* Giang mai bẩm sinh có thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh. Hơn 30% số trẻ sơ sinh sinh ra từ những người mắc giang mai không được điều trị đều chết lưu hoặc tử vong do nhiễm trùng khi còn là trẻ sơ sinh (Wozniak PS, Cantey JB, Zeray F, et al. The Mortality of Congenital Syphilis. J Pediatr. 2023;263:113650. doi:10.1016/j.jpeds.2023.113650).