Phân biệt polyp, hạt xơ và u hạt
Kiểu
Nguyên nhân
Tính chất, đặc điểm
Điều trị
Polyps
Chấn thương thanh quản cấp tính (thường gặp nhất), trào ngược dạ dày thực quản, tình trạng suy giáp không được điều trị, phản ứng dị ứng thanh quản mạn tính, hít phải chất kích ứng mạn tính (ví dụ: khói công nghiệp, khói thuốc lá, thuốc lá điện tử)
Tổn thương do chấn thương thường một bên
Các polps hai bên thường do các nguyên nhân khác
Xảy ra ở phần màng giữa của dây thanh âm
Lớn hơn hạt xơ
Thường là một mạch máu ở bề mặt
Phẫu thuật cắt bỏ polps (do chấn thương)
Điều trị nội khoa là đầu tiên cho các tổn thương dạng polpy khác
Liệu pháp phục hồi chức năng lời nói để thay đổi thói quen phát âm khó nghe
Hạt xơ
Chấn thương giọng nói mạn tính (ví dụ: do la hét, la hét, hát to, sử dụng tần số thấp bất thường)
Hai bên
Xảy ra ở vùng nối giữa phần ba trước và phần ba giữa của dây thanh âm
Thay đổi hành vi (ví dụ giảm căng cơ thanh quản khi nói), liệu pháp luyện giọng, thuốc chống trào ngược
U hạt
Ho, bệnh trào ngược, đặt nội khí quản
Thường hai bên nhưng có thể một bên
Xảy ra ở các mỏm thanh âm (dây thanh âm sau)
Lớn hơn hạt xơ
Trị liệu bằng luyện giọng, thuốc chống trào ngược
Đối với u hạt không mất đi sau khi điều trị nội khoa thì cần phẫu thuật loại bỏ