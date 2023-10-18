Phân loại suy tim theo chức năng của Hiệp hội Tim mạch New York (NYHA)
Mức độ NYHA
Định nghĩa
Giới hạn
Ví dụ
I
Hoạt động thể chất thông thường không gây ra mệt mỏi quá mức, khó thở hoặc hồi hộp
Không
Có thể hoàn thành bất kỳ hoạt động nào cần ≥ 7 MET:
II
Thoải mái khi nghỉ ngơi; hoạt động thể chất thông thường gây mệt mỏi, khó thở, hồi hộp hoặc đau thắt ngực
Nhẹ
Có thể hoàn tất hoạt động cần ≥ 5 nhưng ≤ 7 MET:
III
Thoải mái khi nghỉ ngơi; hoạt động thể chất ít hơn bình thường gây mệt mỏi, khó thở, hồi hộp hoặc đau thắt ngực
IIIa: Không có đợt cấp của suy tim gần đây hoặc khó thở khi nghỉ ngơi gần đây
IIIb: Với đợt cấp của suy tim gần đây hoặc khó thở khi nghỉ ngơi gần đây
Vừa
Có thể hoàn tất hoạt động cần ≥ 2 và ≤ 5 MET:
IV
Nghỉ ngơi có triệu chứng; bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng làm tăng cảm giác khó chịu
Nặng
Các triệu chứng với tất cả các hoạt động
Không thể hoàn tất bất kỳ hoạt động nào cần ≥ 2 MET (tất cả các hoạt động được liệt kê ở trên)
HF = suy tim, MET = đơn vị chuyển hóa tương đương của nhiệm vụ, thước đo lượng năng lượng tiêu hao so với khi nghỉ ngơi; mph = dặm/giờ.
