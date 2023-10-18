Phân loại giang mai
Giai đoạn
Mô tả
Triệu chứng và Dấu hiệu
Mắc phải
Giai đoạn đầu
Truyền nhiễm
Săng (loét da nhỏ, thường không đau), hạch bạch huyết vùng
Giai đoạn hai
Truyền nhiễm
Xảy ra vài tuần cho đến vài tháng sau giai đoạn đầu
Phát ban (có thể nhầm lẫn với phát ban do một số rối loạn khác), lở loét trên niêm mạc, rụng tóc, sốt, nhiều triệu chứng khác
Kín
Nói chung là không lây nhiễm
Có thể kéo dài không xác định hoặc sẽ được theo sau bởi bệnh giai đoạn cuối
Không có triệu chứng
Giang mai kín sớm (nhiễm bệnh < 1 năm), đôi khi với sự tái phát của các tổn thương nhiễm trùng
Giang mai kín muộn (nhiễm bệnh ≥ 1 năm), hiếm khi xảy ra tái phát; xét nghiệm huyết thanh dương tính
Giai đoạn ba hoặc giai đoạn muộn
Triệu chứng; không truyền nhiễm
Phân loại lâm sàng là giang mai giai đoạn ba lành tính, giang mai tim mạch hoặc giang mai thần kinh (ví dụ: không triệu chứng, mạch máu màng não hoặc giang mai thần kinh nhu mô; tabes tủy sống)
Bẩm sinh*†
Sớm
Triệu chứng
Xảy ra đến 2 tuổi
Bệnh rõ ràng (ví dụ: gan lách to, vàng da, viêm mũi, phát ban, hạch to, bất thường về xương)
Muộn
Triệu chứng
Xảy ra sau 2 tuổi
Răng cửa Hutchinson, bất thường về mắt hoặc xương
* Giang mai bẩm sinh có thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh. Hơn 30% số trẻ sơ sinh sinh ra từ những người mắc giang mai không được điều trị đều chết lưu hoặc tử vong do nhiễm trùng khi còn là trẻ sơ sinh (Wozniak PS, Cantey JB, Zeray F, et al. The Mortality of Congenital Syphilis. J Pediatr. 2023;263:113650. doi:10.1016/j.jpeds.2023.113650).
† Giang mai bẩm sinh cũng có thể tồn tại ở trạng thái kín vĩnh viễn (không có triệu chứng).