Phân biệt polyp, hạt xơ và u hạt

Kiểu

Nguyên nhân

Tính chất, đặc điểm

Điều trị

Polyps

Chấn thương thanh quản cấp tính (thường gặp nhất), trào ngược dạ dày thực quản, tình trạng suy giáp không được điều trị, phản ứng dị ứng thanh quản mạn tính, hít phải chất kích ứng mạn tính (ví dụ: khói công nghiệp, khói thuốc lá, thuốc lá điện tử)

Tổn thương do chấn thương thường một bên

Các polps hai bên thường do các nguyên nhân khác

Xảy ra ở phần màng giữa của dây thanh âm

Lớn hơn hạt xơ

Thường là một mạch máu ở bề mặt

Phẫu thuật cắt bỏ polps (do chấn thương)

Điều trị nội khoa là đầu tiên cho các tổn thương dạng polpy khác

Liệu pháp phục hồi chức năng lời nói để thay đổi thói quen phát âm khó nghe

Hạt xơ

Chấn thương giọng nói mạn tính (ví dụ: do la hét, la hét, hát to, sử dụng tần số thấp bất thường)

Hai bên

Xảy ra ở vùng nối giữa phần ba trước và phần ba giữa của dây thanh âm

Thay đổi hành vi (ví dụ giảm căng cơ thanh quản khi nói), liệu pháp luyện giọng, thuốc chống trào ngược

U hạt

Ho, bệnh trào ngược, đặt nội khí quản

Thường hai bên nhưng có thể một bên

Xảy ra ở các mỏm thanh âm (dây thanh âm sau)

Lớn hơn hạt xơ

Trị liệu bằng luyện giọng, thuốc chống trào ngược

Đối với u hạt không mất đi sau khi điều trị nội khoa thì cần phẫu thuật loại bỏ

