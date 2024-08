Dữ liệu từ Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Kiểm tra sàng lọc trẻ sơ sinh non tháng cho bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non. Pediatrics 142(6):e20183061, 2018 doi: 10.1542/peds.2018-3061