Sự đáp ứng hệ thống trong bệnh sarcoid
Hệ thống
Tần suất ước tính
Bình luận
Phổi
> 90%
U hạt hình thành ở vách phế nang và thành tiểu phế quản và phế quản, gây ra bệnh phổi lan tỏa
Hiếm khi động mạch phổi và tĩnh mạch phổi cũng có thể bị thương tổn, gây ra tăng áp động mạch phổi
Thông thường, bệnh không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ trên hình ảnh chụp ngực (chụp X-quang ngực hoặc chụp CT)
Bệnh tự khỏi ở nhiều bệnh nhân nhưng có thể gây ra rối loạn chức năng phổi tiến triển, dẫn đến hạn chế chức năng thể chất, tổn thương dạng hang, suy hô hấp và tử vong ở một số ít bệnh nhân.
Triệu chứng toàn thân
80%
Mệt mỏi, đau mạn tính và đau cơ xơ hóa
Da liễu
25%
Các tổn thương da thường gặp:
Lupus cước:
Hạch bạch huyết
Hạch bạch huyết ở lồng ngực: 90%
Hạch bạch huyết ngoài lồng ngực: 15%
Tổn thương ở rốn phổi hoặc trung thất ở hầu hết bệnh nhân
Nổi hạch ngoại vi (cổ, nách hoặc bẹn) trong ổ bụng hoặc từ không đau đến đau ở một số ít bệnh nhân
Về gan
12%
Thường không có triệu chứng
Biểu hiện: tăng nhẹ chức năng gan, tổn thương giảm tỷ trọng trên phim cắt lớp bằng thuốc cản quang
Hiếm gặp, biểu hiện ứ mật hoặc xơ gan trên lâm sàng
Không phân biệt được bệnh sarcoid và viêm gan u hạt khi bệnh sarcoid chỉ gây tổn thương đến gan.
Mắt
12%
Viêm màng bồ đào (phổ biến nhất), gây mờ mắt, sợ ánh sáng, và chảy nước mắt
Có thể gây mù
Tự thoái triển ở hầu hết bệnh nhân
Có thể biểu hiện với viêm kết mạc, viêm mống mắt, viêm võng mạc, viêm ống tuyến lệ, thâm nhiễm tuyến nước mắt gây khô mắt, viêm thần kinh thị giác, tăng nhãn áp, hoặc đục thủy tinh thể
Tổn thương mắt phổ biến hơn ở bệnh nhân người Mỹ da đen và bệnh nhân gốc Nhật
Khám sàng lọc hàng năm được chỉ định để phát hiện bệnh sớm.
Tâm thần
10%
Trầm cảm (phổ biến), nhưng không chắc chắn liệu đó là biểu hiện chính của bệnh sarcoid hay do ảnh hưởng của tiến trình kéo dài của bệnh và tái phát thường xuyên.
Lách
10%
Thường không có triệu chứng
Biểu hiện bằng đau hạ sườn trái và giảm tiểu cầu hoặc dấu hiệu tình cờ thấy trên siêu âm hoặc trên phim chụp CT
Thần kinh
< 10%
Bệnh thần kinh sọ, đặc biệt là dây thần kinh 7 (gây liệt thần kinh mặt) hoặc dây thần kinh tám (gây mất thính giác)
Bệnh lý thần kinh thị giác và mắt ngoại biên (thường gặp)
Có thể ảnh hưởng đến bất kỳ dây thần kinh sọ nào
Sự liên quan của hệ thần kinh trung ương, với tổn thương nốt hoặc viêm màng não lan tỏa thường ở tiểu não và thân não
Thâm nhiễm vùng dưới đồi và tuyến yên, có thể là nguyên nhân của suy thùy trước tuyến yên.
