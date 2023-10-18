Phân loại suy tim theo chức năng của Hiệp hội Tim mạch New York (NYHA)

Phân loại suy tim theo chức năng của Hiệp hội Tim mạch New York (NYHA)

Mức độ NYHA

Định nghĩa

Giới hạn

Ví dụ

I

Hoạt động thể chất thông thường không gây ra mệt mỏi quá mức, khó thở hoặc hồi hộp

Không

Có thể hoàn thành bất kỳ hoạt động nào cần 7 MET:

  • Mang > 11 kg (24 pound) lên cầu thang

  • Mang vật nặng 23 kg (50 pound)

  • Xúc tuyết

  • Đào đất

  • Trượt tuyết

  • Chơi bóng quần, bóng ném, hoặc bóng rổ

  • Chạy bộ hoặc đi bộ ≥ 6,9 km/giờ (≥ 4,3 dặm/giờ)

II

Thoải mái khi nghỉ ngơi; hoạt động thể chất thông thường gây mệt mỏi, khó thở, hồi hộp hoặc đau thắt ngực

Nhẹ

Có thể hoàn tất hoạt động cần 5 nhưng 7 MET:

  • Quan hệ tình dục mạnh mẽ

  • Làm vườn

  • Lướt ván trượt

  • Đi bộ nhanh tối đa 7 km/giờ (4,4 dặm/giờ) trên mặt đất bằng phẳng

  • Mang vật nặng 11 kg (24 pound) lên cầu thang

III

Thoải mái khi nghỉ ngơi; hoạt động thể chất ít hơn bình thường gây mệt mỏi, khó thở, hồi hộp hoặc đau thắt ngực

IIIa: Không có đợt cấp của suy tim gần đây hoặc khó thở khi nghỉ ngơi gần đây

IIIb: Với đợt cấp của suy tim gần đây hoặc khó thở khi nghỉ ngơi gần đây

Vừa

Có thể hoàn tất hoạt động cần 2 và ≤ 5 MET:

  • Tắm hoặc mặc quần áo khi đứng

  • Vệ sinh nhà cửa ở mức độ vừa phải (ví dụ: rửa cửa sổ, quét nhà, hút bụi, các hoạt động nhà bếp)

  • Chơi gôn

  • Đi bộ với tốc độ lên đến 5,4 km/giờ (3,4 dặm/giờ) trên mặt đất bằng phẳng

  • Leo cầu thang, chậm rãi

IV

Nghỉ ngơi có triệu chứng; bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng làm tăng cảm giác khó chịu

Nặng

Các triệu chứng với tất cả các hoạt động

Không thể hoàn tất bất kỳ hoạt động nào cần 2 MET (tất cả các hoạt động được liệt kê ở trên)

HF = suy tim, MET = đơn vị chuyển hóa tương đương của nhiệm vụ, thước đo lượng năng lượng tiêu hao so với khi nghỉ ngơi; mph = dặm/giờ.

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. Ngày 18 tháng 4 năm 2023;81(15):1551. doi: 10.1016/j.jacc.2023.03.002.]. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012; Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8807; and Dolgin M, Association NYH, Fox AC, Gorlin R, Levin RI, New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. Tái bán lần thứ 9. Boston, MA: Lippincott Williams và Wilkins; ngày 1 tháng 3 năm 1994.

MET values for activities are from:Herrmann SD, Willis EA, Ainsworth BE, et al. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010

HF = suy tim, MET = đơn vị chuyển hóa tương đương của nhiệm vụ, thước đo lượng năng lượng tiêu hao so với khi nghỉ ngơi; mph = dặm/giờ.

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. Ngày 18 tháng 4 năm 2023;81(15):1551. doi: 10.1016/j.jacc.2023.03.002.]. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012; Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8807; and Dolgin M, Association NYH, Fox AC, Gorlin R, Levin RI, New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. Tái bán lần thứ 9. Boston, MA: Lippincott Williams và Wilkins; ngày 1 tháng 3 năm 1994.

MET values for activities are from:Herrmann SD, Willis EA, Ainsworth BE, et al. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: A third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. doi:10.1016/j.jshs.2023.10.010

