch huyết ngoài lồng ngực: 15%

Tổn thương ở rốn phổi hoặc trung thất ở hầu hết bệnh nhân

Nổi hạch ngoại vi (cổ, nách hoặc bẹn) trong ổ bụng hoặc từ không đau đến đau ở một số ít bệnh nhân

Về gan

12%

Thường không có triệu chứng

Biểu hiện: tăng nhẹ chức năng gan, tổn thương giảm tỷ trọng trên phim cắt lớp bằng thuốc cản quang

Hiếm gặp, biểu hiện ứ mật hoặc xơ gan trên lâm sàng

Không phân biệt được bệnh sarcoid và viêm gan u hạt khi bệnh sarcoid chỉ gây tổn thương đến gan.

Mắt

12%

Viêm màng bồ đào (phổ biến nhất), gây mờ mắt, sợ ánh sáng, và chảy nước mắt

Có thể gây mù

Tự thoái triển ở hầu hết bệnh nhân

Có thể biểu hiện với viêm kết mạc, viêm mống mắt, viêm võng mạc, viêm ống tuyến lệ, thâm nhiễm tuyến nước mắt gây khô mắt, viêm thần kinh thị giác, tăng nhãn áp, hoặc đục thủy tinh thể

Tổn thương mắt phổ biến hơn ở bệnh nhân người Mỹ da đen và bệnh nhân gốc Nhật

Khám sàng lọc hàng năm được chỉ định để phát hiện bệnh sớm.

Tâm thần

10%

Trầm cảm (phổ biến), nhưng không chắc chắn liệu đó là biểu hiện chính của bệnh sarcoid hay do ảnh hưởng của tiến trình kéo dài của bệnh và tái phát thường xuyên.

Lách

10%

Thường không có triệu chứng

Biểu hiện bằng đau hạ sườn trái và giảm tiểu cầu hoặc dấu hiệu tình cờ thấy trên siêu âm hoặc trên phim chụp CT

Thần kinh

< 10%

Bệnh thần kinh sọ, đặc biệt là dây thần kinh 7 (gây liệt thần kinh mặt) hoặc dây thần kinh tám (gây mất thính giác)

Bệnh lý thần kinh thị giác và mắt ngoại biên (thường gặp)

Có thể ảnh hưởng đến bất kỳ dây thần kinh sọ nào

Sự liên quan của hệ thần kinh trung ương, với tổn thương nốt hoặc viêm màng não lan tỏa thường ở tiểu não và thân não

Thâm nhiễm vùng dưới đồi và tuyến yên, có thể là nguyên nhân của suy thùy trước tuyến yên.

Thiếu hụt arginine vasopressin chứng ăn nhiều và béo phì và những thay đổi về điều hòa nhiệt độ và ham muốn tình dục

Đường hô hấp trên

< 10%

Viêm hạt cấp tính và mạn tính ở niêm mạc mũi và xoang với các triệu chứng không thể phân biệt được với viêm xoang dị ứng và nhiễm trùng thông thường; phổ biến hơn ở những bệnh nhân bị lupus pernio

Tổn thương thanh quản biểu hiện bằng nốt sần trên dây thanh quản và khản giọng

Tổn thương khí quản có thể dẫn đến hẹp khí quản (hiếm gặp)

Chẩn đoán được khẳng định bằng sinh thiết

Huyết học

< 5–30%

Giảm bạch cầu lympho

Thiếu máu do thâm nhiễm tủy xương, đôi khi gây ra giảm các dòng tế bào máu

Cường lách làm giảm tiểu cầu

Giảm bạch cầu

Xương

5%

Tổn thương tiêu xương hoặc tổn thương dạng nang, hầu hết là không có triệu chứng

Thiểu xương

Tim mạch

< 5%

Block dẫn truyền và rối loạn nhịp tim (phổ biến nhất), đôi khi gây đột tử (bệnh sarcoid ở tim)

Suy tim do bệnh cơ tim hạn chế (nguyên phát) hoặc tăng áp động mạch phổi loại V (đa yếu tố)

Rối loạn chức năng cơ nhú thoáng qua và viêm màng ngoài tim (hiếm gặp)

Phổ biến hơn ở những bệnh nhân có nguồn gốc từ Nhật Bản, trong đó bệnh cơ tim là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử vong liên quan đến bệnh sarcoid

Đường uống

< 5%

Sưng tuyến mang tai không triệu chứng (phổ biến nhất)

Viêm tuyến mang tai do xerostomia

Hội chứng Heerfordt (sốt uveoparotid), đặc trưng bởi viêm màng bồ đào, sưng tuyến nước bọt mang tai 2 bên, liệt mặt và sốt kéo dài

Tưa miệng, có thể làm biến dạng vòm miệng và có thể liên quan đến má, lưỡi và lợi

< 1%

Bệnh không triệu chứng kèm theo có hoặc không có tăng enzym ở hầu hết bệnh nhân

Đôi khi có bệnh cơ cấp tính hay âm ỉ gây ra yếu cơ.

Khớp

< 1%

Viêm khớp mắt cá chân, đầu gối, cổ tay và khuỷu tay (phổ biến nhất)

Có thể là nguyên nhân của viêm khớp mạn tính với biến dạng Jaccoud hoặc viêm ngón tay.

Hội chứng Löfgren (bộ ba viêm đa khớp di chuyển cấp tính, ban đỏ nút và hạch rốn phổi)

Tại thận

< 1%

Tăng canxi niệu không triệu chứng (thường gặp nhất)

Viêm thận kẽ

Bệnh thận mạn tính do bệnh sỏi thận và canxi hóa thận do tăng canxi niệu mãn tính và cần thay thế thận (lọc máu hoặc ghép thận) ở một số bệnh nhân

Đường tiêu hóa

Hiếm

Tổn thương dạ dày phổ biến nhất do u hạt (không có triệu chứng hoặc viêm dạ dày không đáp ứng với PPI)

Khó nuốt ở hầu họng hoặc ở thực quản do thương tổn cơ tương ứng do u hạt

Hiếm khi có tổn thương ở ruột thừa, đại tràng hoặc trực tràng

Hạch to mạc treo có thể là nguyên nhân của đau bụng.

Nội tiết

Hiếm

Thâm nhiễm vùng dưới đồi và tuyến yên, có thể là nguyên nhân của suy thùy trước tuyến yên.

Có thể gây thâm nhiễm tuyến giáp mà không có rối loạn chức năng

Suy tuyến thượng thận thứ phát do tăng canxi huyết

Màng phổi

Hiếm

Nguyên nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết giàu lympho bào thường đối xứng hai bên.

Sinh sản

Hiếm

Báo cáo ca lâm sàng có biểu hiện ở nội mạc tử cung, buồng trứng, dạ dày, và tinh hoàn

Không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Có thể giảm trong thời gian mang thai và tái phát sau khi sinh

Dữ liệu từ Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al. Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164(10 Pt 1):1885-1889. doi:10.1164/ajrccm.164.10.2104046; Carmona EM, Kalra S, Ryu JH. Pulmonary Sarcoidosis: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016;91(7):946-954. doi:10.1016/j.mayocp.2016.03.004; and Iannuzzi MC, Fontana JR. Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305(4):391-399. doi:10.1001/jama.2011.10