Thiếu hụt arginine vasopressin chứng ăn nhiều và béo phì và những thay đổi về điều hòa nhiệt độ và ham muốn tình dục
Đường hô hấp trên
< 10%
Viêm hạt cấp tính và mạn tính ở niêm mạc mũi và xoang với các triệu chứng không thể phân biệt được với viêm xoang dị ứng và nhiễm trùng thông thường; phổ biến hơn ở những bệnh nhân bị lupus pernio
Tổn thương thanh quản biểu hiện bằng nốt sần trên dây thanh quản và khản giọng
Tổn thương khí quản có thể dẫn đến hẹp khí quản (hiếm gặp)
Chẩn đoán được khẳng định bằng sinh thiết
Huyết học
< 5–30%
Thiếu máu do thâm nhiễm tủy xương, đôi khi gây ra giảm các dòng tế bào máu
Cường lách làm giảm tiểu cầu
Xương
5%
Tổn thương tiêu xương hoặc tổn thương dạng nang, hầu hết là không có triệu chứng
Thiểu xương
Tim mạch
< 5%
Block dẫn truyền và rối loạn nhịp tim (phổ biến nhất), đôi khi gây đột tử (bệnh sarcoid ở tim)
Suy tim do bệnh cơ tim hạn chế (nguyên phát) hoặc tăng áp động mạch phổi loại V (đa yếu tố)
Rối loạn chức năng cơ nhú thoáng qua và viêm màng ngoài tim (hiếm gặp)
Phổ biến hơn ở những bệnh nhân có nguồn gốc từ Nhật Bản, trong đó bệnh cơ tim là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử vong liên quan đến bệnh sarcoid
Đường uống
< 5%
Sưng tuyến mang tai không triệu chứng (phổ biến nhất)
Viêm tuyến mang tai do xerostomia
Hội chứng Heerfordt (sốt uveoparotid), đặc trưng bởi viêm màng bồ đào, sưng tuyến nước bọt mang tai 2 bên, liệt mặt và sốt kéo dài
Tưa miệng, có thể làm biến dạng vòm miệng và có thể liên quan đến má, lưỡi và lợi
Cơ
< 1%
Bệnh không triệu chứng kèm theo có hoặc không có tăng enzym ở hầu hết bệnh nhân
Đôi khi có bệnh cơ cấp tính hay âm ỉ gây ra yếu cơ.
Khớp
< 1%
Viêm khớp mắt cá chân, đầu gối, cổ tay và khuỷu tay (phổ biến nhất)
Có thể là nguyên nhân của viêm khớp mạn tính với biến dạng Jaccoud hoặc viêm ngón tay.
Hội chứng Löfgren (bộ ba viêm đa khớp di chuyển cấp tính, ban đỏ nút và hạch rốn phổi)
Tại thận
< 1%
Tăng canxi niệu không triệu chứng (thường gặp nhất)
Bệnh thận mạn tính do bệnh sỏi thận và canxi hóa thận do tăng canxi niệu mãn tính và cần thay thế thận (lọc máu hoặc ghép thận) ở một số bệnh nhân
Đường tiêu hóa
Hiếm
Tổn thương dạ dày phổ biến nhất do u hạt (không có triệu chứng hoặc viêm dạ dày không đáp ứng với PPI)
Khó nuốt ở hầu họng hoặc ở thực quản do thương tổn cơ tương ứng do u hạt
Hiếm khi có tổn thương ở ruột thừa, đại tràng hoặc trực tràng
Hạch to mạc treo có thể là nguyên nhân của đau bụng.
Nội tiết
Hiếm
Thâm nhiễm vùng dưới đồi và tuyến yên, có thể là nguyên nhân của suy thùy trước tuyến yên.
Có thể gây thâm nhiễm tuyến giáp mà không có rối loạn chức năng
Suy tuyến thượng thận thứ phát do tăng canxi huyết
Màng phổi
Hiếm
Nguyên nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết giàu lympho bào thường đối xứng hai bên.
Sinh sản
Hiếm
Báo cáo ca lâm sàng có biểu hiện ở nội mạc tử cung, buồng trứng, dạ dày, và tinh hoàn
Không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
Có thể giảm trong thời gian mang thai và tái phát sau khi sinh
CT = chụp cắt lớp vi tính; PPI = thuốc ức chế bơm proton
Dữ liệu từ Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, et al. Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164(10 Pt 1):1885-1889. doi:10.1164/ajrccm.164.10.2104046; Carmona EM, Kalra S, Ryu JH. Pulmonary Sarcoidosis: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016;91(7):946-954. doi:10.1016/j.mayocp.2016.03.004; and Iannuzzi MC, Fontana JR. Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305(4):391-399. doi:10.1001/jama.2011.10