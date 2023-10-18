Những dấu hiệu liên quan đến yếu gợi ý một bệnh cụ thể
Dấu hiệu
Chẩn đoán cần cân nhắc
Yếu toàn thân tiến triển nhanh; liệt vận nhãn, nói khó và khó nuốt nổi bật, đặc biệt nếu trước đó bị viêm dạ dày ruột
Các triệu chứng cơ năng và thực thể cho thấy sự rải rác của các tổn thương về thời gian và không gian, bệnh sử diễn biến các đợt tái phát và khỏi, mất thị lực một mắt do viêm thần kinh thị giác, song thị do liệt vận nhãn liên nhân
Yếu cấp tính hoặc mạn tính, nói khó, khó nuốt, giảm phản xạ, các triệu chứng và dấu hiệu cholinergic quá mức (ví dụ: chảy nước dãi, chảy nước mắt, đi tiểu, co thắt đồng tử, đau bụng, tiêu chảy, nhịp tim chậm)
Yếu một bên, dấu hiệu của neuron vận động trên
Tổn thương não đơn độc, như đột quỵ cấp (thiếu máu cục bộ hoặc xuất huyết), khối u, hoặc áp xe
Liệt tứ chi tăng dần mạn tính, các dấu hiệu tổn thương nơ ron vận động trên, dây thần kinh sọ không bị tổn thương, phản xạ giật hàm bình thường
Liệt cơ vận nhãn ngoài ưu thế (có thể gây song thị khi liếc mắt hết cỡ)
Bệnh nhược cơ, ngộ độc thịt, biến thể Miller Fisher của hội chứng Guillain-Barré
sự mỏi cơ được phát hiện bằng trắc nghiệm vận động liên tiếp (ví dụ, nháy mắt)
Nhược cơ
Yếu chi không cân xứng, rối loạn phát âm, rối loạn nuốt, giật bó cơ ở lưỡi biểu hiện rõ