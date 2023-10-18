skip to main content
Phân loại giang mai

Giai đoạn

Mô tả

Triệu chứng và Dấu hiệu

Mắc phải

Giai đoạn đầu

Truyền nhiễm

Săng (loét da nhỏ, thường không đau), hạch bạch huyết vùng

Giai đoạn hai

Truyền nhiễm

Xảy ra vài tuần cho đến vài tháng sau giai đoạn đầu

Phát ban (có thể nhầm lẫn với phát ban do một số rối loạn khác), lở loét trên niêm mạc, rụng tóc, sốt, nhiều triệu chứng khác

Kín

Nói chung là không lây nhiễm

Có thể kéo dài không xác định hoặc sẽ được theo sau bởi bệnh giai đoạn cuối

Không có triệu chứng

Giang mai kín sớm (nhiễm bệnh < 1 năm), đôi khi với sự tái phát của các tổn thương nhiễm trùng

Giang mai kín muộn (nhiễm bệnh ≥ 1 năm), hiếm khi xảy ra tái phát; xét nghiệm huyết thanh dương tính

Giai đoạn ba hoặc giai đoạn muộn

Triệu chứng; không truyền nhiễm

Phân loại lâm sàng là giang mai giai đoạn ba lành tính, giang mai tim mạch hoặc giang mai thần kinh (ví dụ: không triệu chứng, mạch máu màng não hoặc giang mai thần kinh nhu mô; tabes tủy sống)

Bẩm sinh*†

Sớm

Triệu chứng

Xảy ra đến 2 tuổi

Bệnh rõ ràng (ví dụ: gan lách to, vàng da, viêm mũi, phát ban, hạch to, bất thường về xương)

Muộn

Triệu chứng

Xảy ra sau 2 tuổi

Răng cửa Hutchinson, bất thường về mắt hoặc xương

* Giang mai bẩm sinh có thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh. Hơn 30% số trẻ sơ sinh sinh ra từ những người mắc giang mai không được điều trị đều chết lưu hoặc tử vong do nhiễm trùng khi còn là trẻ sơ sinh (Wozniak PS, Cantey JB, Zeray F, et al. The Mortality of Congenital Syphilis. J Pediatr. 2023;263:113650. doi:10.1016/j.jpeds.2023.113650).

† Giang mai bẩm sinh cũng có thể tồn tại ở trạng thái kín vĩnh viễn (không có triệu chứng).

